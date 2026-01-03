ડ્રોન દ્વારા પાકિસ્તાનથી ₹20 કરોડના હેરોઈનની દાણચોરી સાથે ત્રણ લોકોની ધરપકડ
Published : January 3, 2026 at 7:22 AM IST
ઘરસાના (રાજસ્થાન): સુરક્ષા એજન્સીઓએ રાજસ્થાનમાં ભારત-પાકિસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી અને આશરે ₹20 કરોડની કિંમતનું 4.88 કિલોગ્રામ હેરોઈન જપ્ત કર્યું હતું, અધિકારીઓએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું.
આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક આવેલા રાવલા ગામમાં પોલીસ અને બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહી દરમિયાન આ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અધિક્ષક અમૃતા દુહાને જણાવ્યું હતું કે સરહદ પાર ડ્રગ્સની હેરાફેરી અંગે ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી મળ્યા બાદ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, રાવલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 15 KND કલ્વર્ટ નજીક એક નહેર પાસે ત્રણેય પ્લાસ્ટિકની થેલી લઈને જતા જોવા મળ્યા હતા. પોલીસ વાહન જોઈને, તેઓએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ થોડીવાર પીછો કર્યા પછી તેમને પકડી લેવામાં આવ્યા. શોધખોળમાં 4.88 કિલોગ્રામ હેરોઈન મળ્યું.
પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ડ્રગ્સ પાકિસ્તાનથી ચીનમાં બનેલા ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને ભારતમાં દાણચોરી કરવામાં આવી રહ્યું હતું, જે ઓપરેશન દરમિયાન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ અનુપગઢના રહેવાસી જગનદીપ સિંહ ઉર્ફે લબ્બુ સિંહ (26), હનુમાનગઢના રહેવાસી નીતુ સિંહ ઉર્ફે રવનીત સિંહ (21) અને ઘડસાણાના રહેવાસી સતપાલ સિંહ (27) તરીકે થઈ છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે જગનદીપ પાસેથી 1,019 ગ્રામ હેરોઈન, નીતુ પાસેથી 2,048 ગ્રામ અને સતપાલ પાસેથી 1,021 ગ્રામ હેરોઈન મળી આવ્યું હતું, જેની પાસેથી ડ્રોન પણ મળી આવ્યો હતો.
આરોપીઓ સામે નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શાંતિ ખલેલ પહોંચાડવાના આરોપસર એક દિવસ પહેલા ત્રણ આરોપીઓને નિવારક કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં તેમને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની મુક્તિ બાદ, પોલીસને સરહદ પારથી ડ્રગ્સની સંભવિત શિપમેન્ટ વિશે નવી માહિતી મળી હતી. માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરતા, આરોપીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદથી આશરે ચાર કિલોમીટર દૂર એક સ્થળે હેરોઈન અને ડ્રોન સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
