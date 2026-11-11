જમ્મૂ કાશ્મીરના કુલગામમાં CRPF કેમ્પ પર આતંકવાદી હુમલો, ત્રણ જવાનો ઘાયલ
મનોજ સિન્હાની જિલ્લા મુલાકાત દરમિયાન, દક્ષિણ કાશ્મીરના કુલગામમાં આતંકવાદીઓએ CRPF જવાનો પર ગોળીબાર કર્યો
Published : November 11, 2026 at 5:23 PM IST
કુલગામ: જમ્મુ-કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લામાં બુધવારે મોટરસાઈકલ પર આવેલા આતંકવાદીઓએ સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ની ચોકી પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં ત્રણ જવાનો ઘાયલ થયા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેમાંથી એકની હાલત ગંભીર છે.
આ હુમલો બપોરે લગભગ 2.15 વાગ્યે મીર બજાર નજીક થયો હતો. આ વિસ્તારને ઘેરી લેવામાં આવ્યો છે અને હુમલા બાદ ફરાર થઈ ગયેલા હુમલાખોરોને શોધવા માટે મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઘાયલ જવાનોને અનંતનાગ જિલ્લાની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. એક જવાનના પેટમાં ગોળી વાગી છે અને તેની હાલત ગંભીર છે, જ્યારે અન્ય બે જવાનોને પ્રમાણમાં ઓછી ઈજાઓ થઈ છે.
Two Central Reserve Police Force (CRPF) personnel were injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam district of Jammu and Kashmir this afternoon. The incident took place at around 2.15 pm when the assailants fired at the CRPF personnel before fleeing the spot. The injured personnel were shifted to a hospital in Anantnag district for treatment: CRPF— ANI (@ANI) November 11, 2026
એક જવાનને હાથમાં અને બીજાને પગમાં ગોળી વાગી છે. ઘટનાસ્થળના ફૂટેજમાં ઘાયલ જવાનોને સ્ટ્રેચર પર હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને તબીબી સ્ટાફ તેમને મદદ પૂરી પાડવા માટે ઉતાવળ કરી રહ્યો છે તેવું જોવા મળે છે.
હુમલા બાદ તરત જ તે વિસ્તારમાં વધારાના બેરિકેડ્સ મૂકવામાં આવ્યા હતા. એમ્બ્યુલન્સના સાયરનનો અવાજ ગુંજી રહ્યો હતો અને લાઉડસ્પીકર પર સ્થાનિક રહેવાસીઓને ઘરમાં જ રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી રહી હતી, તે દરમિયાન ત્યાં વધારાના સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાસ્થળની નજીક બખ્તરબંધ વાહનોમાં સુરક્ષાકર્મીઓ પણ જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટના અંગે વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહા હાલમાં આ જિલ્લામાં છે, જ્યાં તેઓ સરકારી ડિગ્રી કોલેજમાં આયોજિત 'વેશૌ મહોત્સવ' (Veshow Festival) માં હાજરી આપી રહ્યા છે. આ દરમિયાન જ શંકાસ્પદ હુમલાખોરોએ CRPFની 46મી બટાલિયનના જવાનો પર ગોળીબાર કર્યો હતો. હુમલા બાદ તરત જ સુરક્ષા દળો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. જુલાઈ મહિનામાં કુલગામ વિસ્તારમાં બે પરપ્રાંતીય મજૂરોની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ આ પ્રકારની આ પહેલી ઘટના છે.
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