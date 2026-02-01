આ બજેટ આર્થિક રણનીતિ અને દૂરદર્શિતા વિનાનું: પી. ચિદમ્બરમ
પૂર્વ નાણાં મંત્રી અને કૉંગ્રેસના નેતાએ બજેટની ઝાટકણી કાઢી
Published : February 1, 2026 at 8:06 PM IST
નવી દિલ્હી: ભૂતપૂર્વ નાણામંત્રી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પી. ચિદમ્બરમે રવિવારે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 અંગે કેન્દ્રની ભાજપ સરકારની ટીકા કરી અને તેને કોઈ આર્થિક વ્યૂહરચના વિનાનું અને આર્થિક શાણપણનો અભાવ ધરાવતું બજેટ ગણાવ્યું હતું.
પાર્ટી કાર્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાએ કહ્યું, "સંસદમાં નાણાં મંત્રીના ભાષણમાં આજે જે સાંભળ્યું છે તેનાથી દરેક વિવેચક, લેખક અને અર્થશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થી આશ્ચર્યચકિત થશે. મારું માનવું છે કે, બજેટ ફક્ત વાર્ષિક આવક અને ખર્ચનું નિવેદન નથી. વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં, બજેટ ભાષણમાં એક એવી વાર્તા રજૂ કરવી જોઈએ જે થોડા દિવસો પહેલા પ્રકાશિત થયેલા આર્થિક સર્વેક્ષણમાં પ્રકાશિત થયેલા મુખ્ય પડકારોનો સામનો કરે."
સરકાર અને નાણામંત્રીએ આર્થિક સર્વેક્ષણ 2025-26 વાંચ્યું છે કે નહીં તે અંગે તેમને ખાતરી ન હતી તે વાત પર ભાર મૂકતા, તેમણે કહ્યું, "જો તેઓએ વાંચ્યું હોય, તો એવું લાગે છે કે તેઓએ તેને સંપૂર્ણપણે અવગણવાનું નક્કી કર્યું છે અને લોકો પર શબ્દો ફેંકવાના, ખાસ કરીને શોર્ટ ફોર્મમાં, તેમના મનપસંદ મનોરંજનમાં પાછા ફર્યા છે."
ઓછામાં ઓછા 10 પડકારોનો ઉલ્લેખ કરતા, જેમાં ખાસ કરીને યુવાનોમાં રોજગારીની "નબળી" સ્થિતિનો સમાવેશ થાય છે, ચિદમ્બરમે કહ્યું, "નાણામંત્રીના ભાષણમાં આમાંથી કોઈને સંબોધવામાં આવ્યા ન હતા." તેમણે દાવો કર્યો હતો કે એકાઉન્ટન્ટના ધોરણો મુજબ પણ, આ 2025-26 માટે નાણાંકીય વ્યવસ્થાપનનો નબળો હિસાબ હતો.
કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાએ કહ્યું, "મહેસૂલ આવકમાં ₹78,086 કરોડનો ઘટાડો થયો હતો, કુલ ખર્ચમાં ₹100,503 કરોડનો ઘટાડો થયો હતો. મહેસૂલ ખર્ચમાં ₹75,168 કરોડનો ઘટાડો થયો હતો અને મૂડી ખર્ચમાં ₹144,376 કરોડનો ઘટાડો થયો હતો (કેન્દ્ર ₹25,335 કરોડ અને રાજ્યો ₹119,041 કરોડ). આ નબળા પ્રદર્શનને સમજાવવા માટે એક પણ શબ્દ બોલવામાં આવ્યો ન હતો. હકીકતમાં, કેન્દ્રનો મૂડી ખર્ચ 2024-25માં GDPના 3.2 ટકાથી ઘટીને 2025-26માં 3.1 ટકા થઈ ગયો છે."
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, કેન્દ્રીય બજેટમાં મુખ્ય ક્ષેત્રો અને કાર્યક્રમો માટે ભંડોળમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાએ આરોપ લગાવ્યો કે, બહુચર્ચિત જળ જીવન મિશન પર ખર્ચ "નિર્દયતાથી" ₹67,000 કરોડથી ઘટાડીને માત્ર ₹17,000 કરોડ કરવામાં આવ્યો છે.
ચિદમ્બરમે વધુમાં કહ્યું, "બજેટ ભાષણની સૌથી ગંભીર ટીકા એ છે કે નાણામંત્રી યોજનાઓ, કાર્યક્રમો, મિશન, સંસ્થાઓ, પહેલ, ભંડોળ, સમિતિઓ, હબ વગેરેની યાદી આપતા ક્યારેય થાકતા નથી. મેં ઓછામાં ઓછા 24 ગણ્યા છે. હું તમારી કલ્પના પર છોડી દઉં છું કે આમાંથી કેટલા આવતા વર્ષ સુધીમાં ભૂલી જશે અને અદૃશ્ય થઈ જશે."
ભાષણના ભાગ B નો ઉલ્લેખ કરતા, વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટ, 2026 પસાર થયાના મહિનાઓ પછી, જે 1 એપ્રિલ 2026 થી અમલમાં આવશે, નાણામંત્રીએ કેટલાક ટેક્સમાં ફેરફાર કર્યા છે. જ્યારે ઘણા નાના ફેરફારોની અસરની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવાની જરૂર પડશે, તે યાદ રાખવું જોઈએ કે મોટાભાગના લોકોને ઈન્કમટેક્સ અથવા ઈન્કમટેક્સના રેટ્સ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી."
તેમણે કહ્યું, "જ્યાં સુધી ઈનડાયરેક્ટ ટેક્સની વાત છે ત્યાં સુધી સામાન્ય માણસ ફક્ત ભાષણના ફકરા 159, 160 અને 161 સાથે જ ચિંતિત રહેશે. હું આ નાની છૂટછાટોનું સ્વાગત કરું છું." વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાએ આગળ કહ્યું, 'અમારો નિર્ણય એ છે કે આ એક એવું બજેટ છે જેમાં કોઈ આર્થિક વ્યૂહરચના નથી, કોઈ આર્થિક શાણપણ નથી.'