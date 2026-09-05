દેશને મળ્યા 253 સૈન્ય અધિકારી, 35 મહિલા ઓફિસર પણ સામેલ...પાસિંગ આઉટ પરેડમાં કર્યું બહાદુરીનું પ્રદર્શન
બિહારના ગયામાં ઓફિસર્સ ટ્રેનિંગ એકેડેમીમાં શનિવારે યોજાયેલી પાસિંગ-આઉટ પરેડ બાદ દેશને 254 લશ્કરી અધિકારીઓ મળ્યા.
Published : September 5, 2026 at 10:26 AM IST
ગયા: બિહારના ગયામાં ઓફિસર્સ ટ્રેનિંગ એકેડેમીમાં શનિવારે યોજાયેલી પાસિંગ-આઉટ પરેડ બાદ દેશને 254 લશ્કરી અધિકારીઓ મળ્યા. શોર્ટ સર્વિસ કમિશન (ટેકનિકલ) કોર્સ માટે પાસિંગ-આઉટ પરેડ પછી આ નવા અધિકારીઓ ભારતીય સેનામાં જોડાયા છે, જેમાં 218 પુરુષો અને 35 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.
દેશને મળ્યા 253 બહાદુર લશ્કરી અધિકારીઓ
વિયેતનામ પીપલ્સ આર્મીના ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ ધ જનરલ સ્ટાફ લેફ્ટનન્ટ જનરલ લે વાન હુઓગે 29મી પાસિંગ આઉટ પરેડ માટે રિવ્યુઇંગ ઓફિસર તરીકે હતા. આ પરેડમાં કુલ 218 પુરુષ અને 35 મહિલા ઓફિસર કેડેટ્સે ભાગ લીધો હતો.
પાસિંગ આઉટ પરેડ દરમિયાન તે બધાને ભારતીય સેનામાં લશ્કરી અધિકારીઓ તરીકે કમિશન આપવામાં આવ્યું હતું. શનિવારે ઓટીએ ગયા માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ નોંધાઈ, કારણ કે એકેડેમીની ભવ્ય લશ્કરી પરંપરામાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ અધ્યાય ઉમેરાયો.
'ગૌરવ પદક'થી સન્માનિત
શુક્રવારે, ગયા સ્થિત ઓફિસર્સ ટ્રેનિંગ એકેડેમી (OTA) ખાતે 29મી પાસિંગ આઉટ પરેડની પૂર્વસંધ્યાએ, ભાવિ લશ્કરી અધિકારીઓના માતાપિતાને 'ગૌરવ પદક' (ગૌરવ મેડલ) થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ મેડલ ઓફિસર કેડેટ્સના માતાપિતા અને પરિવારના સભ્યોને તેમના બલિદાન, સમર્થન અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન બદલ સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો.
સમારંભનો મુખ્ય ઉદ્દેશ
આ 'ગૌરવ પદક' (સન્માન પદક) સમારંભનો ઉદ્દેશ્ય એવા માતા-પિતા અને પરિવારોના યોગદાનને સન્માન આપવાનો હતો, જેમણે તેમના બાળકોને ભારતીય સેનામાં અધિકારી તરીકે સેવા આપવા માટે પ્રેરણા આપી. આ કાર્યક્રમમાં લશ્કરી અધિકારીઓના વ્યક્તિત્વને ઘડવામાં પરિવારો કેટલી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે તે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું. પરિવાર જ બાળકોમાં શિસ્ત, દેશભક્તિ, હિંમત અને નિઃસ્વાર્થ સેવા જેવા મૂલ્યો સ્થાપિત કરે છે.
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