54 વર્ષની કેદ અને 18,000નો દંડ, ધો.10ના વિદ્યાર્થીને પ્રેમમાં ફસાવી શારીરિક સંબંધ બાંધતા કોર્ટે મહિલાને કરી સજા
તિરુવરુરની એક કોર્ટે એક મહિલાને 14 વર્ષના છોકરાનું જાતીય શોષણ કરવાના આરોપમાં સજા ફટકારી છે.
Published : November 7, 2025 at 7:37 PM IST
ચેન્નાઈ: તમિલનાડુના તિરુવરુરની એક કોર્ટે 14 વર્ષના છોકરાનું જાતીય શોષણ કરવાના આરોપમાં POCSO કાયદા હેઠળ ધરપકડ કરાયેલી એક મહિલાને 54 વર્ષની જેલ અને ₹18000નો દંડ ફટકાર્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, આરોપી મહિલા તિરુવરુર જિલ્લાના ઈરાવનચેરી વિસ્તારમાં એક આંગણવાડી કેન્દ્રમાં સહાયક તરીકે કામ કરતી હતી.
અહેવાલો અનુસાર, 2021 માં, આંગણવાડી સહાયક તરીકે કામ કરતી વખતે, મહિલાએ દસમા ધોરણના વિદ્યાર્થી સાથે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો. આ સમય દરમિયાન, મહિલા વિદ્યાર્થીને ઉંટી લઈ ગઈ, જ્યાં તેણે તેને સેક્સ કરવા માટે દબાણ કર્યું.
માતાપિતાએ ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી
દરમિયાન, છોકરાના માતાપિતાએ ઈરાવનચેરી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થવાનો રિપોર્ટ નોંધાવ્યો. આ પછી, પોલીસે સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી, અને પીડિત છોકરાને ઉંટીથી વેલંકન્ની લઈ ગઈ. તેઓ ત્યાં એક લોજમાં રહેતા હતા. વ્યાપક શોધખોળ બાદ, પોલીસે મહિલાને શોધી કાઢી અને 4 નવેમ્બરના રોજ છોકરાને મુક્ત કરાવ્યો.
તિરુવરુર ફાસ્ટ ટ્રેક મહિલા અદાલતમાં સુનાવણી
એરાવંચેરી પોલીસે પોક્સો એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધ્યો અને મહિલાની ધરપકડ કરી. આ કેસ તિરુવરુર ફાસ્ટ ટ્રેક મહિલા અદાલતમાં સુનાવણી હેઠળ હતો. આરોપી મહિલાએ છોકરા સાથે જાતીય સંબંધો બાંધ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું. ત્યારબાદ, ન્યાયાધીશ સરથરાજે આજે તિરુવરુર ફાસ્ટ ટ્રેક મહિલા અદાલતમાં કેસની સુનાવણી દરમિયાન ચુકાદો આપ્યો.
તેમણે મહિલાને વિવિધ કલમો હેઠળ 54 વર્ષની સખત કેદ અને ₹18,000 દંડની સજા ફટકારી. ચુકાદામાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સરકારે પીડિત છોકરાને ₹600,000 વળતર આપવું જોઈએ.
