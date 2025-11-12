ETV Bharat / bharat

ડૉ. શાહીન અને પરવેઝના ભાઈએ કહ્યું, "ઘણા વર્ષોથી તેમની સાથે કોઈ સંપર્ક નથી, તેઓ આતંકવાદી ન હોઈ શકે"

શાહીન શાહિદનો મોટો ભાઈ મોહમ્મદ શોએબ અંસારી લખનૌમાં બાળકોને ટ્યુશન શીખવે છે, કહ્યું તપાસમાં સંપૂર્ણ સત્ય બહાર આવશે.

ડૉ. શાહીન અને ભાઈ શોએબ અન્સારી
ડૉ. શાહીન અને ભાઈ શોએબ અન્સારી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 6:01 PM IST

3 Min Read
લખનૌ : ફરીદાબાદમાં AK-47 સાથે પકડાયેલા આતંકવાદી ડૉ. શાહીન શાહિદ અને ડૉ. પરવેઝના મોટા ભાઈ શોએબ અન્સારીએ મીડિયા સાથે પોતાના ભાઈ-બહેનો વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે તેમનો પરિવાર તેમની બહેન શાહીન અને ભાઈ પરવેઝ અન્સારી સાથે સંપર્કથી બહાર છે.

શોએબ અન્સારીએ કહ્યું, "મારી બહેન ડૉ. શાહીન સાથે લગભગ ચાર વર્ષથી અને મારા ભાઈ ડૉ. પ્રવેશ સાથે ત્રણ વર્ષથી કોઈ સંપર્ક નથી. મને વિશ્વાસ છે કે મારા ભાઈ-બહેન આતંકવાદી નથી. અમને વિશ્વાસ છે કે તપાસ એજન્સીઓ આ બાબતની તપાસ કરશે અને સત્ય બહાર લાવશે. આ સમગ્ર ઘટનાથી અમારો આખો પરિવાર આઘાતમાં છે. તેમને હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી. હું મારા પિતા સાથે ખંડેરી બજારમાં એક ઘરમાં રહું છું અને બાળકોને ભણાવું છું. મારા બંને ભાઈ-બહેન ખૂબ શિક્ષિત અને બુદ્ધિશાળી હતા. મને નથી લાગતું કે તેઓ આવી આતંકવાદી ઘટનામાં સામેલ હશે."

મોહમ્મદ શોએબ અન્સારીએ કહ્યું, "જ્યારે NIA અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓ મંગળવારે અમારા ઘરે આવી, ત્યારે તેઓએ મારા પિતા અને મારી પૂછપરછ કરી. તપાસ એજન્સીના અધિકારીઓએ અમને હેરાન કર્યા નથી, તેઓએ ખૂબ જ શાંતિથી પ્રશ્નો પૂછ્યા. NIAએ શાહીન અને પરવેઝ ક્યારે મળવાનું બંધ કર્યું, તેઓ છેલ્લે ક્યારે બોલ્યા અને છેલ્લી વાતચીત દરમિયાન તેઓએ પરિવાર સાથે શું કહ્યું તે વિશે સામાન્ય પ્રશ્નો પૂછ્યા. મારા પિતાની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અમને કંઈ કહેવા કે કોઈ નિવેદન આપવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું ન હતું. પોલીસ કે ATS એ અમને કોઈપણ રીતે દબાણ કર્યું નહીં. તેઓએ ફક્ત સામાન્ય પ્રશ્નો પૂછ્યા."

શોએબે ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈને જણાવ્યું કે તેના માતા-પિતા ક્યારેક ક્યારેક તેની બહેનની તબિયત પૂછતા. "સ્વાભાવિક રીતે, માતા-પિતા તેમના બાળકોને ફોન કરીને પૂછતા કે તેઓ કેમ છે. હું તેનો મોટો ભાઈ છું, તેથી અલબત્ત, મને પણ તેની ચિંતા થતી હશે. શું આ સામાન્ય વાત નથી?"

શોએબે શાહીનની ગતિવિધિઓ વિશે કોઈ શંકા હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેણે કહ્યું, "જ્યારે તે દવાનો અભ્યાસ કરતી હતી, ત્યારે પણ કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓમાં તેની સંડોવણીના કોઈ સંકેત મળ્યા ન હતા. હું હજુ પણ આ આરોપો પર વિશ્વાસ કરતો નથી. જેમ મેં પહેલા કહ્યું હતું, હું ફક્ત તેના પર વિશ્વાસ કરી શકતો નથી."

દરમિયાન, મંગળવારે, NIA એ શાહીનના નાના ભાઈ મોહમ્મદ પરવેઝ અંસારીના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન, તપાસ એજન્સીઓએ ત્રણ પાન કાર્ડ, એક હાર્ડ ડિસ્ક, એક કાર, એક બાઇક, ત્રણ કીપેડ ફોન, એક હાર્ડ ડિસ્ક અને અનેક ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ જપ્ત કર્યા હતા.

NIA સૂત્રો કહે છે કે ડૉ. પરવેઝ અંસારી આતંકવાદી મોડ્યુલના મુખ્ય આરોપી ડૉ. મુઝમ્મિલ શકીલ અને તેમની મોટી બહેન ડૉ. શાહીન સાથે સતત સંપર્કમાં હતા. સૂત્રો સૂચવે છે કે ડૉ. પરવેઝ અંસારી સરળ દેખરેખથી બચવા માટે કીપેડ ફોનનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેથી, તપાસ એજન્સીઓ તેમના બધા ફોન અને ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલશે. એજન્સી માને છે કે આ ઉપકરણો મોડ્યુલના ભંડોળ અને સંપર્કો વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે.

NIA અનુસાર, સોમવારે લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં ફરીદાબાદ સ્થિત અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલી ડોક્ટર શાહીન શાહિદનો પણ સમાવેશ થાય છે. પોલીસને શંકા છે કે તેણી તે જ યુનિવર્સિટીના અન્ય ફેકલ્ટી સભ્ય ડૉ. મુઝમ્મિલ ગનાઈ સાથે જોડાયેલી હતી, જેમના પર પ્રતિબંધિત સંગઠનો જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિંદ સાથે જોડાયેલા "વ્હાઇટ-કોલર આતંકવાદી મોડ્યુલ"નો ભાગ હોવાનો આરોપ છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કાશ્મીર, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ફેલાયેલા આ મોડ્યુલનો પર્દાફાશ 2,900 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટકોની જપ્તી અને અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીના ત્રણ ડોકટરો સહિત આઠ લોકોની ધરપકડ બાદ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓએ દાવો કર્યો છે કે શાહીન ભારતમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદની મહિલા ભરતી પાંખ, જમાત-ઉલ-મોમિનતનું નેતૃત્વ કરી રહી હતી.

