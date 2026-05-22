ટીમરુંના પાન એકઠાં કરી રહેલી મહિલાઓ પર વાઘનો હુમલો, 4ના મોત

જંગલમાં ટીમરુંના પાન એકઠાં કરવા ગયેલી ચાર મહિલાઓ પર વાઘે અચાનક હુમલો કર્યો (પ્રતીકાત્મક તસવીર - ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 3:32 PM IST

ચંદ્રપુર (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના ચંદ્રપુર જિલ્લામાં શુક્રવાર સવારે ટીમરુના પાન એકઠાં કરી રહેલી મહિલાઓ પર વાઘે હુમલો કરી દીધો, જેના લીધે તેમના મોત થયા. આ ઘટનાને લીધે વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે.

મહિલાઓ ટીમરુના પાન તોડવા માટે જંગલમાં ગઈ હતી. જ્યારે મહિલાઓ જંગલમાં પાન એકઠાં કરી રહી હતી ત્યારે જ એક વાઘે અચાનક તેમના પર હુમલો કરી દીધો.

ઘટના જાણકારી મળતા જ વન વિભાગના અધિકારી અને કર્મચારીઓ તરત ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. આ ઘટના જિલ્લા મુખ્યાલયથી આશરે 70 કિલોમીટર દૂર સિંદેવાહી તાલુકાના ગુંજેવાહી ગામ પાસે ઘટી.

વન વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાઓનું એક સમુહ ટીમરુના પાણ એકઠાં કરવા માટે જંગલમાં ગયું હતું, જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વ બીડી બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. મહિલાઓ જ્યારે પત્તાં એકઠાં કરવામાં વ્યસ્ત હતી ત્યારે એક વાઘે તેમના પર હુમલો કર્યો અને ચારેય મહિલાઓના મોત થયા.

મૃતકોની ઓળખ કાવાદાબાઈ મોહુરલે (45), અનીતાબાઈ મોહુરલે (40), સુનીતા મોહુરલે (38) અને સંગીતા ચૌધરી (50) તરીકે થઈ છે. આ તમામ મહિલાઓ ગુંજેવાહીની રહેવાસી હતી.

હાલ એ સ્પષ્ટ નથી કે, આ મહિલાઓ વાઘના હુમલાઓમાં એક જ સમયે, એક જ સ્થળે મૃત્યુ પામી કે અલગ-અલગ સ્થળ અને સમયે. બીજી તરફ વન સંરક્ષક (ચંદ્રપુર સર્કલ) આર એમ રામાનુજને જણાવ્યું કે, જાણકારી મળતા જ વન વિભાગની એક ટીમ તે સ્થળે પહોંચી હતી. તેમણે કહ્યું કે, પંચનામા બાદ વધુ જાણકારી સામે આવશે.

