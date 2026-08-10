મહારાષ્ટ્ર: સાપ કરડતા ત્રણ વિદ્યાર્થિનીઓના મોત, ત્રણ હોસ્પિટલમાં દાખલ
મહારાષ્ટ્રના ગઢચિરોલી જિલ્લામાં આવેલી એક રહેણાંક આશ્રમ શાળામાં સૂતી વખતે રાત્રે સાપ કરડવાથી ત્રણ વિદ્યાર્થિનીઓના મોત થયા છે.
Published : August 10, 2026 at 4:52 PM IST
ગઢચિરોલી (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના ગઢચિરોલી જિલ્લામાં આવેલી એક રહેણાંક આશ્રમ શાળામાં સૂતી વખતે રાત્રે સાપ કરડવાથી ત્રણ વિદ્યાર્થિનીઓના મોત થયા છે. અન્ય ત્રણ વિદ્યાર્થિનીઓની સારવાર ચાલી રહી છે જેમાં એક વિદ્યાર્થિનીની હાલત ગંભીર છે.
ગઢચિરોલી જિલ્લાના ધનોરા તાલુકામાં આવેલી જપટલાઇ રહેણાંક આશ્રમ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ રાત્રિભોજન પછી સૂઇ ગયા હતા, ત્યારબાદ રાત્રે 2:00 વાગ્યાથી 2:30 વાગ્યા વચ્ચે ખબર પડી કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને સાપ કરડ્યો છે.
ઘટના બાદ સ્કૂલ તંત્રએ તરત કાર્યવાહી કરી હતી અને ઘાયલ વિદ્યાર્થીઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન દીપિકા લકડા (ધોરણ 6) અને સુષ્મિતા મંડલ (ધોરણ 8)ની ધનોરા હોસ્પિટલમાં મોત થયું હતું. તે બાદ અનુ કોરેટી (ધોરણ 2) જેનું ગઢચિરોલી જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી હતી તેનું પણ મોત થયું હતું.
ત્રણ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ- દીપિકા મડાવી (ધોરણ 5), કવિતા કિરંગા (ધોરણ 6) અને સમૃદ્ધિ સુરેશ નૈતમ (ધોરણ 8)ની ગઢચિરોલી જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે જેમાં સમૃદ્ધિ નૈતમની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.
સાવચેતીના ભાગરૂપે 14 અન્ય વિદ્યાર્થીઓને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના બાદ વિસ્તાર અને જપટલાઇ આશ્રમ સ્કૂલમાં હડકંપ મચી ગયો છે.
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જણાવ્યું હતું કે તેમણે મોત વિશે પ્રાથમિક માહિતી મળી છે અને આ ઘટના પર વિસ્તૃત રિપોર્ટ માંગ્યો છે. ફડણવીસે જણાવ્યું, "મને વિદ્યાર્થીઓના સાંપ કરડવાથી મોતના સમાચાર મળ્યા છે. મેં ઘટના વિશે વિસ્તૃત રિપોર્ટ માંગ્યો છે."
ઘટના બાદ સ્વાસ્થ્ય અને પોલીસ વિબાગની ટીમોએ જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. અધિકારી તે સ્થિતિની તપાસ કરી રહ્યા છે જેમાં સાપ હોસ્ટેલમાં કેવી રીતે ઘુસ્યો અને તે ઘટનાક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને કરડ્યો હતો. વર્લ્ડ ટ્રાઇબલ ડેના એક દિવસ બાદ બનેલી આ ઘટનાએ આશ્રમ સ્કૂલમાં સુરક્ષાની વ્યવસ્થા પર પણ ચિંતા વધારી દીધી છે જેમાં હોસ્ટેલની સફાઇ, સૂવાની વ્યવસ્થા, સાંપથી બચાવની રીત અને રાતના સમયે સુરક્ષા પ્રોટોકોલ સામેલ છે.
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