ના હોય!... જમીનમાંથી 3 પીપડા ભરીને રૂપિયા નીકળ્યા, ગણતા-ગણતા પોલીસ થાકી!
પોલીસે ખોદકામ કરીને નોટોના બંડલો બહાર કાઢ્યા અને આખો વિસ્તાર કોર્ડન કરી દીધો.
Published : October 29, 2026 at 4:36 PM IST
પ્રયાગરાજ: ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં એક ઘરની અંદર ખોદકામ દરમિયાન કરોડો રૂપિયાની રોકડ રકમ મળી આવી છે. બુધવારે, જ્યારે પોલીસે બરાઈપુર રામનગરમાં એક મકાનમાં ખોદકામ કર્યું, ત્યારે તેમને જમીનમાં દાટેલા ડ્રમ મળી આવ્યા, જેની અંદર ચલણી નોટોના થપ્પા ભરેલા હતા. આટલી મોટી માત્રામાં રોકડ રકમ જોઈને ત્યાં હાજર પોલીસકર્મીઓ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.
જમીનમાં દટાયેલી ચલણી નોટો ક્યાંથી આવી?
પોલીસે જણાવ્યું કે બરાઈપુર ગામમાં યાદવ પરિવારનું એક પૈતૃક ઘર આવેલું છે. તેમને માહિતી મળી હતી કે રાકેશ યાદવ ઉર્ફે 'મહાકાલ'ના ઘરે જમીનમાં પૈસા દાટી રાખવામાં આવ્યા છે, જે કથિત રીતે ચોરીના છે. ડીસીપી ગંગાનગર સોનમ કુમાર અને એડીસીપી ગંગાનગર પુષ્કર વર્મા સહિતની પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. શોધખોળની કાર્યવાહી શરૂ કરતા પહેલા, પોલીસે સમગ્ર ગામનો વીજ પુરવઠો બંધ કરાવી દીધો હતો.
ઘરની તલાશી દરમિયાન, જમીનમાં દાટેલા ત્રણ ડ્રમ મળી આવ્યા હતા. તેમાં ચલણી નોટોના બંડલો ભરેલા હતા. પોલીસે આ રોકડ રકમ જપ્ત કરીને તેને સીલ કરી દીધી છે. સંબંધિત વિભાગને પણ જાણ કરવામાં આવી છે. પોલીસે ઘરની આસપાસ ઘેરો બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો છે. સમગ્ર સર્ચ ઓપરેશન લગભગ 5 કલાક સુધી ચાલ્યું હતું. — સોનમ કુમાર, ડીસીપી, ગંગાનગર, પ્રયાગરાજ
તપાસની સ્થિતિ ક્યાં પહોંચી:
રામનગરના બરાઈપુર ગામમાં (જે નવાબગંજ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે) એક મિલકત પર જમીનમાં દાટેલા ત્રણ ડ્રમમાંથી રોકડ રકમ મળી આવ્યા બાદ, પોલીસે આ મામલે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસે રાકેશ યાદવના ભાઈ, બબલુને કસ્ટડીમાં લીધો છે. આ ઉપરાંત, પૂછપરછ માટે પોલીસ ટીમો દ્વારા સમગ્ર પરિવારને પણ સાથે લઈ જવામાં આવ્યો છે. કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વિસ્તારમાં વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોના પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, ઝીણવટભરી તપાસ પ્રક્રિયા હાથ ધરવા માટે શંકાસ્પદ વ્યક્તિના પૈતૃક ફળોના બગીચાઓ અને ખેતરોને પોલીસ દ્વારા ઘેરી લેવામાં આવ્યા છે.
આ પણ વાંચોઃ
ધનતેરસ પર ત્રણ શક્તિશાળી યોગનો દુર્લભ સંયોગ, આ રીતે કરો કુબેર દેવની પૂજા, તિજોરીમાં ધનવર્ષા થશે
PM મોદી માટે 'ભારત રત્ન'ની માંગ, ભાજપના સાંસદે કહ્યું-'તે સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનના હકદાર'