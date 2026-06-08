દિલ્હી: IGI એરપોર્ટ પર અચાનક વાવાઝોડાથી ત્રણ વિમાનોને નુકસાન; DGCAએ તપાસ શરૂ કરી
અચાનક આવેલા વાવાઝોડા અને વરસાદને કારણે એર ઇન્ડિયાના પાર્ક કરેલા ત્રણ વિમાનને ભારે નુકસાન થયું હતું.
Published : June 8, 2026 at 11:54 AM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (IGI) પર ઉડ્ડયન કામગીરીમાં ગંભીર હવામાનને કારણે મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અચાનક આવેલા વાવાઝોડા અને વરસાદને કારણે એર ઇન્ડિયાના પાર્ક કરેલા ત્રણ વિમાનને ભારે નુકસાન થયું હતું. જોકે, આ દરમિયાન કોઇ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ નહતી પરંતુ સુરક્ષાના ભાગ રૂપે ત્રણ વિમાનોને ગ્રાઉન્ડેડ કરવામાં આવ્યા છે અને હાલ ફ્લાઇટ કામગીરીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, આ ઘટના રવિવાર સાંજે 4:40 વાગ્યાની આસપાસ ટર્મિનલ 2 (T2)ના પાર્કિગમાં બની હતી. હવામાન વિભાગે વાવાઝોડા માટે ચેતવણી જાહેર ન કરી હોવા છતા અચાનક આવેલા ઝડપી પવનને કારણે એરપોર્ટ પર ગ્રાઉન્ડ સપોર્ટ સાધનો (સ્ટેપ લેડર અને ટ્રેસ્ટલ્સ) અનિયંત્રિત થઇ સરકી ગયા ગયા. વાવાઝોડામાં બેકાબૂ બનેલા આ સાધનો તેની પાસે પાર્ક કરેલા એર ઇન્ડિયાના ત્રણ વિમાન સાથે ટકરાયા હતા. એવું કહેવાય છે કે એક ટ્રેસ્ટલ સુરક્ષિત બાંધવામાં આવ્યું હતું, છતાં પવનની ગતિ એટલી વધારે હતી કે તે તેની જગ્યાએથી ખસી ગયું હતું.
DGCAએ કમર કસી
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લીધી છે. DGCAએ તપાસનો આદેશ આપતા સ્પષ્ટ કર્યું કે વિગતવાર તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે; બેદરકારી માટે દોષિત ઠરેલા કોઇપણ પક્ષ માટે જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે અને સુરક્ષાના ધોરણોનું ઉલ્લંઘન સહન કરવામાં નહીં આવે.
Three Air India aircraft were damaged due to sudden winds at Terminal 2, Delhi Airport, last night. More details are awaited: Sources— ANI (@ANI) June 8, 2026
હાલમાં, ટેકનિકલ નિષ્ણાતોની એક ટીમ ઘટનાનું કારણ જાણવા સ્થળનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. દુર્ઘટના બાદ ત્રણ ક્ષતિગ્રસ્ત વિમાનોને નિરીક્ષણ અને સમારકામ માટે સેવામાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. એક વિમાનને વધુ નુકસાન થયું છે અને તેના સમારકામમાં થોડો વધારે સમય લાગી શકે છે જ્યારે અન્ય બે વિમાન આ અઠવાડિયામાં નિરીક્ષણ બાદ પરત સેવામાં ફરે તેવી અપેક્ષા છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર એરપોર્ટ પર ખરાબ હવામાન અને ગ્રાઉન્ડ હેન્ડલિંગ પ્રોટોકોલને લઇને ચિંતા વધારી દીધી છે.
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