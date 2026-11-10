છઠ પર્વનો ઉલ્લાસ શોકમાં ફેરવાયો, એક સાથે ત્રણ-ત્રણ દિકરીઓના મોતથી અરેરાટી
બિહારના પટનામાં છઠ પર્વ પહેલા માતમ છવાયો છે, તળાવમાં ડૂબવાથી 3 સગીરાના મોત નીપજતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
Published : November 10, 2026 at 8:00 PM IST
પટણા: રાજધાની પટનાના ફુલવારી શરીફમાં છઠ પૂજાનો આનંદ શોકમાં ફેરવાઈ ગયો, જ્યારે હિન્દુની ગામમાં તળાવમાં ન્હાતી વખતે ત્રણ સગીરાઓ ડૂબી ગઈ. મૃતકોમાં રામવરન રાયની પુત્રી બેલી કુમારી (18), મનોજ કુમારની પુત્રી મૌલી કુમારી (17) અને અરુણ પાસવાનની પુત્રી સૃષ્ટિ કુમારી (7)નો સમાવેશ થાય છે.
પરિવારના સભ્યોએ સગીરાને તેડીને દોટ મુકી
ત્રણ સગીરાઓના મૃત્યુના સમાચારથી હિન્દુની ગામમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. પરિવારના સભ્યોએ દિકરીઓને બચાવવાની આશામાં ગામમાંથી પટના એઈમ્સ દોટ મુકી હતી ગયો. હોસ્પિટલમાં પરિવારના સભ્યોના શોકથી વાતાવરણ ગમગીન થઈ ગયું હતું.
તળાવમાં ડૂબી જવાથી મૃત્યું
મળતી માહિતી અનુસાર ભાઈબીજ નિમિત્તે ઘરોમાં છઠ પૂજાની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન, ત્રણેય છોકરીઓ ગામના તળાવમાં નહાવા ગઈ. સ્નાન કરતી વખતે તેઓ ઊંડા પાણીમાં જતી રહી અને ડૂબવા લાગી હતી.
ગામલોકોએ સગીરાઓને બચાવી.
દિકરીઓને ડૂબતી જોઈને નજીકના રહેવાસીઓએ બુમાબુમ કરી મુકી. ત્યારબાદ ગામલોકો તળાવ તરફ દોડી ગયા અને ઘણી મહેનત પછી ત્રણેયને પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી. પરિવારના સભ્યોએ તેમને બચાવવા માટે તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈને રવાના થયા.
ડોક્ટરોએ સગીરાઓને મૃત જાહેર કરી
એક સગીરાને ગંભીર હાલતમાં પટના એઇમ્સ ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં ડોક્ટરોએ તપાસ બાદ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. દુર્ઘટનામાં ત્રણેય દિકરીઓનું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની માહિતી મળતા જ ફુલવારીશરીફ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.
પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે બ્લોક ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર અને સર્કલ ઓફિસર પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. અધિકારીઓએ શોકગ્રસ્ત પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી, તેમને સાંત્વના આપી અને અંતિમ સંસ્કાર માટે સરકારી સહાય પૂરી પાડી.
ત્રણ સગીરાના એક સાથે મૃત્યુંથી હિન્દુની ગામમાં અરેરાટી સાથે શોકનો માહોલ છવાઈ ગઈ છે. છઠ પૂજાની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત પરિવારો ઉપર હવે તેમની વ્હાલસોઈ દિકરીઓને ગુમાવવાનું પહાડ જેટલું દુઃખ તૂટી પડ્યું છે.
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