ધ લાસ્ટ પ્લેગ્રાઉન્ડ: કોંક્રિટના જંગલો, જર્જરિત બગીચાઓ; શું આપણા બાળકો હવે ક્યાંય સુરક્ષિત છે ખરાં?
ભારતના કોંક્રિટના બનેલા શહેરોમાં બાળપણ સુરક્ષિત જગ્યાઓ ગુમાવી રહ્યું છે. શહેરોના બગીચાઓ માત્ર સુશોભન પૂરતા બની ગયા છે જ્યાં બાળકોને મોકલતા પેરેન્ટ્સ ફફડે છે.
Published : May 25, 2026 at 9:01 AM IST
29 માર્ચ, 2026નો એ કમનસીબ દિવસ હતો. જયપુરની એક 12 વર્ષની બાળકી સામાન્ય સાંજની મજા અને હાસ્યની અપેક્ષા સાથે હિંચકા પર બેઠી હતી અને સેકન્ડોમાં જ, કાટ ખાઈ ગયેલો હિંચકો તેના પર તૂટી પડ્યો. તે દિવસથી, આ બાળકીની ચાર મોટી સર્જરીઓ થઇ ચુકી છે. તેના રમતગમતના મેદાનની જગ્યા હવે હોસ્પિટલના કોરિડોર, દર્દનિવારક દવાઓ અને અનિશ્ચિત ભવિષ્યએ લઈ લીધી છે.
જયપુરમાં જે બન્યું કે કોઇ એકલો અકસ્માત નથી. તેને એક ચેતવણી તરીકે લો, કારણ કે, સમગ્ર ભારતમાં ઝડપથી વિસ્તરતા ક્રોકિંટ શહેરોમાં બાળપણ ઊંચી ઇમારતો, ટ્રાફિક કોરિડોર અને અદ્રશ્ય થતી ખુલ્લી જગ્યાઓની વચ્ચે સંકોચાઇ રહ્યું છે. એક સમયે પડોશના સૌથી સુરક્ષિત ખૂણા તરીકે જોવામાં આવતા બગીચાઓ, સંબંધિત અધિકારીઓની સતત ઉદાસીનતા અને ઉપેક્ષાને કારણે વધુને વધુ અસુરક્ષિત ઝોનમાં ફેરવાઇ રહ્યા છે. આ ખતરાના વિસ્તારોની ગંભીરતાનો અંદાજ એક મુલાકાતથી જ લગાવી શકાય છે- તૂટેલા હિંચકા, ખુલ્લા વીજળીના વાયરો, તૂટેલું સ્ટ્રક્ચર, કાટ લાગેલા લોખંડના સાધનો, કચરાના ઢગલા, નબળી લાઇટિંગ અને અસામાજિક પ્રવૃતિઓ બાળકો માટેના ક્યારેક સુરક્ષિત રહેલા સ્થળનો નવો નિયમ બની ગયો છે.
ETV ભારતે રાજસ્થાનથી શરૂ કરીને સમગ્ર ભારતમાં બાળકોના બગીચાઓ (પાર્ક)ની સ્થિતિ, સુરક્ષા અને તેના નામશેષ થવા અંગેની તપાસ માટે દેશવ્યાપી રિયાલિટી ચેક કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
આ અભિયાન ધ લાસ્ટ પ્લેગ્રાઉન્ડ (The Last Playground) મહારાષ્ટ્રનું પુણે, જેને એક સમયે ગર્વથી "ગાર્ડન્સ સિટી" તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું-ત્યાંથી શરૂ કરીને લ્યુટિયન્સ દિલ્હીમાં આવેલા ભારતના પ્રથમ સમર્પિત ચિલ્ડ્રન્સ પાર્ક છે અને કેવી રીતે 'પાર્ક મિત્ર' ડ્રગ્સ અને અસામાજિક તત્ત્વોથી મુક્ત કરાવવા માટે લડી રહ્યા છે.
આ અભિયાનમાં ઓડિશાના તૂટેલા હિંચકા અને અસુરક્ષિત પ્લે ઝોનથી લઇને બિહારના ખતરનાક રીતે નમેલા વૃક્ષો (જે બાળકોના જીવન માટે જોખમરૂપ છે) અને કર્ણાટકના શિવમોગ્ગાની એ કરૂણ ઘટના-જ્યાં પાર્કની અંદર પ્રાણીનું એક શિલ્પ તૂટી પડતાં એક માસૂમ બાળકે જીવ ગુમાવ્યો હતો- એ બધું જ આવરી લેવામાં આવ્યું છે. આ દરેક ઘટના દર્શાવે છે કે કેવી રીતે બેદરકારી, નબળી જાળવણી અને શહેરી ઉદાસીનતા ધીમે ધીમે બાળપણને અસુરક્ષિત બનાવી રહ્યા છે.
