આજથી રમઝાન માસનો પ્રારંભ, PM મોદી-રાહુલ ગાંધી સહિતના નેતાઓએ શુભેચ્છા પાઠવી
દેશના વિવિધ ભાગમાં ચાંદ દેખાતા રમઝાન મહિનાનો પ્રારંભ થયો હતો.
Published : February 19, 2026 at 8:14 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં રમઝાનનો પ્રારંભ થયો છે. દેશના વિવિધ ભાગમાં ચાંદ દેખાતા રમઝાન મહિનાનો પ્રારંભ થયો હતો. નવી દિલ્હીમાં ચાંદની ચોકથી ફતેહપુર મસ્જિદના શાહી ઇમામ મૌલાના મુફ્તી મુકર્રમ અહેમદે ચાંદ દેખાયાની જાહેરાત કરી હતી. 19 ફેબ્રુઆરીથી મુસ્લિમોના પવિત્ર તહેવાર રમઝાન માસનો પ્રારંભ થયો છે. મુફ્તી મુકર્રમે મુસ્લિમ સમુદાયને "દેશના 140 કરોડ લોકોની સુખાકારી માટે શક્ય તેટલી પ્રાર્થના" કરવાની અપીલ કરી છે.
દેશભરમાં રોજાની તૈયારીઓ શરૂ થઇ ગઇ છે. રમઝાન પહેલા ચાંદ દેખાવું પરંપરાગત ઇસ્લામિક માન્યતા છે કારણ કે તે પવિત્ર મહિનાની શરૂઆત નક્કી કરે છે. મહિના દરમિયાન રોજા રાખવા ઇસ્લામના પાંચ સ્તંભોમાંથી એક છે, જે દરમિયાન તેઓ ભોજન-પાણીથી દૂર રહે છે.
ચાંદ જોવા મળ્યા બાદ પવિત્ર મહિનો શરૂ થાય છે અને આગાી 30 દિવસ સુધી મુસ્લિમો સવારથી સાંજ સુધી રોઝા (ઉપવાસ) રાખે છે. રમઝાન દરમિયાન રોજા રાખનારા લોકો સામાન્ય રીતે પયગંબર મોહમ્મદ દ્વારા સ્થાપિત પરંપરાને અનુસરીને ખજૂર અને પાણીથી ઉપવાસ તોડે છે. તેઓ સાંજે ઇફ્તાર અથવા ભોજનનો આનંદ માણે છે. દિવસભરના ઉપવાસ દરમિયાન પોતાને ટકાવી રાખવા માટે, તેઓ સામાન્ય રીતે સવાર પહેલા ભોજન અથવા સહેરીનો આનંદ માણે છે.
રમઝાન ઇસ્લામી કેલેન્ડરનો નવમો મહિનો છે. મુસ્લમો પવિત્ર મહિના દરમિયાન સંઘર્ષ ટાળવાનો અને દાન-પુણ્યના કાર્યો પર ધ્યાન આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ મહિનો સેલ્ફ-કંટ્રોલ અને સમયપાલનનો મહિનો છે. આ અલ્લાહ સાથે જોડાવાનો આસાન રસ્તો છે.
આ મહિના દરમિયાન, સાંજે મસ્જિદોમાં તરાવીહ નામની એક ખાસ નમાઝ પઢવામાં આવે છે. આ નમાઝમાં સમગ્ર કુરાનનો પાઠ કરવામાં આવે છે, અને તે ઇદના ચાંદ જોવા સુધી ચાલુ રહે છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રમઝાન પર લોકોને શુભેચ્છા પાઠવી અને કહ્યું કે આ પવિત્ર મહિનો સમાજમાં એકતાની ભાવનાને આગળ ધપાવે છે. PM મોદીએ X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "રમઝાન મુબારક! આ પવિત્ર મહિનો આપણા સમાજમાં એકતાની ભાવનાને આગળ ધપાવે છે. સર્વત્ર શાંતિ અને સમૃદ્ધિ રહે."
Ramzan Mubarak!— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2026
May this auspicious month further the spirit of togetherness in our society. May there be peace and prosperity everywhere.
કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ રમઝાન માસની શુભેચ્છા પાઠવતા કહ્યું, "આ પવિત્ર મહિનો દરેક માટે શાંતિ,સમૃદ્ધિ અને સારૂં સ્વાસ્થ્ય લાવે."
Ramzan Mubarak!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2026
May this pious month bring peace, prosperity and good health to everyone. pic.twitter.com/xRjpfhWQVv
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હા અને મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ પણ પવિત્ર રમઝાન માસની શરૂઆત પર લોકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
એક મેસેજમાં ઉપરાજ્યપાલે કહ્યું, "પવિત્ર રમઝાન મહિનાની શરૂઆત પર લોકોને શુભકામનાઓ. પ્રાર્થના અને માફીનો આ સમય જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરવા અને ભાઇચારાના બંધનને મજબૂત બનાવવા માટે માર્ગદર્શન આપશે."
Heartiest greetings and best wishes to the people on the commencement of the holy month of Ramzan. May this sacred month foster a spirit of mutual goodwill, love, compassion and bring harmony and kindness to all.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) February 18, 2026
Ramzan Mubarak!
