ETV Bharat / bharat

અમૃત ભારત ટ્રેનના કોચનો નવો લુક સામે આવ્યો, મુસાફરી પહેલા કરતા પણ આસાન; જાણો શું છે ખાસ

ભારતીય રેલ્વેએ અમૃત ભારત ટ્રેન માટે નેક્સ્ટ-જનરેશન કોચનું સેમ્પલ તૈયાર કરી લીધુ છે.

અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ (file photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 5:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: રેલવે મુસાફરોને સારી સુવિધા આપવાનો સતત પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. રેલ્વેએ નવી પેઢીના અમૃત ભારત કોચના સેમ્પલ તૈયાર કર્યા છે. કોચની જે તસવીર સામે આવી છે તેને જોઇને લાગે છે કે મુસાફરોની મુસાફરી વધુ આરામદાયક થવાની છે.

રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન પર આ કોચના નવી ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા ઇન્ટીરિયરની સમીક્ષા કરી હતી.

સુવિધા સાથે સુરક્ષા પર પણ ફોકસ

કોચમાં વિવિધ આધુનિક કલર થીમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ પીવીસી ફ્લોરિંગ, સીટ-બર્થ રેક્સિન, સ્નેક ટેબલ, પડદા અને શૌચાલય વિસ્તારમાં સંકલિત રંગોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, તમામ સામગ્રી HL3 ફાયર સેફ્ટી ધોરણોને અનુરૂપ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય મુસાફરોને આરામની સાથે સુરક્ષા પુરી પાડવાનો છે.

આરામદાયક મુસાફરી

આટલું જ નહીં, ઇન્ડિયન રેલ્વેનું મુસાફરોને સુરક્ષિત અને આરામદાયકની સાથે વિશ્વ સ્તરીય મુસાફરીનો અનુભવ કરાવવાની દિશામાં આ મહત્ત્વનું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ કે મુસાફરોની સુરક્ષા અને સુવિધા વધારવા માટે રેલ્વેએ નવી ડિઝાઇનના કોચ અને સારા ટોયલેટ્સના મોડલ તૈયાર કર્યા છે.

રેલવે મંત્રીની અધિકારીઓ સાથે બેઠક

રેલવે મંત્રીએ રેલ ભવનમાં સીનિયર અધિકારીઓ સાથે એક દેશવ્યાપી સમીક્ષા બેઠક કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના મુસાફરોને આરામદાયક અને સુવિધાજનક મુસાફરીનો અનુભવ કરાવવો ભારતીય રેલ્વેની પ્રથમ પ્રાથમિકતા છે.

કોચની અંદરનો સારો વ્યૂ (@AshwiniVaishnaw)

રેલવે મંત્રીએ અધિકારીઓને સામુહિક પ્રયાસ દ્વારા મુસાફરીના અનુભવને સારૂ બનાવવાનું આહવાન કર્યું હતું, તેમણે કહ્યું કે રેલવે સ્ટેશન દેશની છબીનું પ્રતિનિધિત્ત્વ કરે છે માટે તેમણે સ્વચ્છ અને સુવ્યવસ્થિત રાખવું જરૂરી છે.

આ રીતે બર્થ જોવા મળશે (@AshwiniVaishnaw)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AMRUT BHARAT TRAIN NEW LOOK
AMRUT BHARAT TRAIN
INDIAN RAILWAY NEW LOOK
AMRUT BHARAT TRAIN LOOK
NEW LOOK OF AMRUT BHARAT TRAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.