કોકરૉચ પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેની ચીમકી, 'જો શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું ન આપ્યું તો દેશવ્યાપી આંદોલન થશે'
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, CJPના સ્થાપક અભિજીત દીપકેએ કહ્યું, "જ્યાં સિસ્ટમ સડી રહી છે ત્યાં કૉકરોચ નીકળે છે."
Published : June 6, 2026 at 8:29 PM IST
નવી દિલ્હી: શનિવારે દિલ્હીના જંતર મંતર પર કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે પાંચ કલાક વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું. દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોએ આ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના બેનર હેઠળ આયોજિત આ પ્રદર્શનમાં રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી (NTA) અને શિક્ષણ મંત્રાલયની નિષ્ફળતાઓ પર સરકાર પર નિશાન સાધવામાં આવ્યું હતું.
સ્ટેજ પરથી બોલતા, કૉકરોચ જનતા પાર્ટીના અભિજીત દીપકેએ ચેતવણી આપી હતી કે જો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં રાજીનામું નહીં આપે, તો CJP ભારતના વિવિધ શહેરોમાં વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રાખશે. પ્રદર્શન દરમિયાન, દીપકેએ ટિપ્પણી કરી, "જ્યાં સિસ્ટમ સડે છે ત્યાં જ કૉકરોચ બહાર નીકળે છે અને આજે જંતર મંતર પર એકઠી થયેલી ભીડ સિસ્ટમ સામે વધતા લોકોના આક્રોશનું પ્રતીક છે.'
દીપકેએ X પર લખ્યું, "હું મારા માતા-પિતાને મળવા ઘરે જઈ રહ્યો છું. મેં તેમને છેલ્લે જોયાને એક વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં તેઓએ ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ સહન કરી છે અને ધમકીઓને કારણે તેમને ઘર છોડવાની ફરજ પડી હતી. હું તેમને ઘરે પાછા લઈ જઈશ. તમારી માહિતી માટે, આજનો વિરોધ ફક્ત એક ટ્રેલર હતું. આટલી મોટી સંખ્યામાં આવવા બદલ આપ સૌનો આભાર."
Going home to see my parents, it’s been more than a year since I last met them. They've suffered a lot over the last 15 days and had to leave home because of threats. Will be taking them back to home.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 6, 2026
FYI, today’s protest was just a trailer. Thank you for showing up in such…
શાંતિપૂર્ણ આંદોલન એ સૌથી મોટી તાકાત છે
પ્રદર્શનને સંબોધતા, અભિજીત દીપકેએ સમર્થકોને આંદોલન શાંતિપૂર્ણ રાખવા અપીલ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, છેલ્લા પાંચ દિવસથી તેઓ લોકોને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે કોઈપણ સંજોગોમાં વિરોધનું સ્વરૂપ બગડે નહીં. તેમણે કહ્યું, "ઘણા દળો ઇચ્છે છે કે આ વિરોધ નિષ્ફળ જાય, પરંતુ તે થતું અટકાવવાની જવાબદારી આપણા બધાની છે. ગમે તે થાય, આપણે આ આંદોલનને નિષ્ફળ નહીં થવા દઈએ."
આંદોલન સોશિયલ શેરીઓ સુધી પહોંચ્યું આંદોલન
દીપકેએ એવી ટીકાઓનો પણ જવાબ આપ્યો કે, ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પરની પ્રવૃત્તિથી જમીન પર પરિવર્તન આવતું નથી. વિરોધ પ્રદર્શનમાં એકત્ર થયેલી ભીડ તરફ ઈશારો કરતા તેમણે કહ્યું કે, આજે હજારો લોકોની હાજરીએ સાબિત કર્યું કે યુવાનોનો અવાજ ઇન્ટરનેટ પૂરતો મર્યાદિત નથી. તેમણે કહ્યું કે ઘણા લોકો પૂછતા હતા કે "કૉકરોચ" ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર કેમ દેખાય છે, જમીન પર નહીં; આજે જંતર મંતર પર ભીડ એ પ્રશ્નનો જવાબ છે.
કૉકરોચ: સિસ્ટમના બગાડનું પ્રતીક
પોતાના સંગઠનના નામ અંગેના પ્રશ્નોના જવાબ આપતા, અભિજીત દીપકે સમજાવ્યું કે, તેઓ પોતાને "વંદો" કેમ કહે છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં પણ સિસ્ટમમાં અવ્યવસ્થા અને સડો હોય ત્યાં વંદો દેખાય છે. "જો આજે આટલા બધા વંદો ઉભરી રહ્યા છે, તો તે આપણી ભૂલ નથી, પરંતુ સિસ્ટમની ભૂલ છે," દીપકે કહ્યું, નામને પ્રણાલીગત ખામીઓ સામે જાહેર પ્રતિકારનું પ્રતીક ગણાવ્યું.
સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુક વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા
લદાખના સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુક પણ 'કૉકરોચજનતા પાર્ટી' દ્વારા આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાવા માટે જંતર મંતર પહોંચ્યા. સ્ટેજ પરથી વિરોધીઓને સંબોધતા તેમણે કહ્યું, "હું સદ્ભાવના અને શાંતિનો સંદેશ લઈને આવ્યો છું. વિરોધનો આ શાંતિપૂર્ણ માર્ગ પસંદ કરવા બદલ તમે અભિનંદનને પાત્ર છો. તમે ફરિયાદના આ મુદ્દાને ઉજાગર કરવાનું પસંદ કર્યું છે. અમે અહીં ફક્ત વિરોધ કરવા માટે નહીં, પરંતુ અપીલ કરવા માટે છીએ. અમને આશા છે કે સરકાર ભવિષ્યમાં સકારાત્મક પગલાં લેશે. રાજીનામાની વાત થઈ રહી છે, પરંતુ જવાબદારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. અમને આશા છે કે સરકાર યોગ્ય પગલાં લેશે અને આગામી દિવસોમાં અમારી માંગણીઓ પૂર્ણ કરશે." કાર્યક્રમ દરમિયાન, વિરોધીઓએ "શિક્ષણમંત્રી કેવા હોવા જોઈએ? સોનમ વાંગચુક જેવા" જેવા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. વાંગચુકે પેપર લીકના મુદ્દા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો, ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે જવાબદારી નક્કી થવી જોઈએ અને સરકારને આ બાબત પર ધ્યાન આપવા વિનંતી કરી.
