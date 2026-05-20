'આ નેતૃત્વ નથી, નાટક છે': રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી અને મેલોનીના 'મેલોડી' વીડિયો પર કટાક્ષ કર્યો

ઇટાલીની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, મેલોનીએ 'મેલોડી' ટોફી માટે મોદીનો આભાર માન્યો, જ્યારે વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડા પ્રધાન પર કટાક્ષ કર્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 4:07 PM IST

નવી દિલ્હી: ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ તેમને "મેલોડી" ટોફી ભેટમાં આપવા બદલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માન્યો છે. આ હળવાશભર્યા ક્ષણે "મેલોડી" શબ્દ, જે ઘણીવાર બંને નેતાઓ સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે, ફરીથી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ તેને એક ખેલ ગણાવ્યો છે.

પીએમ મોદીએ ઇટાલીની મુલાકાત દરમિયાન વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીને "મેલોડી" ટોફી ભેટમાં આપી હતી. વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આનો આકરો જવાબ આપ્યો છે. તેમણે એક ભૂતપૂર્વ પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, "આર્થિક તોફાન આવી રહ્યું છે, અને આપણા વડા પ્રધાન ઇટાલીમાં ટોફી વહેંચી રહ્યા છે."

રાહુલ ગાંધીએ આગળ કહ્યું હતું કે, "ખેડૂતો, યુવાનો, મહિલાઓ, મજૂરો અને નાના વ્યવસાયો બધા રડી રહ્યા છે, જ્યારે વડા પ્રધાન હસી રહ્યા છે અને રીલ બનાવી રહ્યા છે, અને ભાજપ તાળીઓ પાડી રહી છે. આ નેતૃત્વ નથી, તે એક ખેલ છે." ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તેઓ કહે છે કે, "વડા પ્રધાન મોદી મારા માટે ખૂબ જ સરસ ટોફી લાવ્યા...મેલોડી."

તેમણે વીડિયોનું કેપ્શન આપ્યું છે, "ભેટ બદલ આભાર." બુધવારે અપલોડ કરાયેલા આ વીડિયોમાં વડા પ્રધાન મોદી પણ દેખાય છે, જે મેલોની દ્વારા "મેલોડી" કેન્ડીનો ઉલ્લેખ કરવામાં હસતા હતા. "મેલોડી" હેશટેગ, મોદી અને મેલોનીના નામનું સંયોજન, સૌપ્રથમ 2023 માં દુબઈમાં યોજાયેલી COP28 સમિટ દરમિયાન ઇટાલીના વડા પ્રધાન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર બંને નેતાઓની ગરમાગરમ વાતચીત વચ્ચે તે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું.

મેલોનીએ તે સમયે સોશિયલ મીડિયા પર મોદી સાથેનો એક ફોટો પણ શેર કર્યો હતો, જેમાં "મેલોડી" હેશટેગ સાથે કેપ્શન આપ્યું હતું, "COP28 પર સારા મિત્રો." પ્રધાનમંત્રી મોદી ૧૫ થી ૨૦ મે દરમિયાન સંયુક્ત આરબ અમીરાત, નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઇટાલીની પાંચ દેશોની મુલાકાતના અંતિમ તબક્કા માટે મંગળવારે રોમ પહોંચ્યા હતા. તેઓ ઇટાલીના પ્રધાનમંત્રીના આમંત્રણ પર અહીં છે, જ્યાં બંને નેતાઓ વેપાર, સંરક્ષણ, સ્વચ્છ ઉર્જા અને ટેકનોલોજી જેવા ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને મજબૂત બનાવવા અંગે ચર્ચા કરશે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ઇટાલીના પ્રધાનમંત્રી જ્યોર્જિયા મેલોનીએ કહ્યું છે કે ભારત-ઇટાલી સંબંધો હવે નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી ગયા છે અને સૌહાર્દપૂર્ણ મિત્રતાથી વિશેષ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી તરફ આગળ વધ્યા છે.

ભારતીય અને ઇટાલીના મીડિયા માટે બંને નેતાઓ દ્વારા સંયુક્ત રીતે લખાયેલા એક લેખમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે વૈશ્વિક વ્યવસ્થામાં મોટા ફેરફારો થઈ રહ્યા છે, ત્યારે ઉચ્ચતમ રાજકીય અને સંસ્થાકીય સ્તરે સતત વાતચીત દ્વારા ઇટાલી-ભારતીય ભાગીદારી મજબૂત થઈ રહી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી હાલમાં તેમના પાંચ દેશોના પ્રવાસના અંતિમ તબક્કામાં ઇટાલીમાં છે.

