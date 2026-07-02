ભાગલા પછી ભારતમાં આવેલા લોકો "યોદ્ધા" હતા, શરણાર્થી નહીં: ભાગવત
ભાગવતે કહ્યું કે ભાગલા પછી, લોકોએ ભય વિના પોતાનો ધર્મ પાળવા માટે ભારતમાં આવવાનું પસંદ કર્યું.
By PTI
Published : July 2, 2026 at 2:45 PM IST
નાગપુર: RSS વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું છે કે 1947 ના ભાગલા પછી ભારત આવેલા લોકો શરણાર્થીઓ નહોતા, પરંતુ "સંઘર્ષના યોદ્ધાઓ" હતા જેમણે પોતાની માતૃભૂમિ અને "ધર્મ" પ્રત્યેના પ્રેમથી ભારે મુશ્કેલીઓ અને પીડા સહન કરી હતી.
તેમણે કહ્યું કે આ લોકોએ પોતાની સંપત્તિ, જમીન અને વ્યવસાયો છોડી દીધા, જે નવા રચાયેલા પાકિસ્તાનમાં પેઢીઓથી બાંધ્યા અને વિસ્તર્યા, અને ભારત આવવાનું પસંદ કર્યું. ભાગવત બુધવારે નાગપુરમાં સિંધી સમુદાય દ્વારા સંચાલિત સંસ્થા, સિંધુ એજ્યુકેશન સોસાયટીના 75મા સ્થાપના દિવસ સમારોહમાં સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા.
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના નેતાએ કહ્યું કે ભાગલા પછી, લોકોએ બીજી બાજુથી ભારત આવવાનો સભાન નિર્ણય લીધો કારણ કે તેઓ ભારતની ભૂમિ પર રહેવા માંગતા હતા, જ્યાં તેઓ ભય વિના પોતાનો ધર્મ પાળી શકે.
"તેઓ શરણાર્થી નહોતા; ભલે તેઓ વિસ્થાપિત હતા, પરંતુ તે સમયે તેમના માટે આ શબ્દનો ઉપયોગ ખોટી રીતે કરવામાં આવ્યો હતો. તેઓ યોદ્ધાઓ (સંઘર્ષશીલ યોદ્ધાઓ) હતા જેઓ પોતાની માતૃભૂમિ અને ધર્મ પ્રત્યેના પ્રેમથી લડ્યા હતા. તેઓ એક યુદ્ધ હારી ગયા, પરંતુ ફક્ત પોતાની ભૂલોને કારણે નહીં.
"આપણે બધા ભારતને એક રાખવા માટે તે યુદ્ધ હારી ગયા. પરંતુ તેમણે શું પસંદ કર્યું? તેમણે કારકિર્દી પસંદ કરી ન હતી, તેમણે સંપત્તિ પસંદ કરી ન હતી. તેમણે દેશ પસંદ કર્યો, તેમણે પોતાનો ધર્મ પસંદ કર્યો," ભાગવતે ભાર મૂક્યો.
સિંધુ એજ્યુકેશન સોસાયટીની 75 વર્ષની સફરનો ઉલ્લેખ કરતા, આરએસએસ વડાએ કહ્યું કે આવા સીમાચિહ્નો સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યની સમીક્ષા કરવાની અને તેના લક્ષ્યોને યાદ કરવાની તક પૂરી પાડે છે.
જીવનની મુશ્કેલીઓ વિશે બોલતા, તેમણે ભાર મૂક્યો કે વ્યક્તિએ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં હાર ન માનવી જોઈએ; તેના બદલે, ફરીથી ઉભા થવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
લોકોને સંબોધતા, ભાગવતે કહ્યું, "પરિસ્થિતિઓ કે ભાગ્ય સામે લાચાર ન રહેવું જોઈએ. જે વ્યક્તિ (મુશ્કેલ સમયને દૂર કરવા) પ્રયાસ કરે છે તે જ આખરે સફળ થાય છે, જ્યારે જે વ્યક્તિ મુશ્કેલીઓથી ભાગી જાય છે તે પહેલાથી જ હાર માની ચૂક્યો છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે નોકરી માટે શિક્ષણ જરૂરી છે, પરંતુ તે એકમાત્ર ધ્યેય ન હોવું જોઈએ.
મૂલ્યો આધારિત શિક્ષણ સાચા અને ખોટા વચ્ચે તફાવત કરવાની ક્ષમતા વિકસાવવા માટે જરૂરી છે. ભાગવતે ભાર મૂક્યો કે આવું શિક્ષણ ફક્ત પાઠ્યપુસ્તકોમાંથી જ નહીં, પરંતુ શિક્ષકોના વર્તન અને વિદ્યાર્થીઓમાં તેઓ જે મૂલ્યો કેળવે છે તેમાંથી પણ મળે છે.
તેમણે કહ્યું કે શિક્ષણનો સાચો હેતુ સારા માનવીઓ અને સમાજના કલ્યાણ પ્રત્યે સભાન પેઢીનું નિર્માણ કરવાનો છે.