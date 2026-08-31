'અવ્યવસ્થા માનવાનો કોઇ આધાર નથી', સુપ્રીમ કોર્ટનો CJPની વિરોધ રેલી પર રોક લગાવવાનો ઇનકાર
સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ને 5 સપ્ટેમ્બરે ઇન્ડિયા ગેટથી દિલ્હી પોલીસ હેડક્વાર્ટર સુધી વિરોધ માર્ચ કરતા રોકવાનો ઇનકાર કર્યો છે
By Sumit Saxena
Published : August 31, 2026 at 5:04 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ને 5 સપ્ટેમ્બરે ઇન્ડિયા ગેટથી દિલ્હી પોલીસ હેડક્વાર્ટર સુધી વિરોધ માર્ચ કરતા રોકવાનો ઇનકાર કર્યો છે અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે વિરોધ શાંતિપૂર્ણ અને કાયદેસર રહેશે.
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, "અત્યારે આવી કોઇ મજબૂર કરનારી સ્થિતિ નથી જેનાથી એમ માની શકાય કે કઇક ખોટુ થશે..." આ કેસની સુનાવણી CJI સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી મોહનાની પીઠે કરી હતી.
અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ રિઝવાન અહેમદે તર્ક આપ્યો, "માંગણી શું છે? તે જરૂરી છે? પોલીસ FIRમાં દાખલ લોકોની ધરપકડ કરવા માટે દરોડા પાડી રહી છે. જવાબ છે ના. તો, કોકરોચ જનતા પાર્ટી જે પણ પૂછી રહી છે તે તેમના માટે કામનું હોઇ શકે છે પરંતુ શું તે બ્રિક્સ સમિટ સમાપ્ત થવાની 10 દિવસ સુધી રાહ જોઇ શકતા નથી અને પછી સરકારને અરજી કરી શકતા નથી.
જો સરકાર પરવાનગી નથી આપતી તો તે તરત ઉલ્લેખ માટે સુપ્રીમ કોર્ટ આવી શકે છે..CJIએ જણાવ્યું કે તેમાં બે મુદ્દા સામેલ છે: પ્રથમ કાયદો અને વ્યવસ્થઆ અને બીજુ આ એક પોલિસી મુદ્દો છે.
CJIએ કહ્યું કે કોર્ટ હજુ એમ માનીને ચાલી રહી છે કે દરેક કોઇ ઘણી જવાબદારીથી શાંતિપૂર્ણ અને કાનૂની રીતે કામ કરશે અને વ્યવહાર કરશે. CJIએ કહ્યું, "અત્યારે એવી કોઇ મજબૂર કનારી પરિસ્થિતિ નથી જેનાથી એમ માની શકાય કે કઇ પણ ખોટું થશે..'
અહેમદે કહ્યું, "આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા અહીં છે...અને અનુભવથી અંદાજો લાગે છે...-CJPને કારણે નહીં પણ કોઇ શરારતી તત્વોને કારણે ભગવાન ના કરે કોઇ દુર્ઘટના બની જાય..."
તેમણે બેન્ચને આ મામલે નોટિસ જાહેર કરી હતી અને 3 અને 4 સપ્ટેમ્બરે સુનાવણી કરવાની અપીલ કરી હતી. બેન્ચે કહ્યું કે આ મામલે અંતમાં પોલીસ અધિકારીઓએ જ વિચાર કરવો જોઇએ અને તે આ અરજીને મેન કેસ સાથે ટેગ કરી રહી છે. અહેમદે કહ્યું કે ગ્રુપ એવો વ્યવહાર કરતું હતું જેમ BNSS તેમના પર લાગુ થતું નથી અને તેમણે ભાર મુક્યો કે તેમણે સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશન પાસેથી પરવાનગી લેવી પડશે.
તેમણે કહ્યું, "આ એવા મુદ્દા છે જેનું ધ્યાન કાયદો અને વ્યવસ્થા લાગુ કરનારી એજન્સીઓએ રાખવાનું છે.." બેન્ચે કહ્યું, "કાયદો અને વ્યવસ્થા રાખવાની તેમની જવાબદારી છે. તે કહેશે કે શું કાયદો છે અથવા ગેર કાયદેસર અથવા શું યોગ્ય છે..."
CJIએ કહ્યું, "અમે દરેક પાસાની તપાસ કરી શકતા નથી. અમે દરેક બાબત પર ટિપ્પણી કરીશું નહીં. કૃપા કરીને અમારા દ્વારા રચાયેલી હાઇ-પાવર્ડ કમિટી પાસે જાઓ."
બેન્ચે કહ્યું કે કમિટી એક એક કરીને મુદ્દા પર વિચાર કરશે અને કોર્ટને પોતાનો જવાબ આપશે. CJIએ હાઇ-પાવર્ડ કમિટીને ન્યૂટ્ર્લ અમ્પાયર કહ્યું અને હિતધારકોને મોટી પોલિસી અને કાયદા-વ્યવસ્થાના સવાલો પર વિચાર-વિમર્શ કરવા જોઇએ.
બેન્ચ રિટાયર્ડ દિલ્હી પોલીસ અધિકારી રાજેન્દ્રસિંહની અરજી પર સુનાવણી કરતી હતી જેનો કેસ અહેમદે લડ્યો હતો. અરજીમાં 20 જુલાઇના રોજ જંતર-મંતર પર CJPના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઘાયલ થયેલા પોલીસ કર્મીઓ માટે વળતર અને કથિત રીતે જવાબદાર લોકો પાસે સરકારી સંપત્તિને થયેલા નુકસાનની વસૂલીની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અરજી કરનારે સંસદ અને બીજા જરૂરી સરકાર ઇંસ્ટીટ્યૂશન પાસે યોજાતા પ્રદર્શનોને નિયંત્રણ કરવા માટે એક ફ્રેમવર્કની પણ માંગ કરી છે જેમાં કોઇ પ્રદર્શનને નિયંત્રણ કરવા માટે એક ફ્રેમવર્કની પણ માંગ કરી છે જેમાં કોઇ પ્રદર્શન નહતું અથવા સુરક્ષાત્મક ક્ષેત્ર બનાવવાનું પણ સામેલ છે. અરજીમાં 20 જુલાઇના રોજ જંતર-મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઘાયલ થયેલા પોલીસકર્મીઓ માટે વળતર અને સરકારી સંપત્તિને નુકસાનની ભરપાઇ જવાબદાર લોકો પાસે કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
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