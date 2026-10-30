ટાઇગર શ્રોફ ફાયરિંગ કેસ: સોનીપતથી 12મી ધરપકડ, કુણાલે અમરના ખાતામાં મોકલ્યા હતા 40 હજાર
મુંબઇ પોલીસે જિલ્લાના રોહણા ગામમાંથી અમર નામના એક યુવકની ધરપકડ કરી છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધી 12 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : October 30, 2026 at 1:52 PM IST
સોનીપત: બોલિવૂડ અભિનેતા ટાઇગર શ્રોફ સાથે જોડાયેલા ફાયરિંગ કેસની તપાસમાં હરિયાણાના સોનીપતનું કનેક્શન સામે આવ્યું છે. મુંબઇ પોલીસે જિલ્લાના રોહણા ગામમાંથી અમર નામના એક યુવકની ધરપકડ કરી છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધી 12 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં અમરનું નામ બેન્ક ખાતા દ્વારા પૈસાની લેવડ દેવડમાં સામે આવ્યું છે. બીજી તરફ અમરના પરિવારે તેને નિર્દોષ ગણાવતા ષડયંત્ર હેઠળ ફસાવવાન આરોપ લગાવ્યો છે.
કુણાલનો મિત્ર અને પાડોશી છે અમર: મુંબઇ પોલીસની ટીમે રોહણા ગામમાં કાર્યવાહી કરતા અમરની ધરપકડ કરી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમર પહેલા ધરપકડ કરાયેલા કુણાલનો મિત્ર અને પાડોશી છે. પોલીસ હવે બન્ને વચ્ચેના સંપર્ક અને પૈસાની લેવડ દેવડની કડીઓ જોડવામાં લાગેલી છે. તપાસ એજન્સીઓનું માનવું છે કે બેન્ક ખાતાના માધ્યમથી આ કેસમાં કેટલાક લોકો વચ્ચે લેવડ દેવડ થઇ છે.
કુણાલે અમરના ખાતામાં મોકલી હતી રકમ: પોલીસ તપાસ અનુસાર કુણાલે અમરના બેન્ક ખાતામાં 40 હજાર રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. તે બાદ કુણાલના કહેવા પર અમરે રાધાના ખાતામાં 12 હજાર રૂપિયા મોકલ્યા હતા. હવે મુંબઇ પોલીસ આ બન્નેની લેવડ દેવડ પાછળનું કારણ અને રકમના ઉપયોગની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ એવી પણ તપાસનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ નેટવર્કમાં અન્ય ક્યા લોકો સામેલ છે.
સપ્લીમેન્ટની દુકાન પર કામ કરે છે અમર: અમર 10 ધોરણ સુધી ભણેલો છે અને એક સપ્લીમેન્ટની દુકાનમાં કામ કરે છે, તેના માતા-પિતા મજૂરી કરીને પરિવારનું પેટ ભરે છે. ધરપકડ બાદ પરિવાર સામે આર્થિક અને સામાજિક ચિંતા ઉભી થઇ છે. પરિવારનું કહેવું છે કે અમરનું આ ફાયરિંગ સાથે કોઇ લેવા દેવા નથી.
મારો પુત્ર નિર્દોષ, તેને ફસાવવામાં આવ્યો છે- અમરના પિતા
આ ઘટનામાં અમરના પિતા સુરેન્દ્ર અને કાકા સંદીપે તેને નિર્દોષ ગણાવતા કહ્યું કે તેમનો પુત્ર મહેનત-મજૂરી કરનારા પરિવારમાંથી આવે છે. પરિવારનો દાવો છે કે કારણ વગર આ કેસમાં તેને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પરિવારજનોએ પોલીસને નિષ્પક્ષ તપાસ કરી સત્ય સામે લાવવાની માંગ કરી છે.
બીજી તરફ અમરના વકીલ સુમિતે કહ્યું કે, "ટાઇગર શ્રોફ ફાયરિંગં કેસમાં સોનીપતથી અમરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અમે કોર્ટમાં ટ્રાંજિટ રિમાન્ડને લઇને પક્ષ મુક્યો છે, તેને બે દિવસનું ટ્રાંજિટ રિમાન્ડ પર મુંબઇ લઇ જવામાં આવી રહ્યો છે. અમે કોર્ટને જણાવ્યું કે તેને જે પૈસા લીધા હતા તે બહેનના લગ્નના નામ પર ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હતા. અત્યારે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. અમે પોતાનો પક્ષ મુક્યો છે."
મુંબઇ લઇ જવાની તૈયારી: ધરપકડ બાદ મુંબઇ પોલીસે અમરને કોર્ટમાં હાજર કર્યો છે. હવે તેને ટ્રાંજિટ રિમાન્ડ પર મુંબઇ લઇ જવાની તૈયારી કરી રહી છે, જ્યાં પૈસાની લેવડ દેવડ અને અન્ય આરોપીઓ સાથે સંબંધોને લઇને પૂછપરછ કરવામાં આવશે.
સોનીપતના જ 9 આરોપીની ધરપકડ
આ ઘટનામાં સોનીપત જિલ્લા સાથે જોડાયેલા રેહાન, ફૂલ સિંહ, સુમિત, કૃણાલ, જતિન, સમીર, અંકિત, પ્રાંજલ અને અમર સહિત કેટલાક લોકોના નામ સામે આવ્યા છે. અત્યાર સુધી કૂલ 12 ધરપકડ થઇ છે જેમાંથી 9 આરોપી સોનીપત સાથે જોડાયેલા છે. મુંબઇ પોલીસ સાથે સોનીપત પોલીસ અને ક્રાઇમની ટીમ પણ તપાસમાં જોડાયેલી છે.