પરંતુ આ અભિયાન માત્ર તૂટેલા બગીચાઓ વિશે નથી. આ ગાયબ થતા બાળપણ વિશે છે. આ એવા બાળકો વિશે છે જેઓ દોડવા, પડવા, હસવા અને મુક્તપણે શ્વાસ લેવા માટે સુરક્ષિત જગ્યાઓ વિના મોટા થઇ રહ્યા છે. આ એવા શહેરો વિશે છે જે સતત ઊંચા (વિકસિત) થઇ રહ્યા છે પરંતુ બાળકો માટે નાના (સાંકડા) થઇ રહ્યા છે અને આ સરકારો, નાગરિક સંસ્થાઓ અને સમાજને એક મુશ્કેલ પરંતુ તાકીદનો પ્રશ્ન પૂછવા વિશે છે: જો બાળકો બગીચાઓની અંદર પણ સુરક્ષિત નથી, તો પછી આપણે ખરેખર કેવા પ્રકારના શહેરો બનાવી રહ્યા છીએ?
ETV ભારતના દેશવ્યાપી રિયાલિટી ચેકનો પ્રથમ સ્ટોપ રાજસ્થાન છે- જ્યાં એક નાની બાળકી તૂટેલા હિંચકાથી ઘાયલ થતા બાળકો માટેના બગીચાઓની ખતરનાક સ્થિતિ અંગેની એક મોટી તપાસનો પ્રારંભિક બિંદુ બની ગયો.
રાજસ્થાનની વાર્તા
29 માર્ચ, 2026ના રોજ, જયપુરમાં એક સામાન્ય બપોર ખરાબ સપનામાં બદલાઇ ગઇ. સીકર રોડ નજીક એક ખાનગી સોસાયટીના પાર્કમાં 12 વર્ષની એક બાળકી હિંચકા પર રમતી હતી ત્યારે અચાનક હિંચકો તૂટી ગયો અને તેના પર પડ્યો. બાળકીને ગંભીર ઇજાઓ થઇ ત્યારથી તેની ચાર નાની-મોટી સર્જરી થઇ ચુકી છે અને તે ઘરે પીડાઇ રહી છે.
ઘટના પછી તરત જ, પીડિતાના પિતાએ જયપુરના હરમદા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી અને ત્યારબાદ કાયમી અને કામચલાઉ કર્મચારીઓની બેદરકારી દર્શાવતી ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. જોકે, 8 મેના રોજ, જયપુરના મેટ્રોપોલિટન જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ (કોર્ટ નંબર 17)એ પોલીસ તપાસમાં ખામી નોંધી હતી. પરિણામે, ચાર્જશીટને તપાસ અધિકારી હરિ મીણાને ચોક્કસ નિર્દેશો સાથે પરત કરવામાં આવી હતી અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવા માટે બે મહિનાો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. હાલ, આ મામલાની તપાસ ચાલુ છે.
જોકે, તપાસમાં એ વાત સામે આવી છે કે બાળકો જે ઝુલા (હિંચકા) પર દરરોજ રમતા હતા તેની નિયમિત જાળવણી કરવામાં આવી નહતી. ત્યાં કોઇ યોગ્ય સલામતીનું નિરીક્ષણ થયું નહતું. કોઇ ફરજિયાત તપાસ પણ નહોતી. કોઇ જવાબદાર સિસ્ટમ પણ નહોતી અને તેની કિંમત એક બાળકે ચુકવવી પડી હતી.
પરંતુ આ કોઇ એકમાત્ર કિસ્સો નથી
12 જુલાઇ, 2021ના રોજ, જયપુર ગ્રેટર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હદના જયપુરના માનસરોવર વિસ્તારમાં વરૂણ પથ ખાતે એક પાર્કની અંદર ખુલ્લા ઇલેક્ટ્રિક વાયરના સંપર્કમાં આવતા 10 વર્ષના બાળકનું મોત થયું હતું. રરહેવાસીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે વાયર ઘણા દિવસો સુધી ખુલ્લા પડ્યા હતા અને ફરિયાદો સાંભળવામાં આવી નહતી.
