મધ્યપ્રદેશમાં મોટી દુર્ઘટના, 3 માળની ઈમારત ધરાશાયી, બેના મોત, અનેક લોકો કાળમાટમાં દબાયાની આશંકા

મધ્યપ્રદેશના અનુપપુરમાં કોતમાં બસ સ્ટેન્ડ રોડ પર ત્રણ માળનું અગ્રવાલ લોજ ધરાશાયી થતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, દુર્ઘટનામાં બે લોકોના મોત થયા છે.

મધ્યપ્રદેશમાં મોટી દુર્ઘટના, 3 માળની ઈમારત ધરાશાયી
મધ્યપ્રદેશમાં મોટી દુર્ઘટના, 3 માળની ઈમારત ધરાશાયી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 7:23 AM IST

અનુપપુર, મધ્યપ્રદેશ: શનિવારે સાંજે લગભગ 5:30 વાગ્યે અનુપપુરના કોતમા બસ સ્ટેન્ડ પાસે આવેલી એક ત્રણ માળની ઇમારત અચાનક ધરાશાયી થઈ ગઈ. જેમાં અસંખ્ય લોકો અંદર દબાયા હોવાની આશંકા છે.

કેટલાંક ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. અનુપપુર કલેક્ટર હર્ષલ પંચોલીએ જણાવ્યું હતું કે આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે, જ્યારે ત્રણથી ચાર અન્ય ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દુર્ઘટના સમયે ઇમારતમાં ઘણા લોકો હાજર હતા. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ દસથી વધુ લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં, સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને પોલીસની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને બચાવ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી હતી.

અનુપપુર કલેક્ટર હર્ષલ પંચોલી અને પોલીસ અધિક્ષક મોતી ઉર રહેમાન દુર્ઘટનાની માહિતી મળતાં જ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. તેમણે બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યુ હતુ. દુર્ઘટનાને પગલે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો અને વેપારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને બચાવ કાર્યમાં મદદ કરી હતી.

SECL અને JMSની કંપનીની બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી આવી, અને રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં લાગી હતી.

મ્યુનિસિપલ ટીમ JCB અને અન્ય સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને કાટમાળ દૂર કરવાનું કામ કરી રહી છે. વહીવટીતંત્ર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાનું કામ કરી રહ્યું છે.

પોલીસ, આરોગ્ય વિભાગ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહિત વિવિધ વિભાગોની ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે.

વહીવટીતંત્ર JCB અને અન્ય સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને ઝડપથી કાટમાળ દૂર કરી રહ્યું છે. પોલીસ, આરોગ્ય વિભાગ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહિત વિવિધ વિભાગોની ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે. ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

