પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદમાં 'બાબરી મસ્જિદ'નો શિલાન્યાસ, રામ મંદિરની જેમ લોકો ઇંટો લઇને આવ્યા
સસ્પેન્ડ થયેલા TMCના ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે મુર્શિદાબાદમાં 'બાબરી મસ્જિદ'નો પાયો નાંખ્યો, સ્ટેજ પર કેટલાક ધર્મગુરૂઓ સાથે રિબન કાપી
Published : December 6, 2025 at 5:47 PM IST
મુર્શિદાબાદ (પશ્ચિમ બંગાળ): મુર્શિદાબાદ જિલ્લાના બેલડાંગામાં શનિવારે TMCના સસ્પેન્ડેડ ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો.આ સમારોહમાં ઘણા મુસ્લિમ ધર્મગુરૂ હાજર રહ્યા હતા અને સ્ટેજ પર સફેદ રિબન કાપવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ધારાસભ્યના સમર્થકો અને સ્વયંસેવકો હાજર રહ્યા હતા. જિલ્લામાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
હુમાયુ કબીર શનિવારે સવારે બેલડાંગા પહોંચ્યા હતા અને તેમણે કહ્યું કે લઘુમતી મતદારોએ સાથે મળીને લડવું જોઈએ. સ્થળ પર જતા પહેલા, ધારાસભ્ય કબીરે પત્રકારોને કહ્યું, "બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં, હું બેલડાંગામાં મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરીશ. કોઈ પણ તાકાત તેને રોકી શકશે નહીં. અમે કોલકાતા હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન કરીશું." તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે, "હિંસા ભડકાવીને કાર્યક્રમને રોકવાનું કાવતરું ઘડવામાં આવી રહ્યું છે. દક્ષિણ બંગાળના જિલ્લાના લાખો લોકો આવા પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવશે. આ એક શાંતિપૂર્ણ કાર્યક્રમ હશે. બંધારણ અનુસાર, આપણને ઇબાદતગાહ (પૂજાસ્થળ) બનાવવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. 2000થી વધુ સ્વયંસેવકો ફરજ પર છે."
ધારાસભ્યએ કહ્યું કે બેલડાંગામાં ફક્ત એક મસ્જિદ જ નહીં, પણ એક હોસ્પિટલ, એક શૈક્ષણિક સંસ્થા અને મુલાકાત લેનારા તમામ સમુદાયો લોકો માટે એક ગેસ્ટ હાઉસ પણ હશે. હુમાયુએ ચેતવણી આપી હતી કે, "બંગાળમાં 2 કરોડ 82 લાખ 533 મુસ્લિમ મતદારો છે. 90 બેઠકો પર લઘુમતી મતો નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. આપણે દરેક બેઠક પર આપણા લઘુમતી પ્રતિનિધિઓને જીતાડવાના છે.રાજ્યના લઘુમતી મતદારોએ સાથે મળીને લડવું જોઈએ."
#WATCH | Murshidabad, West Bengal: Suspended TMC MLA Humayun Kabir lays the foundation stone of Babri Masjid. pic.twitter.com/rvCnocvTbK— ANI (@ANI) December 6, 2025
બાબરી મસ્જિદના શિલાન્યાસ સમારંભમાં લોકોની ભારે ભીડ
મસ્જિદના શિલાન્યાસ સમારોહની ઉજવણી માટે સવારથી જ વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લોકોની ભીડ ઉમટી હતી.. તેઓ માથા પર ઇંટો લઈને બેલડાંગા બ્લોક નંબર 1 માં ચેતિયાની મોરાદિઘી પહોંચ્યા હતા. હુમાયુએ જાહેરાત કરી કે બપોરે 12 વાગ્યે શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે, જેમાં કુરાનનું પઠન કરવામાં આવશે. આજે સવારથી જ શિલાન્યાસ સમારોહ માટે હુમાયુના સમર્થકો એકઠા થવા લાગ્યા હતા.
શુક્રવારે સાંજે, હરિહરપરા અને રેજીનગર પોલીસ સ્ટેશનના બે પ્રભારી અધિકારીઓએ હુમાયુ સાથે બંધ બારણે બેઠક યોજી હતી. ત્યારબાદ, કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે આ વિસ્તારમાં કેન્દ્રીય દળોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય દળોએ રાત્રે આ વિસ્તારમાં રૂટ માર્ચ કર્યું હતું. સુરક્ષા માટે 250 BSF જવાનો, 100 કોન્સ્ટેબલ અને ACP રેન્કના અનેક અધિકારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ અધિક્ષક (SP) કુમાર સન્ની રાજે જણાવ્યું હતું કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
હુમાયુ કબીરને મનાવવાનો TMCનો પ્રયાસ નિષ્ફળ
રાજ્યમંત્રી સિદ્દીકુલ્લાહ ચૌધરીએ શુક્રવારે રાત્રે સર્કિટ હાઉસ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને હુમાયુ કબીર અને વિસ્તારના ઇમામો અને વિદ્વાનો માટે ન્યાયની માંગ કરી હતી. હુમાયુનું નામ લીધા વિના, સિદ્દીકુલ્લાહ ચૌધરીએ કહ્યું, "પક્ષ તેમનાથી અંતર જાળવી રહ્યો હતો, આજે અમે પોઇન્ટ પર આવી ગયા છીએ જેનાથી પાર્ટીને નુકસાન થઇ રહ્યું છે. પાર્ટીએ આ વિશે પહેલા વિચારવું જોઈતું હતું. પછી આ પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાત. હું વિદ્વાનોને કહીશ કે ગેરમાર્ગે ના દોરાઓ તમારે મુસ્લિમ ધર્મ અનુસાર કાર્ય કરવું જોઈએ."તેમણે યુવાનોને પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી ન આપવા અપીલ કરી હતી. રાજકારણ સાથે જોડાયેલા લોકોના એક વર્ગનું માનવું છે કે સિદ્દીકુલ્લાહ ચૌધરીને વાસ્તવમાં TMCના હાંકી કાઢવામાં આવેલા ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરને મનાવવા અને મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરવાથી રોકવા માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
રામ મંદિરની જેમ લોકો ઇંટો લઇને આવ્યા
જેમ અયોધ્યામાં રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ કરવા માટે ભક્તો ઇંટો લાવ્યા હતા, તેવી જ રીતે હુમાયુ કબીર દ્વારા પ્રસ્તાવિત બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરવા માટે સેંકડો લોકો ઇંટો લાવ્યા હતા. શનિવારે વહેલી સવારે ઇંટો લાવવાનો ધસારો શરૂ થયો હતો.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, થોડા દિવસો પહેલા ભરતપુરના ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે જાહેરાત કરી હતી કે બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ 6 ડિસેમ્બરે મુર્શિદાબાદમાં કરવામાં આવશે. જોકે, 4 ડિસેમ્બરે TMCએ આ વિવાદને લઈને હુમાયુ કબીરને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દીધા હતા.