The cockroach movement is an expression of huge anger and frustration experienced by the youth of this country. Rather than terming them anti-national, Modi govt shud address their issues. AAP supports their demands. The Prime Minister must sack the education minister… https://t.co/B50fbOfcMo— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 6, 2026
શિક્ષણ મંત્રાલયે જવાબ આપવો જ જોઇએ
JNU વિદ્યાર્થી સંઘના પ્રમુખ અને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનાર અદિતિ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, આંદોલનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એનટીએ અને શિક્ષણ મંત્રાલયની જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પરીક્ષા પ્રણાલીમાં વારંવાર નિષ્ફળતાઓ આવી છે, જેનાથી લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર અસર પડી છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓના જીવન જોખમમાં મુકાય છે, ત્યારે સંબંધિત મંત્રાલયે જવાબદારી સ્વીકારવી જ જોઇએ. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જવાબદારી સ્થાપિત કર્યા વિના શિક્ષણ પ્રણાલીમાં વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરી શકાતો નથી.
સરકાર આપણને ફક્ત વંદા તરીકે જુએ છે
વિરોધ પ્રદર્શનમાં પ્રદર્શિત પોસ્ટરોનો ઉલ્લેખ કરતા, અદિતિ મિશ્રાએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, તે પ્રતિબિંબિત કરે છે કે સરકાર સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોને કેવી રીતે જુએ છે. જો કે, તેમણે નોંધ્યું હતું કે તેઓએ "કૉકરોચ" શબ્દને અપમાન તરીકે નહીં, પરંતુ સંઘર્ષ, સ્થિતિસ્થાપકતા અને મક્કમતાના પ્રતીક તરીકે સ્વીકાર્યો છે.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને હટવી સક્ષમ વ્યક્તિને જવાબદારી સોંપવામાં આવે
શાદાબ નામના એક પ્રદર્શનકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આંદોલનની મુખ્ય માંગ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું છે. તેમણે વડાપ્રધાનને અપીલ કરી હતી કે શિક્ષણ મંત્રાલયની જવાબદારી એવી વ્યક્તિને સોંપવામાં આવે જે સિસ્ટમનું અસરકારક રીતે સંચાલન કરી શકે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ આંદોલન કોઈ રાજકીય પક્ષને ટેકો કે વિરોધ કરવા વિશે નથી પરંતુ શિક્ષણ પ્રણાલી અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને લગતા મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત છે.
જવાબદારીની માંગ સાથે સમાપ્ત થયું વિરોધ પ્રદર્શન
લગભગ પાંચ કલાક ચાલેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોએ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારાની માંગ કરી અને પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીની હાકલ કરી. જંતર-મંતર ખાતે શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન સમાપ્ત થતાં, સહભાગીઓએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેમનો સંઘર્ષ કોઈપણ રાજકીય પક્ષ સામે નથી પરંતુ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં જવાબદારી અને સુધારા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
જંતર-મંતર પર Gen-Z વિરોધ કેટલો બદલાવ લાવશે?
ભારતીય લોકશાહીના ઇતિહાસમાં વિરોધ પ્રદર્શનોનું ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન છે. દિલ્હીના જંતર-મંતરથી રામલીલા મેદાન સુધી, જન આંદોલનોએ સમયાંતરે સત્તાના પાયાને હચમચાવી દીધા છે અને પ્રણાલીગત સુધારાઓ ચલાવ્યા છે. અણ્ણા હજારેના નેતૃત્વમાં 'ભારત અગેઇન્સ્ટ કરપ્શન' આંદોલન આ વંશમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ છે. તે આંદોલનમાંથી ઉભરી આવેલી આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ દર્શાવ્યું કે કેવી રીતે જન આંદોલન રાજકીય પક્ષમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે અને સત્તાના કોરિડોર સુધી પહોંચી શકે છે. જો કે, હવે દેશભરના બેરોજગાર યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓમાં 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) જેવી નવી રાજકીય સંસ્થાઓના ઉદભવ વિશે ચર્ચા થઈ રહી છે, તેથી એ પૂછવું અનિવાર્ય છે: શું ફક્ત વિરોધની આગમાંથી જન્મેલા પક્ષો દેશમાં વાસ્તવિક, લાંબા ગાળાના પરિવર્તન લાવી શકે છે? કોઈપણ જીવંત લોકશાહીમાં, નાગરિકો શેરીઓમાં ઉતરે છે તે સંસ્થાકીય માળખામાં ખામીઓનો સંકેત આપે છે. 'વંદા' જેવા પ્રતીકો દ્વારા યુવાનોના ગુસ્સાને રાજકારણમાં ઢસડાતા આપણે જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે એ સ્વીકારવું જોઈએ કે પ્રણાલીગત પરિવર્તનનો માર્ગ ફક્ત સૂત્રોચ્ચાર કે ચૂંટણી રાજકારણમાં રહેલો નથી.
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