4 મે, 2026ના રોજ, ઉદ્દઘાટનના માત્ર ત્રણ દિવસ બાદ, બારન જિલ્લાના અંતા શહેરમાં નવા બનેલા કરોડો રૂપિયાના પાર્કમાં સ્થાપિત એક હિંચકો જમીન પરથી ઉખડી ગયો હતો અને બાળકો તેનો ઉપયોગ કરતા હતા ત્યારે તે તૂટી પડ્યો હતો.આ મોટી દુર્ઘટના ટાળી શકાઇ હોત.
રાજસ્થાનના બગીચાઓનું રિયાલિટી ચેક: પોન્ડ્રિંક ગાર્ડન
લગભગ 1.6 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું અને લગભગ એક લાખ લોકોની આસપાસની વસ્તી માટે બનાવાયેલું પોન્ડ્રિંક ગાર્ડન આ વિસ્તારની કેટલીક મોટી જાહેર ખુલ્લી જગ્યાઓમાનું એક છે. ઉદ્યાનમાં પ્રવેશતા જ તંત્રની ઉપેક્ષાની તસવીર જોવા મળે છે. બગીચાની અંદર મોટાભાગના હિંચકા ખરાબ છે. કેટલાકમાં લોખંડની ધાર ખુલ્લી છે અને અન્ય કેટલાક અસમાન રીતે લટકતા છે જ્યારે ઘણા ખતરનાક રીતે અસ્થિર દેખાય છે. માતા-પિતાને બાળકોના ગમે ત્યારે ઘાયલ થવાનો ભય સતત રહે છે.
તાલ કટોરાના રહેવાસી કમલેશ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, "દરરોજ સવારે અને સાંજે સેંકડો લોકો આ બગીચાની મુલાકાત લે છે, પરંતુ બાળકો માટે પૂરતી સલામત સુવિધાઓ નથી."
વોકિંગ ટ્રેકની હાલત પણ સારી નથી. તે અનેક જગ્યાએ તૂટેલો છે. સવાર-સાંજ ચાલવા માટે ટ્રેકનો ઉપયોગ કરતા વૃદ્ધ મુલાકાતીઓને ખાડા અને ઉખડી ગયેલી ટાઇલ્સને કારણે ગંભીર જોખમોનો સામનો કરવો પડે છે. ઘણી બેન્ચ તૂટેલી છે. પથ્થરની બેઠક સ્લેબને નુકસાન થયું છે. સ્વચ્છતાની સ્થિતિ પણ સારી નથી.
લોકોનું કહેવું છે કે પાર્કમાં રખડતા કૂતરાઓની સંખ્યા વધી છે અને કૂતરા કરડવાના બનાવો પણ વધ્યા છે.
બગીચાની મુલાકાત લેતી મહિલાઓ પણ અસુરક્ષિત અનુભવે છે કારણ કે સુરક્ષા એક મોટી ચિંતા છે. કોઇ કાયમી સુરક્ષા ગાર્ડ નથી. લોકોનો આરોપ છે કે પાર્કની અંદર રેગ્યુલર અસામાજિક તત્ત્વો ભેગા થાય છે. ચેઇન સ્નેચિંગ અને મોબાઇલ ચોરીનો ડર મુલાકાતીઓને સતાવી રહ્યો છે.
બગડતી પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરતા, કેરટેકર-કમ-ગાર્ડ રાજુએ કહ્યું, "સ્થિતિ ખરેખર ખરાબ છે. લોકો અહીં ડ્રગ્સનું સેવન કરે છે. જો આપણે તેમને રોકીએ છીએ તો, તેઓ લડે છે અને ધમકી આપે છે. ઘણી ફરિયાદો નોંધાઇ છે પરંતુ અત્યાર સુધી કોઇ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી."
અજમેરના બગીચાઓની પણ ખરાબ હાલત
અજમેર સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડે શહેરમાં અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધર્યા છે પરંતુ લોકોનું કહેવું છે કે જાહેર પાર્કની પરિસ્થિતિ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. એકલા શાસ્ત્રી નગરમાં ચાર બગીચાઓ છે. બેમાં બાળકોના રમવાના સાધન છે જ્યારે બાકીના બે મુખ્યત્વે ચાલનારાઓ (વોકિંગ) ઉપયોગ કરે છે.
પહેલી નજરે, બગીચાઓ કાર્યરત લાગે છે. જોકે, નજીકથી નિરીક્ષણ કરવાથી બીજી જ વાર્તા સામે આવે છે.
