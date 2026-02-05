ઓડિશામાં ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ત્રણ ડબ્બા પાટા પરથી ઉતર્યા, મુસાફરોમાં ભય
ટ્રેનની ગતિ ધીમી હોવાથી, કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા હોવા છતાં, બધા મુસાફરો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
Published : February 5, 2026 at 2:23 PM IST
ભુવનેશ્વર: ગુરુવારે ઓડિશાના જાજપુર જિલ્લામાં ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ત્રણ ડબ્બા અચાનક પાટા પરથી ઉતરી જતાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો. આ ઘટનામાં કોઈ મોટી જાનહાની થઈ હોવાના સમાચારો મળ્યા નથી.
પૂર્વ તટ રેલવેના જણાવ્યા અનુસાર, ગાડી નંબર 22611 ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ-ન્યૂ જલપાઈગુડી એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ત્રણ ડબ્બા સવારે 8:51 વાગ્યે જિલ્લાના જાખાપુરા રેલ્વે સ્ટેશન પરથી પસાર થતી વખતે પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. રેલવેના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટના બની ત્યારે ટ્રેન ખૂબ જ ધીમી ગતિએ ચાલી રહી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, જાખાપુરા યાર્ડની મર્યાદામાં એક એસી કોચ અને બે જનરલ કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. પેસેન્જર ટ્રેન સેવાઓ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના ચાલુ છે.
Chennai-New Jalpaiguri Express derails in Odisha, CPRO reports no casualities or injuries— ANI Digital (@ani_digital) February 5, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/K33ZWYLrx4#Chennai #IndianRailways #CPRO pic.twitter.com/hP0GcxqnYd
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, ઘટના બાદ, ભદ્રકથી એક ટીમ ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી અને બચાવ અને સમારકામ કાર્ય તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. માહિતી મળતાં, ભુવનેશ્વર અને ખુર્દા રોડથી અકસ્માત રાહત ટ્રેન (ART) અને ખુર્દા રોડથી અકસ્માત રાહત તબીબી ઉપકરણો (ARME) તાત્કાલિક સવારે 8:53 વાગ્યે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા,
રેલવેના જણાવ્યા અનુસાર, બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે અને કોઈને ઈજા થઈ નથી. મુસાફરોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મુસાફરોની સુવિધા માટે, જરૂર પડ્યે ટ્રેનમાં વધારાના કોચ ઉમેરવામાં આવશે. ઘટનાની માહિતી મળતા જ રેલવે અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા, અને પાટા રિપેર કરવાનું કામ ચાલુ છે. બંને દિશામાં ટ્રેન ટ્રાફિકને કોઈ અસર થઈ નથી.
પૂર્વ કોસ્ટ રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી દીપક રાઉતે આ ઘટનાને નાની પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે પાટા પરથી ઉતરવાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. દરમિયાન, રેલવે અધિકારીઓએ વેબસાઇટ પર હેલ્પલાઇન નંબર પોસ્ટ કર્યો છે. ઘટના અંગે કોઈપણ માહિતી ધરાવતા કોઈપણ વ્યક્તિ +918114382367 આ નંબર પર સંપર્ક કરી શકે છે.