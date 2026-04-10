સેલ્ફી લેવાની લ્હાયમાં ઝરણાં ઉતરેલી ત્રણ યુવતીઓ ડૂબી, એક હોસ્પિટલમાં એડમિટ

એક્ઝામ પૂરી કરીને વેકેશન માણવા ગયેલી ચાર સહેલીઓ સાથે બની દુર્ઘટના

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (IANS)
Published : April 10, 2026 at 5:13 PM IST

અલ્લૂરી સીતારામ રાજૂ (આંધ્ર પ્રદેશ): આંધ્ર પ્રદેશના અલ્લૂરી સીતારામ રાજૂ જિલ્લામાં સેલ્ફી લેવા માટે ઝરણાંમાં ઉતરેલી ત્રણ યુવતીઓના ડૂબી જવાને કારણે મોત નીપજ્યા. એક યુવતીને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવામાં આવી છે. આ ઘટના અલ્લૂરી સીતારામ રાજૂના મુલાગુમ્મી ગામમાં બની.

જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, સેલ્ફી લેવા માટે ઝરણાં ઉતરેલી ત્રણ યુવતીઓ ડૂબી ગઈ., રિપોર્ટ્સ અનુસાર હુકુમપેટ મંડલના જમ્ભૂવાલાસા ગામની ચાર યુવતીઓ વેકેશન હોવાને કારણે મુલાગુમ્મી વૉટરફૉલ ફરવા ગઈ હતી. આમાંથી એક યુવતી વીડિયો બનાવી રહી હતી અને બાકીની ત્રણ નહાવા માટે પાણીમાં ઉતરી હતી. યુવતીઓને તરતા ન આવડતું હોવાથી અચાનક બનેલા ઘટનાક્રમમાં તેઓ ડૂબવા લાગી હતી.

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, હુકુમપેટા મંડલની જમ્ભૂવાલાસા ગામની ચાર યુવતીઓ આકસ્મિક યાત્રા પર મુલાગુમ્મી વૉટરફોલ્સ ફરવા ગઈ હતી. તેમાંથી એક યુવતી વીડિયો બનાવી રહી હતી અને બાકીની ત્રણ નહાવા માટે પાણીમાં ઉતરી હતી. પાણીનો પ્રવાહ વધારે હોવાને કારણે યુવતીઓ ડૂબવા લાગી હતી.

એક સ્થાનીકે જણાવ્યું કે, એક યુવતી લપસી ગઈ અને પાણીમાં તણાવા લાગી. આ જોઈને અન્યોએ તેને બચાવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ વહેણ બહુ તીવ્ર હતું.

સહેલીને ડૂબતી જોઈને તેને બચાવવા બીજી યુવતી પણ પાણીમાં કુદી ગઈ અને બાદમાં ત્રીજી પણ કુદી ગઈ પરંતુ ત્રણેય પાણીના વહેણમાં તણાઈ ગઈ અને ડૂબી ગઈ. મૃતકોની ઓળખ ત્રિશા (17), પવિત્રા (16) અને રત્નાકુમારી (16) તરીકે થઈ છે, જેમણે તાજેતરમાં જ ઈન્ટરમિડિએટની એક્ઝામ આપી હતી.

બીજી તરફ વીડિયો બનાવી રહેલી ચોથી છોકરી અંજલિ પણ મદદ માટે દોડી અને પાણીમાં કુદી ગઈ. બાદમાં તેને બેભાન અવસ્થામાં બહાર કાઢવામાં આવી અને લુંગાપર્થીની એક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. ડૉક્ટર્સે જણાવ્યું કે, તેની હાલત સ્થિર છે.

સ્થાનીક લોકોએ જણાવ્યું કે, જ્યારે ઘટના બની ત્યારે ત્યાં બીજું કોઈ હાજર નહોતું. દુર્ઘટનાની ખબર ત્યારે પડી જ્યારે બીજી એક છોકરી જે તેમની સાથે આવવાની હતી તે ત્યાં પહોંચી અને જોયું કે તેની સહેલીઓ ત્યાં નથી.

એક જ ગામની ત્રણ યુવતીઓના મોતથી આખા ગામમાં ભારે શોકનું વાતાવરણ છે. આમાંથી એક યુવતીના સંબંધીએ કહ્યું કે, 'તે હસતા-હસતા ફરવા ગઈ હતી, અમારામાંથી કોઈએ નહોતું વિચાર્યું કે તેનો અંત આવી રીતે થશે.' આ ઘટના ફરી એકવાર એ બાબતને રેખાંકિત કરે છે કે, દેખરેખ વિના અસુરક્ષિત પાણીવાળી જગ્યાઓએ જવાથી ખતરો પેદા થઈ શકે છે.

