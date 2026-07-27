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આસામમાં પૂરથી હાહાકાર, અત્યાર સુધીમાં 68 લોકોના મોત: DRIMSનો રિપોર્ટ

ડિઝાસ્ટર રિપોર્ટિંગ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (DRIMS) આસામના બુલેટિન અનુસાર, આસામમાં પૂરને કારણે મૃત્યુઆંક વધીને 68 થયો છે.

આસામમાં પૂરથી હાહાકાર
આસામમાં પૂરથી હાહાકાર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 7:04 AM IST

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આસામ: અનેક જિલ્લાઓમાં પૂરના પાણીએ તારાજી સર્જી છે, અને જનજીવન સંપૂર્ણ પણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે, આ દરમિયાન પૂરપ્રકોપના કારણે ભારે જાનહાની પણ થઈ રહી છે. ત્યારે અત્યાર સુધીમાં આસામમાં પૂરના કારણે 68 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આસામ રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ (ASDMA) અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાકમાં વધુ ચાર લોકોના મોત બાદ ચાલુ પૂરમાં મૃત્યુઆંક વધીને 66 થઈ ગયો છે. ડિઝાસ્ટર રિપોર્ટિંગ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (DRIMS) આસામના બુલેટિન અનુસાર, આજે સોમવારે જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર આસામમાં પૂરને કારણે મૃત્યુઆંક વધીને 68 થયો છે.

ગઈકાલે 26 જૂલાઈના રોજ કેન્દ્રીય મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે આસામમાં પૂરની સ્થિતિને "ખૂબ જ ગંભીર" ગણાવી અને કહ્યું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર અસરગ્રસ્તો માટે રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહી છે. પત્રકારો સાથે વાત કરતા, સોનોવાલે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પૂર શરૂ થયા ત્યારથી પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે અને આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સર્મા સાથે સતત સંપર્કમાં છે.

સોનેવાલે કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રીએ રવિવારે સવારે પણ તેમની સાથે વાત કરી હતી, જમીની પરિસ્થિતિ અંગે અપડેટ માંગ્યું હતું અને આસામના લોકોને કેન્દ્ર તરફથી શક્ય તમામ સહાયની ખાતરી આપી હતી.

આ પૂરમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરતા, સોનોવાલે કહ્યું કે કેન્દ્ર અને આસામ સરકાર પૂર પીડિતોને મદદ કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF) અને રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (SDRF) બચાવ અને રાહત કામગીરી યથાવત રાખે છે.

"આસામમાં પૂરની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર છે. લોકોએ પોતાના ઘર ગુમાવ્યા છે, અને ઘણા લોકોએ પોતાના સગાં ગુમાવ્યા છે. હું જીવ ગુમાવનારા લોકોના આત્મા માટે પ્રાર્થના કરું છું અને તેમના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. કેન્દ્ર અને આસામ સરકાર અસરગ્રસ્તોને ટેકો આપવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહી છે. NDRF અને SDRF બચાવ કામગીરી હાથ ધરી રહ્યા છે અને પૂર પીડિતોને રાહત આપી રહ્યા છે," તેમણે ઉમેર્યું.

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