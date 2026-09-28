દેશવ્યાપી બેંક હડતાળ મોકૂફ, આજે ખુલ્લી રહેશે બેંકો, IBA-UFBUની વાટાઘાટો બાદ મોટો નિર્ણય
IBA અને UFBU વચ્ચેની બેઠક બાદ ત્રણ દિવસની રાષ્ટ્રવ્યાપી બેંક હડતાળ મુલતવી રાખવામાં આવી છે.
By ANI
Published : September 28, 2026 at 8:03 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય બેંક સંગઠન (IBA) તરફથી પાંચ દિવસના કાર્યકારી સપ્તાહ સહિતની તેમની માંગણીઓ પર ખાતરી મળ્યા બાદ, બેંક યુનિયનોએ તેમની ત્રણ દિવસની રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ ટાળી દીધી છે. દેશવ્યાપી હડતાળ આજથી, સોમવારથી શરૂ થવાની હતી. આનાથી વ્યવસાયો અને સામાન્ય જનતા બંનેને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે.
સોમવારથી શરૂ થનારી હડતાળ યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU) દ્વારા બોલાવવામાં આવી હતી. હડતાળ મુલતવી રાખવાની સાથે, બેંકો સોમવારે કાર્યરત રહેશે. એક નિવેદનમાં, UFBU એ જણાવ્યું હતું કે, "બાકીના શનિવારને રજા જાહેર કરવાના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે IBA અને UFBU ની એક ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની તાત્કાલિક રચના કરવામાં આવશે. આ સમિતિ તમામ શક્ય વિકલ્પો પર વિચાર કરશે, બધા હિસ્સેદારો સાથે ચર્ચા કરશે અને બધા હિસ્સેદારો અને સૌથી અગત્યનું, ગ્રાહકોને સ્વીકાર્ય હોય તેવો ઉકેલ કાઢીશું "
યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સે 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 9:30 વાગ્યે IBA સાથેની બેઠક બાદ જારી કરાયેલા પરિપત્રમાં આ નિર્ણયની જાહેરાત કરી. સ્કેલ IV અને તેનાથી ઉપરના અધિકારીઓ માટે પર્ફોર્મન્સ લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) યોજના પર, બંને પક્ષો સંમત થયા કે યુનિયનો અને સંગઠનો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા વાંધાઓને દૂર કરવા માટે ભારતીય બેંક્સ એસોસિએશન દ્વારા સરકારને ફેરફારોનો પ્રસ્તાવ મૂકવા સાથે ચર્ચા શરૂ કરી શકે છે.
પરિપત્રમાં જણાવાયું છે કે, 8 માર્ચ, 2024 ના મિનિટ્સમાં ઉલ્લેખિત બાકીના મુદ્દાઓ પર પણ વહેલા ઉકેલ માટે ચર્ચા કરવામાં આવશે. પરિપત્રમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "આ વિચારણાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ સંમત થયા છે કે પ્રસ્તાવિત આંદોલન કાર્યક્રમ અને હડતાળની કાર્યવાહી મુલતવી રાખવામાં આવશે."
યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સે શુક્રવારે ત્રણ દિવસની રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી હતી. UFBU હિમાચલ પ્રદેશના કન્વીનર અને બેંકર્સ યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ હિમાચલ પ્રદેશના પ્રમુખ નરેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે યુનિયનો ઔદ્યોગિક કાર્યવાહીનો આશરો લેવાની ફરજ પડી હતી કારણ કે અઢી વર્ષ કરતાં વધુ સમય પહેલા સરકાર સાથે કરાયેલા કરારમાં આપેલા વચનો હજુ સુધી પૂરા થયા નથી.
શર્માએ કહ્યું, "અમારી મુખ્ય માંગ પાંચ દિવસનો બેંકિંગ સપ્તાહ લાગુ કરવાની છે, જેમાં શનિવાર અને રવિવાર સાપ્તાહિક રજાઓ રહેશે. બીજો મુખ્ય મુદ્દો નવી પર્ફોર્મન્સ લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ પાછી ખેંચવાનો છે, જેને નાણાકીય સેવાઓ વિભાગે એકપક્ષીય રીતે લાગુ કરી છે.
કરાર પર હસ્તાક્ષર થયાને અઢી વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ તેમાં આપેલા વચનો પૂરા થયા નથી. તેથી, અમારી પાસે આંદોલન કરવાનો કોઈ વિકલ્પ નથી." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમે સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે બેંક કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓનો ગ્રાહકોને હેરાન કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી.
અમે અવિરત બેંકિંગ સેવાઓનું મહત્વ અને હડતાળ દરમિયાન ગ્રાહકોને પડતી મુશ્કેલીઓ સમજીએ છીએ. જો કે, જ્યારે અમારી કાયદેસર માંગણીઓ અને કરારમાં આપેલા વચનો આટલા લાંબા સમય સુધી પેન્ડિંગ રહે છે, ત્યારે અમને સરકારનું ધ્યાન દોરવા માટે ઔદ્યોગિક કાર્યવાહી કરવાની ફરજ પડે છે."