"બંગાળમાં દુશાસન આવ્યો છે," મમતા બેનર્જીએ અમિત શાહ પર વળતો પ્રહાર કર્યો

અમિત શાહ પર નિશાન સાધતા મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે બંગાળમાં લોકોને SIR ના નામે હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે.

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 9:12 PM IST

કોલકાતા: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર વળતો પ્રહાર કરતા પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ મંગળવારે ભાજપના નેતાઓની તુલના મહાભારતના પૌરાણિક પાત્રો દુર્યોધન અને દુશાસન સાથે કરી. શાહના આરોપોનો જવાબ આપતા તેમણે કહ્યું કે TMC સરકારે પેટ્રાપોલ અને અંદાલમાં સરહદ પર વાડ માટે જમીન આપી હતી.

મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ એક જાહેર સભામાં કહ્યું, "14 વર્ષ પહેલાની પરિસ્થિતિ યાદ રાખો. લોકો ડરી ગયા હતા. બાંકુરા માટે ઘણા વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવ્યા હતા, અને પાણીની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે પણ ઘણું કરવામાં આવ્યું હતું. ચૂંટણીઓ આવી છે, અને SIR ના નામે લોકોને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે."

ટીએમસીના વડા મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "બંગાળમાં એક દુશાસન આવ્યો છે. ચૂંટણી આવતાની સાથે જ દુશાસન અને દુર્યોધન દેખાય છે. દુશાસન આવ્યો છે, શકુનીનો શિષ્ય, જે માહિતી એકત્રિત કરવા આવ્યો છે. આજે તેઓ કહી રહ્યા છે કે મમતા બેનર્જીએ જમીન આપી ન હતી. જો મેં જમીન આપી ન હોત, તો શું થયું હોત? પેટ્રાપોલમાં કોણે જમીન આપી? અંદાલમાં કોણે જમીન આપી?"

આ પહેલા અમિત શાહે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર સરહદ પર વાડ માટે જમીન આપવાનો ઇનકાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. શાહે કહ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળની સરહદ પારથી ઘૂસણખોરી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો મુદ્દો છે.

આના પર મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "તેઓ કહે છે કે ઇમિગ્રન્ટ્સ ફક્ત બંગાળથી આવે છે. જો એમ હોય, તો શું તમે પહેલગામમાં હુમલો કર્યો? દિલ્હીમાં થયેલી ઘટના પાછળ કોણ હતું? ભ્રષ્ટ ભાજપ પક્ષ. તેઓ SIR ના નામે લોકોને હેરાન કરી રહ્યા છે. ફક્ત તમે અને તમારો પુત્ર જ ખાશો, અને અમને ભાષણ આપવામાં આવશે."

બંગાળમાં 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણી SIR અને ઘૂસણખોરીના મુદ્દાઓ દ્વારા પ્રભુત્વ મેળવવાની શક્યતા છે. મંગળવારે કોલકાતામાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મમતા બેનર્જી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા, અને કહ્યું કે "ભય અને ભ્રષ્ટાચાર" છેલ્લા 14 વર્ષથી પશ્ચિમ બંગાળની ઓળખ બની ગયા છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સની કથિત ઘૂસણખોરી અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા અને તેમની સરકાર પર સરહદ પર વાડ બનાવવા માટે જમીન આપવાનો ઇનકાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

શાહે કહ્યું, "મમતા બેનર્જીની સરકારમાં ભ્રષ્ટાચારને કારણે પશ્ચિમ બંગાળમાં વિકાસ અટકી ગયો છે. મોદી સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ ટોલ સિન્ડિકેટનો શિકાર બની ગઈ છે. છેલ્લા 14 વર્ષથી ભય અને ભ્રષ્ટાચાર પશ્ચિમ બંગાળની ઓળખ બની ગયા છે. 15 એપ્રિલ, 2026 પછી, જ્યારે ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં સરકાર બનાવશે, ત્યારે અમે બંગાળના વારસા અને સંસ્કૃતિને પુનર્જીવિત કરવાનું કામ શરૂ કરીશું. આ 'બંગ ભૂમિ' અમારા માટે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે ભાજપની સ્થાપના અહીંના અગ્રણી નેતા ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી દ્વારા કરવામાં આવી હતી."

તેમણે કહ્યું કે ત્રિપુરા અને આસામમાં ઘૂસણખોરી બંધ થઈ ગઈ છે, જ્યારે તે પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલુ છે. શાહે દાવો કર્યો હતો કે મમતા બેનર્જી રાજકીય હેતુઓ માટે ઘૂસણખોરી ચાલુ રાખવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું કે આ "તેમની વોટ બેંક વધારવા" માટે છે.

