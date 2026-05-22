'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' નામ માટે ત્રણ ટ્રેડમાર્ક અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના દસ્તાવેજો એવા સમયે સામે આવ્યા છે જ્યારે લોકોનું ધ્યાન એક વ્યંગાત્મક રાજકીય સંગઠન તરફ ઝડપથી વધી રહ્યું છે.
By PTI
Published : May 22, 2026 at 7:48 AM IST
નવી દિલ્હી: સરકારી રેકોર્ડ મુજબ, "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" નામના અધિકારો મેળવવા માટે ત્રણ અલગ અલગ ટ્રેડમાર્ક અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી છે.
આ અરજીઓ કેટલાક ઓછા જાણીતા વ્યક્તિઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી છે. આ અરજીઓ એવા સમયે આવી છે જ્યારે એક વ્યંગાત્મક રાજકીય સંગઠન, "કોકરોચ જનતા પાર્ટી", ઝડપથી ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે. તેની ઓનલાઈન ટિપ્પણીઓ અને ડિજિટલ હાજરીને કારણે સંસ્થાએ તેના લોન્ચના થોડા જ દિવસોમાં લાખો વ્યૂઝ અને ફોલોઅર્સ મેળવ્યા છે.
જોકે સંગઠનનું "X" (અગાઉનું ટ્વિટર) એકાઉન્ટ ભારતમાં બ્લોક કરવામાં આવ્યું છે, ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રી પોર્ટલ પર દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓ રાજકીય અને સામાજિક સેવાઓ પ્રદાન કરવાની શ્રેણી હેઠળ ટ્રેડમાર્ક નોંધણીની માંગ કરે છે.
અઝીમ આદમભાઈ જામ અને અખંડ સ્વરૂપ નામના વ્યક્તિઓ દ્વારા અલગ અલગ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી છે - જેમના વિશે વધુ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી - અને એક અરજી "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" નામની માલિકીની પેઢી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી છે.
ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રી પોર્ટલ અનુસાર, બે અરજીઓની સ્થિતિ 'ફોર્માલિટીઝ ચેક પાસ' છે. આનો અર્થ એ છે કે આ અરજીઓ ટ્રેડમાર્ક ઓફિસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી પ્રારંભિક તકનીકી પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક પાસ કરી છે. ત્રીજી અરજીની સ્થિતિ 'વિયેના કોડિફિકેશનમાં મોકલવામાં આવી છે' છે, જેનો અર્થ છે કે તેને વિયેના વર્ગીકરણ પ્રણાલી હેઠળ વર્ગીકરણ માટે મોકલવામાં આવી છે. આ સામાન્ય રીતે ત્યારે થાય છે જ્યારે ટ્રેડમાર્કમાં લોગો/પ્રતીક/છબી/આકાર/ડિઝાઇન અથવા ગ્રાફિકલ તત્વ શામેલ હોય છે.
આ અરજી 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી (લેબલ માર્ક)' માટે ફાઇલ કરવામાં આવી હતી, જેનો અર્થ એ છે કે અરજદારે ફક્ત "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" શબ્દો જ નહીં પરંતુ માર્કના સમગ્ર દ્રશ્ય/લોગો વર્ઝનને પણ નોંધણી કરાવવા માટે અરજી કરી છે. બાકીની બે અરજીઓ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' માટે ફાઇલ કરવામાં આવી હતી.
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' સામાન્ય રીતે શબ્દ ચિહ્ન એપ્લિકેશન છે, જ્યારે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી (લેબલ માર્ક)' લોગો/ડિઝાઇન-આધારિત ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન છે. પ્રથમ અરજી 19 મેના રોજ ફાઇલ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બાકીની બે ગુરુવારે ફાઇલ કરવામાં આવી હતી.
ભારતમાં, ટ્રેડમાર્ક ઓફિસમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવે ત્યારે ટ્રેડમાર્ક નોંધણી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. પ્રથમ, અરજીની શુદ્ધતા માટે ચકાસણી કરવામાં આવે છે અને પછી તેની ગુણવત્તા પર મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ થાય કે પરીક્ષક તપાસ કરે છે કે શું ચિહ્ન સ્પષ્ટ, વિશિષ્ટ છે અને હાલના ગુણ સાથે વધુ પડતું મળતું નથી.
જો પરીક્ષકને કોઈ સમસ્યા જણાય, તો અરજદારને તેમને સમજાવવા અથવા સુધારવા માટે કહેવામાં આવે છે. એકવાર આ ચિંતાઓનું નિરાકરણ થઈ જાય, પછી ટ્રેડમાર્ક સ્વીકારવામાં આવે છે અને સત્તાવાર 'ટ્રેડ માર્ક્સ જર્નલ'માં પ્રકાશિત થાય છે, જે જાહેર સૂચના તરીકે કાર્ય કરે છે.
ભારતીય ટ્રેડમાર્ક કાયદા હેઠળ, રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક અરજીની તારીખથી 10 વર્ષ માટે સુરક્ષિત છે. તે પછી, નિર્ધારિત નવીકરણ ફી ચૂકવીને દર વખતે તેને 10 વર્ષના વધારાના સમયગાળા માટે નવીકરણ કરી શકાય છે.