જ્યારે ETV ભારતની ટીમે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પાર્કની અંદર એક મોટી સ્લાઇડનું નિરીક્ષણ કર્યું, ત્યારે માળખું સજેહ જોરથી પણ ધ્રુજી ગયું હતું. બાળકો એકબીજા સાથે હસતા હતા પરંતુ તેમના ચહેરા પર અકસ્માતનો ભય સ્પષ્ટ દેખાતો હતો. કેટલાક તો તે કેટલું અસ્થિર બની ગયું છે તે દર્શાવવા માટે આગળ પણ આવ્યા હતા.
એક સામાજિક કાર્યકર ડૉ. એસ.ડી.મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ પાર્ક લગભગ 25 વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવ્યું હતું પરંતુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બેદરકારીને કારણે, તે સડી ગયું છે. લોકો દરરોજ સવારે અને સાંજે અહીં ચાલવા માટે આવે છે. બાળકો રમવા આવે છે. અહીં હિંચકા લાગેલા છે પરંતુ કોઇ પણ જવાબદાર વ્યક્તિ તેમનું નિરીક્ષણ કરવા અથવા તપાસ કરવા આવતું નથી કે ત્યાં મૂળભૂત સુવિધાઓ છે કે નથી."
પાર્કના ટ્રેડમિલ સાધનો ગ્રીસિંગ અને જાળવણીના અભાવે જોરથી ઘસવાનો અવાજ કરે છે. બીજી તરફ, ભાગ્યે જ લીલું ઘાસ બચ્યું છે. સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ હેઠળ સ્થાપિત એક ઓપન જીમ ત્રણ વર્ષમાં જ ખરાબ થઇ ગઇ છે.
લોકોનો આરોપ છે કે અસામાજિક તત્ત્વો દિવસ દરમિયાન પાર્કના કેટલાક ભાગો પર કબજો કરે છે, પત્તા રમે છે અને બાળકોને ધમકાવતા હોય છે.
અજમેર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બગીચાઓના સત્તાવાર ઇન્ચાર્જ મનોહર સોંગારા જણાવે છે કે કોર્પોરેશન પાસે 51 બગીચા (પાર્ક) પર અધિકારક્ષેત્ર છે. શાસ્ત્રી નગરના લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ગાર્ડનના હિંચકાનું ઉદાહરણ આપતા તેમણે જણાવ્યું, "આ બધા બગીચાઓનું સમયાંતરે નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આ બગીચાઓમાં સ્થાપિત હિંચકા અથવા ઓપન-એર જીમ સાધનો જર્જરિત થઇ જાય ત્યારે તેનું તાત્કાલિક સમારકામ કરવામાં આવે છે." તેમણે જણાવ્યું કે જો જરૂર પડે તો હિંચકાની તપાસ કરવામાં આવશે અને તેનું સમારકામ કરવામાં આવશે. વધુમાં, તેમણે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે બીજા ગાર્ડનમાં પણ હિંચકાની તપાસ કરવામાં આવશે જેથી રમતના મેદાનમાં સાધનોથી થતા અકસ્માતોને રોકી શકાય.
કોટાનો નહેરૂ પાર્ક: જાહેર જગ્યાની ખરાબ સ્થિતિ
નયાપુરા અને કોટા રેલવે સ્ટેશન વચ્ચે આવેલો નેહરૂ પાર્ક શહેરના કેટલાક મુખ્ય જાહેર બગીચાઓમાંનો એક છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં યોગ, વોકિંગ અને મનોરંજન માટે આવે છે. પરિવારો બાળકોને સુરક્ષિત વાતાવરણની અપેક્ષાએ લાવે છે. દુ:ખની વાત છે કે, મોટાભાગના લોકો નિરાશ થઇને પાછા ફરે છે. અહીં તેઓને ફક્ત ખરાબ હિંચકા અને ખરાબ જીમના સાધનો જ જોવા મળે છે.
સાફ-સફાઇની વ્યવસ્થા એટલી ખરાબ છે કે પાર્કમાં આવતા લોકોએ દુર્ગંધથી બચવા માટે પોતાનું નાક ઢાંકવું પડે છે. મુલાકાતીઓએ આરોપ લગાવ્યો કે, "બગીચાના ખૂણામાં કચરાથી ભરેલી ટ્રોલીઓ પડી રે છે જેનાથી દુર્ગંધ આવે છે. શૌચાલયોની સ્થિતિ પણ ખરાબ છે. મહિલાઓના વોશરૂમમાં કથિત રીતે જીવજંતુઓ હોવાનું કહેવાય છે અને તે ગંદા હોય છે અને એમ પણ જણાવ્યું કે પાર્કમાં પીવાના પાણીની યોગ્ય સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ નથી.
