કોચ્ચિના દરિયામાં સ્થિર ઈરાનના યુદ્ધજહાજનો વીડિયો બનાવવાનો પ્રયાસ, રિપોર્ટરની ધરપકડ

ઈરાની નૌકાદળના યુદ્ધ જહાજ IRIS Lavan ને ટેકનિકલ સમસ્યાઓના કારણે કોચી કિનારે તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું.

Published : March 8, 2026 at 11:48 AM IST

2 Min Read
એર્નાકુલમ (કેરળ): જિલ્લાની હાર્બર પોલીસે શનિવારે રિપબ્લિક ટીવીના રિપોર્ટર સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. તેમના પર સુરક્ષા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો અને કોચીમાં દરિયામાં રહેલા ઈરાની નૌકાદળના યુદ્ધ જહાજ IRIS Lavanનો વીડિયો બનાાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ છે.

ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં રિપબ્લિક ટીવીના તિરુવનંતપુરમ સ્થિત રિપોર્ટર શંકર, કેમેરામેન મણિ અને ડ્રાઇવર વિજયકુમારનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ વહેલી સવારે બોટ દ્વારા જહાજ નજીકના ઉચ્ચ સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા હતા અને વીડિયો બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. CISF અધિકારીઓએ તેમને રોક્યા અને કસ્ટડીમાં લીધા. બાદમાં તેમને હાર્બર પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યા.

પોલીસે સુરક્ષા ચેતવણી જાહેર કરી

આ ઘટના બાદ, કોચ્ચિના ડીસીપી અશ્વથી જીજીએ કડક સુરક્ષા ચેતવણી બહાર પાડી છે, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, કેરળના દરિયાકાંઠે ડોક કરાયેલા વિદેશી જહાજો અથવા અન્ય સુરક્ષા-સંવેદનશીલ જહાજોના ફોટોગ્રાફ અથવા વીડિયો રેકોર્ડિંગ પર સખત પ્રતિબંધ છે. તેમણે એવી પણ વિનંતી કરી હતી કે જેમની પાસે હાલમાં આવા દ્રશ્યો છે તેઓ તેને તાત્કાલિક ડિલીટ કરી નાખે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ મામલો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલો હોવાથી, સુરક્ષા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

કોચીમાં ઈરાની યુદ્ધ જહાજ

ઈરાની નૌકાદળના યુદ્ધ જહાજ IRIS Lavan ને ટેકનિકલ સમસ્યા સર્જાયા બાદ કોચ્ચિના દરિયાકાંઠે ડોક કરવામાં આવ્યું હતું. સત્તાવાર સંરક્ષણ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, શ્રીલંકાના દક્ષિણમાં યુએસ નેવી દ્વારા અન્ય ઈરાની જહાજ, IRIS દેના પર કથિત રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યાના થોડા સમય પછી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઈરાની સરકારે જહાજની ટેકનિકલ સમસ્યાઓને સુધારવા માટે કોચીમાં ડોક કરવાની પરવાનગી માટે તાત્કાલિક વિનંતી સાથે ભારતનો સંપર્ક કર્યો હતો. દરિયાઈ સુરક્ષા અને રાજદ્વારી જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતે 1 માર્ચે વિનંતીને મંજૂરી આપી હતી. આ પછી, IRIS Lovan 4 માર્ચે કોચી બંદર પર સુરક્ષિત રીતે પહોંચ્યું.

183 ક્રૂ મેમ્બર્સને બચાવી લેવામાં આવ્યા

જહાજ પર સવાર કુલ 183 ક્રૂ મેમ્બર્સને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, અને હાલમાં તેમને કોચ્ચિ અને અન્ય સ્થળોએ ભારતીય નૌકાદળની વિશેષ દેખરેખ સુવિધામાં રાખવામાં આવ્યા છે. સુરક્ષા કારણોસર, ક્રૂ મેમ્બર્સને હાલમાં નૌકાદળ સુવિધા છોડવાની મંજૂરી નથી. ભારતીય નૌકાદળ ક્રૂને જરૂરી તબીબી સહાય અને રહેઠાણ પૂરું પાડી રહ્યું છે.

શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠે IRIS દેના સાથે બનેલી ઘટનાએ આ ક્ષેત્રમાં ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. IRIS Lavan પણ આ જ વિસ્તારમાં કાર્યરત હોવાથી, ભારત પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. જહાજની ટેકનિકલ સમસ્યાઓની ગંભીરતા નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.

અહેવાલો સૂચવે છે કે આગામી દિવસોમાં જહાજના સમારકામ અને ક્રૂ પરત મોકલવા અંગે વધુ નિર્ણયો લેવામાં આવશે. સંરક્ષણ મંત્રાલય પરિસ્થિતિ અને ક્રૂના ઠેકાણા પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. ઈરાની જહાજને ભારતની સહાયને પડોશી દેશો સાથે દરિયાઈ સુરક્ષા સહયોગને મજબૂત કરવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે જોવામાં આવે છે.

