જમ્મુના બાળ સુધાર ગૃહમાંથી બે પાકિસ્તાનીઓ સહિત ત્રણ કેદીઓ ભાગી ગયા; છ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ
જમ્મુના આરએસ પુરા બાળ સુધાર ગૃહમાં સુરક્ષામાં મોટી ચૂક સર્જાઈ, જેમાં ત્રણ કેદીઓ ભાગી ગયા. એવું જાણવા મળ્યું છે કે તેમાંથી બે પાકિસ્તાની હતા.
Published : February 17, 2026 at 3:26 PM IST
જમ્મુ: જમ્મુના આરએસ પુરા કિશોર ગૃહમાં સુરક્ષામાં ચૂક સર્જાઈ છે. સોમવારે સાંજે લગભગ 5:15 વાગ્યે ત્રણ કેદીઓ ભાગી ગયા. જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ભાગી ગયેલા લોકોની ઓળખ થઈ ગઈ છે. કેદીઓએ ભાગી જવા દરમિયાન સુરક્ષા કર્મચારીઓને ઈજા પહોંચાડી હતી. તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં, છ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
ભાગી ગયેલા લોકોમાંથી એક જમ્મુ અને કાશ્મીરના આરએસ પુરાના દાબેલહારનો રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જ્યારે અન્ય બે પાકિસ્તાની નાગરિકો, મોહમ્મદ સુના-ઉલ્લાહ અને અહસાન અનવર તરીકે ઓળખાઈ ગયા છે. ભાગી જવા દરમિયાન, કેદીઓએ ફરજ પરના બે પોલીસકર્મીઓ પર હુમલો કર્યો અને તેમને ઘાયલ કર્યા હોવાના અહેવાલ છે.
સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. સનોવર સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, બે ઘાયલ પોલીસ અધિકારીઓને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી અને પછી વધુ સારવાર માટે GMC હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. "અહીં બે લોકો આવ્યા હતા, વિનય કુમાર અને પ્રવીણ કુમાર. અમે તેમને પ્રાથમિક સારવાર આપી અને GMC હોસ્પિટલ રિફર કર્યા," તેમણે કહ્યું.
તેઓ પોલીસ અધિકારીઓ હોવાનું કહેવાય છે. સિંહે ANI ને જણાવ્યું, "મને જાણ કરવામાં આવી છે કે કિશોર ગૃહમાં એક ઘટના બની હતી, જેના પરિણામે ઇજાઓ થઈ હતી. જમ્મુ પોલીસે ઘટનાની સત્તાવાર નોંધ લીધી છે અને ઔપચારિક તપાસ શરૂ કરી છે. વધુમાં, ભાગેડુઓને શોધવા માટે ખાસ ટીમો બનાવવામાં આવી છે, અને તેમને પકડવા માટે અનેક સ્થળોએ અનેક દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે."
પ્રશાસને ફરજમાં બેદરકારી બદલ જમ્મુના રણબીર સિંહ પુરા સ્થિત કિશોર સુધારણા ગૃહના ઓછામાં ઓછા છ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે, જ્યારે ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓને શોધવા માટે અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે બે પાકિસ્તાની નાગરિકો સહિત ત્રણ કેદીઓ કિશોર ગૃહમાં કેટલાક અધિકારીઓ પર હુમલો કરીને ઘાયલ કર્યા પછી ભાગી ગયા હતા. આ ઘટના ગઈકાલે સાંજે 5:15 વાગ્યે બની હતી, ત્યારબાદ જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે કેદીઓની શોધ માટે ટીમો તૈનાત કરી હતી. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "રાતભર દરોડા ચાલુ રહ્યા અને આજે સવારથી, આ ગુમ થયેલા કેદીઓને પાછા મેળવવા માટે અલગ અલગ ટીમો આરએસપુરા અને સુચેતગઢ સરહદી વિસ્તારોના વિવિધ વિસ્તારોમાં શોધખોળ કરી રહી છે." એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બંને પાકિસ્તાની નાગરિકો નાગરિકો છે.
