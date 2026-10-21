ટાઇગર શ્રોફ ફાયરિંગ કેસ: હથિયાર પહોંચાડવાના આરોપમાં બે મહિલા સહિત ચાર આરોપીની ધરપકડ
બોલિવૂડ અભિનેતા ટાઇગર શ્રોફની કાર પર મુંબઇમાં ફાયરિંગ કેસમાં તપાસ હવે દિલ્હી સુધી પહોંચી છે.
Published : October 21, 2026 at 8:56 AM IST
નવી દિલ્હી: બોલિવૂડ અભિનેતા ટાઇગર શ્રોફની કાર પર મુંબઇમાં ફાયરિંગ કેસમાં તપાસ હવે દિલ્હી સુધી પહોંચી છે. દિલ્હી પોલીસની સ્પેશ્યલ સેલની નવી દિલ્હી રેન્જે હથિયારોના સપ્લાય અને આરોપીઓ વચ્ચે સંપર્કમાં કથિત ભૂમિકા ભજવનારા ચાર લોકોની ધરપકડ કરી છે જેમાં બે મહિલા પણ સામેલ છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ કૃણાલ (21), સુમિત (19), રાધા (23) અને બબીતા (23) તરીકે થઇ છે. કૃણાલ અને સુમિત હરિયાણાના સોનીપતનો રહેવાસી છે જ્યારે રાધા અને બબીતા ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે.
દિલ્હી પોલીસ અનુસાર, ચાર આરોપીઓને કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યા હતા. તે બાદ મહારાષ્ટ્ર પોલીસની ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ (CID)ની મુંબઇ ટીમે આરોપીઓની કસ્ટડીમાં પૂછપરછ અને ઔપચારિક ધરપકડની પરવાનગી માંગી હતી. કોર્ટે અરજી સ્વીકારતા ચારેયને ઔપચારિક ધરપકડની પરવાનગી આપી છે. મુંબઇ લઇ જવા માટે ત્રણ દિવસના ટ્રાંજિટ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કૃણાલ અને સુમિત પર કથિત રીતે હથિયારોની વ્યવસ્થા કરવાનો આરોપ છે જ્યારે રાધા અને બબીતા પર આ હથિયારોને મુંબઇ સુધી પહોંચાડવા અને ત્યાં શૂટરો સુધી પહોંચાડવામાં ભૂમિકા ભજવવાની શંકા છે. બન્ને મહિલા ટ્રેનથી મુંબઇ ગઇ હતી અને ત્યા એક વ્યક્તિનો સંપર્ક કરી હથિયાર સોપ્યા હતા. પોલીસ હવે આ આરોપીઓ વચ્ચે સંપર્ક, હથિયારોની આપ-લે સહિત સમગ્ર નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા લોકોની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે.
આ કેસમાં પહેલા જ ત્રણ કથિત શૂટરોની રાજસ્થાનના કોટામાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ આરોપીઓને મુંબઇ પોલીસને સોપવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે દિલ્હીમાંથી થયેલી ચાર ધરપકડ બાદ આ કેસમાં અત્યાર સુધી ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની સંખ્યા સાત થઇ છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 18 ઓક્ટોબરે મુંબઇના જૂહુ વિસ્તારમાં ટાઇગર શ્રોફની કારને નિશાન બનાવીને ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ઘટના દરમિયાન અભિનેતા સુરક્ષિત હતો. ઘટનાની જવાબદારી લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગના અનિલ પંડિતે લીધી છે. તે પણ હરિયાણાના સોનીપતનો છે. પોલીસ આ સમગ્ર મામલે હથિયાર ઉપલબ્ધ કરાવનારા નેટવર્ક, શૂટરોના સંપર્ક અને કથિત રીતે નિર્દેશ આપનારા લોકોની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી રહી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સંભવિત ગેન્ગ કનેક્શનની પણ તપાસ કરવામાં આવશે.
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