કેટલાક લોકોએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે બગીચાઓ રાત્રે ડ્રગ વ્યસનીઓના અડ્ડા બની જાય છે.
નજીકના વિસ્તારના રહેવાસી ચંદ્રપ્રકાશ મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે, "અહીં ફક્ત એક જ માળી છે જે છોડને પાણી આપે છે. યોગ્ય સફાઇ કે જાળવણી કરવામાં આવતી નથી. ટ્રેકની સ્થિતિ ઘૂંટણ અને સાંધા માટે જોખમી બની ગઇ છે." દાદબાડાના રહેવાસી મહેશ યોગીએ સહમતિ વ્યક્ત કરી હતી અને થાંભલાઓ અને બેન્ચ તરફ ઇશારો કરતા જણાવ્યું, "આ પાર્ક ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે. હિંચકા તૂટેલા છે. બાળકોના ગમે ત્યારે પડી જવાનો અને ઘાયલ થવાનો ભય રહે છે.કાટ લાગેલું લોખંડ બધે દેખાય છે પરંતુ કોઇ ધ્યાન આપતું નથી."
KDAના સચિવ મુકેશ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, કોટા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (KDA)એ શહેરના 587 પાર્કનું સંચાલન સંભાળી લીધું છે અને હાલમાં તે બધામાં સુધારાઓ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું, "આ પહેલમાં હિંચકાથી લઇને વીજળી, પાણી પુરવઠો, શૌચાલય અને વોકિંગ ટ્રેક જેવી વિવિધ સુવિધાઓના સુધારણાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે 47 પાર્કમાં કામ બાકી છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, નેહરૂ પાર્કમાં પણ તાત્કાલિક સુવિધાઓ ઉભી કરવા માટે એન્જિનિયરોને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
બગીચાઓ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે બન્યા હતા તે પણ ખરાબ હાલતમાં
ક્રોકિંટ શહેરોની અંદર બગીચાઓ ફક્ત લીલાછમ વિસ્તારો નથી. તે બાળકોના ભાવનાત્મક વિકાસ, શારીરિક ફિટનેસ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
રાજસ્થાનના સ્થાનિક સ્વરાજ્ય વિભાગના સચિવ રવિ જૈને જણાવ્યું હતું કે સ્પષ્ટ નિર્દેશો અનુસાર રાજ્યભરના તમામ શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના પાર્ક અને ગાર્ડનમાં લાગેલા હિંચતા તોડવા ન જોઇએ. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે આ હિંચકાઓનું સમારકામ અથવા બદલવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. રવિ જૈને જણાવ્યું હતું કે, "રાત્રિના સમયે પૂરતી લાઇટિંગ, ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર ખુલ્લા ન હોય, મહિલાઓ અને બાળકો માટે મજબૂત સુરક્ષા અને સિવિલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ જાળવણી કાર્યનું નિયમિત નિરીક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા માટે નિર્દેશ છે. વિભાગ ટૂંક સમયમાં રાજ્યના શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓની અંદરના તમામ ઉદ્યાનો અને બગીચાઓ પર ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ તૈયાર કરશે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કોઇ પણ ઉદ્યાન અથવા બગીચો સંભવિત અકસ્માતનું સ્થળ ન બને."
મુખ્ય મુદ્દો
મોટો સવાલ હજુ પણ વણઉકેલાયેલો છે. બજેટ, સ્માર્ટ-સિટી પ્રોજેક્ટ્સ અને વારંવારના વચનો છતાં, પાર્ક હજુ પણ અસુરક્ષિત કેમ છે?
ભારતના શહેરો ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યા છે. સ્માર્ટ-સિટી બ્રાન્ડિંગ, ગેટેડ સોસાયટીઓ અને શહેરી માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સ નાગરિકોની કહાનીઓ પર હાવી છે. પરંતુ જો બાળકો બગીચાની અંદર સુરક્ષિત રીતે હિંચકાનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, તો શું કોઇ શહેર ખરેખર પોતાને વિકસિત કહી શકે છે? બગીચાઓ ઘણીવાર પ્રથમ જાહેર જગ્યા હોય છે જ્યાં બાળક આઝાદી, મિત્રતા અને આત્મવિશ્વાસ શીખે છે. જ્યારે તે જગ્યા ખતરનાક બની જાય છે, ત્યારે નિષ્ફળતા ફક્ત વહીવટી નથી હોતી, તે સામાજિક બની જાય છે.
