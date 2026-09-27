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હરિયાણાના અંબાલામાં ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી, 4ના મોત, 12 ઘાયલ

હરિયાણાના અંબાલામાં નિર્માણાધીન ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી થતાં ચાર લોકોના મોત નીપજ્યા છે.

હરિયાણાના અંબાલામાં ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી
હરિયાણાના અંબાલામાં ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 10:43 PM IST

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હરિયાણાઃ અંબાલાના ધુલકોટ વિસ્તારમાં નિર્માણાધીન ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી થતાં કાટમાળ નીચે અનેક મજૂરો દબાઈ ગયા હતા. આ ઘટનામાં ચાર લોકોના મોત થયા છે અને 12 મજૂરો ઘાયલ થયા છે; સીએમઓ (CMO) એ આ વિગતોની પુષ્ટિ કરી છે. ઘટનાસ્થળે NDRF અને SDRFની ટીમો બચાવ કામગીરીમાં લાગેલી છે અને JCB મશીનોની મદદથી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.

અંબાલામાં ઈમારત ધરાશાયી

ધુલકોટમાં ત્રણ માળની ઈમારતનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે માળખાનો એક ભાગ અચાનક ધરાશાયી થયો, જેનાથી નીચે કામ કરતા મજૂરો દબાઈ ગયા. તરત જ અફરાતફરી મચી ગઈ અને લોકો મદદ માટે દોડી આવ્યા. ઘટનાસ્થળે JCB મશીન બોલાવવામાં આવ્યું અને ઝડપથી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે અને પોલીસ તથા ફાયર વિભાગની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.

રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ

'ડાયલ 112'ના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને ઈમારત ધરાશાયી થયાની માહિતી મળી હતી અને તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા, ત્યારે ઘણા મજૂરો દબાયેલા જોવા મળ્યા હતા. JCBની મદદથી એક મજૂરને બચાવીને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ ઘટનાની વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, દિવાલો માત્ર 4 ઇંચની જાડાઈની બનાવવામાં આવી હતી. વધુમાં કોંક્રિટ સ્લેબને મજબૂત થવા માટે પૂરતો સમય આપવામાં આવ્યો ન હતો. ત્રીજા માળનો સ્લેબ આજે જ નાખવામાં આવી રહ્યો હતો, જ્યારે માળખું હજુ કાચું હતું, જેના કારણે આ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.

સીએમઓ (CMO)એ શું કહ્યું?

અંબાલાના સીએમઓ રેણુ પંજાનીએ જણાવ્યું કે, અંબાલાના ધુલકોટમાં નિર્માણાધીન ત્રણ માળની ઈમારત સવારે અચાનક ધરાશાયી થઈ હતી. ચાર લોકોના મૃતદેહ લાવવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત કાટમાળ નીચે દબાઈ જવાથી 12 મજૂરો ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને તાત્કાલિક અંબાલા શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક સારવાર બાદ સાત લોકોને રજા આપવામાં આવી હતી, જ્યારે પાંચ લોકો હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે. હોસ્પિટલ સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું કે, તેમની સમગ્ર ટીમ એલર્ટ પર છે અને જો વધુ પીડિતોને લાવવામાં આવે તો તાત્કાલિક સારવાર પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે.

એસપીએ શું કહ્યું?

માહિતી મળતાં જ અંબાલાના પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) અજીતસિંહ શેખાવત પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. મીડિયા સાથે વાત કરતા એસપીએ પુષ્ટિ કરી કે, ચાર લોકોના મોત થયા છે અને કાટમાળમાંથી 12 મજૂરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની જાણ થયા ત્યારથી NDRF અને SDRFની ટીમો સતત બચાવ કામગીરી કરી રહી છે અને હજુ પણ ફસાયેલા હોઈ શકે તેવા મજૂરોને બચાવવા માટે સમગ્ર જિલ્લા વહીવટીતંત્ર કામે લાગ્યું છે. એસપીએ નોંધ્યું કે, આ માળખું નિર્માણાધીન હતું. માલિક અને અન્ય વિગતો બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ તપાસ દરમિયાન સામે આવશે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી ચોક્કસપણે કરવામાં આવશે. ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોય કે બાંધકામ પ્રક્રિયા દરમિયાન બેદરકારી, આ ઘટનાની દરેક પાસાથી તપાસ કરવામાં આવશે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, ત્યાં કામ કરતા મોટાભાગના મજૂરો જાંડલી અને આસપાસના વિસ્તારોના રહેવાસી હતા, જોકે કેટલાક સ્થળાંતરિત મજૂરો પણ હોઈ શકે છે. ગેરકાયદેસર બાંધકામના મુદ્દા પર તેમણે જણાવ્યું કે, બાંધકામ યોજના મંજૂર કરવામાં આવી હતી કે કેમ તેની ચકાસણી કરવા માટે અંબાલા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાસેથી બિલ્ડિંગ પ્લાન મેળવવામાં આવશે.

અંબાલામાં અગાઉ પણ ધ્વસ્ત થઈ હતી ઈમારત

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષની શરૂઆતમાં 16 જૂનના રોજ, અંબાલાની જૂની શાકભાજી માર્કેટમાં પણ એક જર્જરિત ઈમારત ધરાશાયી થઈ હતી, જેના કારણે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને બે લોકો કાટમાળ નીચે ફસાઈ ગયા હતા. જોકે, પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડના સંયુક્ત પ્રયાસોથી બંને ઘાયલ વ્યક્તિઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

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