સુપ્રીમ કોર્ટમાં જજોની સંખ્યા 38 થઇ, રાષ્ટ્રપતિએ આપી મંજૂરી
સુપ્રીમ કોર્ટમાં હવે 33થી 37 જજ થઇ જશે, ચીફ જસ્ટિસ સાથે 38 જજ થશે.
Published : May 17, 2026 at 12:26 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટમાં જજોની સંખ્યા વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ એક નોટિફિકેશનને મંજૂરી આપી છે. સરકાર સંસદના મોનસૂન સત્રમાં એક બિલ લાવશે અને તે વર્તમાન વટહુકમની જગ્યા લેશે. હવે મુખ્ય ન્યાયાધીશને મળીને કૂલ 38 જજ થઇ જશે.
બંધારણની કલમ 123 (1) હેઠળ જારી કરાયેલ આ વટહુકમમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની કુલ સંખ્યા 33થી વધારીને 37 કરવાની જોગવાઈ છે. વધુમાં, એક મુખ્ય ન્યાયાધીશ હશે, જેનાથી કુલ સંખ્યા 38 થશે.
કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે સોશિયલ મીડિયા પર જાણકારી આપતા લખ્યુ, "રાષ્ટ્રપતિએ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય (ન્યાયાધીશોની સંખ્યા) સંશોધન અધ્યાદેશ, 2026ને લાગુ કરીને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની સંખ્યા 33થી વધારીને 37 (ભારતના મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસને છોડીને) કરવાની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી સુપ્રીમ કોર્ટ (ન્યાયાધિશોની સંખ્યા) અધિનિયમ, 1956માં સંશોધન કર્યું છે.
The President is pleased to increase the Judge strength of the Supreme Court from 33 to 37 Judges (Excluding the Chief Justice of India) by promulgating The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, which has further amended the “Supreme Court (Number of Judges)…— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) May 16, 2026
મોદી કેબિનેટે આપી હતી મંજૂરી
આ વટહુકમ કેન્દ્ર સરકારના તે નિર્ણયના કેટલાક દિવસ બાદ આવ્યો હતો જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાર નવા જજનું પદ વધારવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. આ પહેલા 5 મેએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટ બેઠકમાં સુપ્રીમ કોર્ટ (જજોની સંખ્યા) સંશોધન બિલ, 2026ને સંસદમાં રજૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
આ સમયે કૂલ 33 જજના પદ છે જેમાંથી બે પદ ખાલી છે. જજોની સંખ્યા અંતિમ વખત 2019માં વધારવામાં આવી હતી. આ પહેલા જજની સંખ્યા 30 હતી. દેશની ન્યાયિક વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા અને લોકોને સમયસર ન્યાય આપવા તરફ આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
