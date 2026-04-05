મધ્યપ્રદેશમાં મોટી દુર્ઘટના, 3 માળની ઈમારત ધરાશાયી, બેના મોત, અનેક લોકો કાળમાટમાં દબાયાની આશંકા
મધ્યપ્રદેશના અનુપપુરમાં કોતમાં બસ સ્ટેન્ડ રોડ પર ત્રણ માળનું અગ્રવાલ લોજ ધરાશાયી થતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, દુર્ઘટનામાં બે લોકોના મોત થયા છે.
Published : April 5, 2026 at 7:23 AM IST
અનુપપુર, મધ્યપ્રદેશ: શનિવારે સાંજે લગભગ 5:30 વાગ્યે અનુપપુરના કોતમા બસ સ્ટેન્ડ પાસે આવેલી એક ત્રણ માળની ઇમારત અચાનક ધરાશાયી થઈ ગઈ. જેમાં અસંખ્ય લોકો અંદર દબાયા હોવાની આશંકા છે.
કેટલાંક ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. અનુપપુર કલેક્ટર હર્ષલ પંચોલીએ જણાવ્યું હતું કે આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે, જ્યારે ત્રણથી ચાર અન્ય ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.
#WATCH कोतमा, मध्य प्रदेश: अनूपपुर जिले के कोतमा में एक इमारत ढही। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य चल रहा है। pic.twitter.com/ZTShJg0XnU— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 5, 2026
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દુર્ઘટના સમયે ઇમારતમાં ઘણા લોકો હાજર હતા. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ દસથી વધુ લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં, સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને પોલીસની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને બચાવ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી હતી.
#WATCH अनूपपुर(मध्य प्रदेश): एसपी अनूपपुर मोती-उर-रहमान ने बताया, " 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि यहां एक होटल के फ्लोर एकाएक गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।" https://t.co/yf3HYti8ky pic.twitter.com/z03WOAbKQ9— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2026
અનુપપુર કલેક્ટર હર્ષલ પંચોલી અને પોલીસ અધિક્ષક મોતી ઉર રહેમાન દુર્ઘટનાની માહિતી મળતાં જ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. તેમણે બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યુ હતુ. દુર્ઘટનાને પગલે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો અને વેપારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને બચાવ કાર્યમાં મદદ કરી હતી.
#WATCH अनूपपुर जिलाधिकारी हर्षल पंचोली ने बताया, " 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इन 4 लोगों में से एक की मृत्यु हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मृतक की पहचान हो गई है।" https://t.co/yf3HYti8ky pic.twitter.com/xLcMftaBKE— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2026
SECL અને JMSની કંપનીની બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી આવી, અને રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં લાગી હતી.
મ્યુનિસિપલ ટીમ JCB અને અન્ય સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને કાટમાળ દૂર કરવાનું કામ કરી રહી છે. વહીવટીતંત્ર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાનું કામ કરી રહ્યું છે.
#WATCH कोतमा, अनूपपुर (मध्य प्रदेश): अनूपपुर जिले के कोतमा में एक चार मंजिला इमारत के ढह जाने से मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। pic.twitter.com/vLwPhFJAoV— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2026
પોલીસ, આરોગ્ય વિભાગ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહિત વિવિધ વિભાગોની ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે.
#WATCH कोतमा, मध्य प्रदेश: मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रदीप झारिया ने कहा, " अभी मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। बाद में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी..." https://t.co/hqJ5iGG9cp pic.twitter.com/YFGyfOvzzs— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2026
વહીવટીતંત્ર JCB અને અન્ય સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને ઝડપથી કાટમાળ દૂર કરી રહ્યું છે. પોલીસ, આરોગ્ય વિભાગ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહિત વિવિધ વિભાગોની ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે. ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
