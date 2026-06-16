દિલ્હીમાં આતંકવાદી નેટવર્કનો પર્દાફાશ, 7 ધરપકડ; પાકિસ્તાન સાથે લિંક્સ
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી પાંચ અત્યાધુનિક સેમી-ઓટોમેટિક પિસ્તોલ, 41 જીવંત કારતૂસ, સાત મોબાઇલ ફોન અને એક કાર જપ્ત કરી.
Published : June 16, 2026 at 9:16 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, ISI ના સમર્થનથી કાર્યરત એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી-ગુનાહિત નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ મોડ્યુલ પાકિસ્તાન સ્થિત ગેંગસ્ટરમાંથી આતંકવાદી બનેલા શહજાદ ભટ્ટી અને તેના સહયોગી અજમલ ગુજ્જરના ઈશારે કાર્યરત હતું. આ ગેંગનું નેટવર્ક દિલ્હી-NCR, ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબમાં ફેલાયેલું હતું અને તેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર શસ્ત્રો, દારૂગોળો અને માદક દ્રવ્યોની દાણચોરી તેમજ સંભવિત આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવતો હતો.
સ્પેશિયલ સેલના DCP નારા ચૈતન્યએ જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ અનસ ઉર્ફે અનસ ત્યાગી, મોહિત ઉર્ફે યોગી, દીપક ઉર્ફે દીપક અગરોલા, આરિફ ઉર્ફે પ્રધાન, કરણવીર સિંહ, જતન અને સાબીર તરીકે થઈ છે. આ આરોપીઓમાંથી ઘણા અગાઉ હત્યા, લૂંટ, હત્યાનો પ્રયાસ, આર્મ્સ એક્ટ અને NDPS એક્ટ જેવા ગંભીર કેસોમાં સંડોવાયેલા છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કેટલાક આરોપીઓ નવેમ્બર 2025 થી શહેઝાદ ભટ્ટી અને અજમલ ગુજ્જર સાથે સીધા સંપર્કમાં હતા.
ડિજિટલ પુરાવા મળ્યા: પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી પાંચ અત્યાધુનિક સેમી-ઓટોમેટિક પિસ્તોલ, 41 જીવંત કારતૂસ, સાત મોબાઇલ ફોન અને એક સ્કોર્પિયો જપ્ત કર્યા. મોબાઇલ ફોનની તપાસમાં શહેઝાદ ભટ્ટી અને અજમલ ગુજ્જર સાથે જોડાયેલા ચેટ, વોઇસ નોટ્સ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવા બહાર આવ્યા. ઘણા બેંક ખાતા પણ મળી આવ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર શસ્ત્રો અને ડ્રગ્સના વેચાણમાંથી મળેલી રકમને લોન્ડરિંગ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ભરતી: મે 2026 માં, સ્પેશિયલ સેલને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે શહેઝાદ ભટ્ટી અને અજમલ ગુજ્જર, ISI ના કહેવા પર, સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ભારતીય યુવાનોની ભરતી કરીને દિલ્હી-NCR માં આતંકવાદી હુમલાઓનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે. માહિતીના આધારે, પોલીસે યમુના વિહારમાં ભગીરથ જળ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ નજીક લોનીના રહેવાસી મોહિતની ધરપકડ કરી. તેની પાસેથી એક ગેરકાયદેસર પિસ્તોલ, ચાર જીવતા કારતૂસ અને પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર્સ સાથે ચેટ ધરાવતો મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો હતો.
રેકી કરવા માટે સોંપવામાં આવ્યો: પૂછપરછ અને વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પાકિસ્તાનથી ડ્રોન દ્વારા પંજાબ પહોંચાડવામાં આવતા શસ્ત્રો અને ડ્રગ્સ દિલ્હી-એનસીઆરમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા. આ નેટવર્કમાં સામેલ આરોપીઓને ડેડ-ડ્રોપ સિસ્ટમ દ્વારા કન્સાઇનમેન્ટ અને વધુ પુરવઠો મળતો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કેટલાક આરોપીઓને દિલ્હી, લોની, હરિયાણા અને એક જાણીતા રેસ્ટોરન્ટમાં સંવેદનશીલ સ્થળોની રેકી કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. રેકી દરમિયાન લેવામાં આવેલા ફોટા અને વીડિયો પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર્સ પાસે મોકલવામાં આવ્યા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે સમયસર કાર્યવાહીથી દિલ્હી-એનસીઆરમાં અનેક સંભવિત આતંકવાદી ઘટનાઓ ટળી ગઈ.
અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી: તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શહઝાદ ભટ્ટી અને તેના સાથીઓએ સોશિયલ મીડિયા અને એન્ક્રિપ્ટેડ કોમ્યુનિકેશન પ્લેટફોર્મ દ્વારા યુવાનોની ભરતી કરી હતી. તેમને ઉચ્ચ કમાણી અને ગુનાહિત જીવનશૈલીના વચન આપીને લલચાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ હથિયારોની હેરાફેરી, ડ્રગ્સની હેરાફેરી, જાસૂસી અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા હતા. નેટવર્ક ચલાવવા માટે હવાલા ચેનલો, નકલી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ, કામચલાઉ મોબાઇલ નંબરો અને સ્કેનર-આધારિત નાણાકીય વ્યવહારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
કુખ્યાત ગેંગસ્ટરની ભૂમિકા: તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપી આરિફે અજમલ ગુર્જર પાસેથી 1 લાખ રૂપિયામાં જીગાના પિસ્તોલ ખરીદી હતી. વિવિધ બેંક એકાઉન્ટ્સ અને UPI ચેનલો દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, આરોપીએ પંજાબથી હેરોઈન અને ચિત્તા આયાત કરવાનું શરૂ કર્યું અને દિલ્હી-NCRમાં સપ્લાય કરવાનું શરૂ કર્યું. ફેબ્રુઆરી 2026 માં, પંજાબ પોલીસે આરિફ દ્વારા સપ્લાય કરાયેલા ડ્રગ્સના સંબંધમાં તેના સાથી હેપ્પીની ધરપકડ કરી. સ્પેશિયલ સેલે અહેવાલ આપ્યો હતો કે કુખ્યાત ગેંગસ્ટર દીપક અગરોલ, જે હાલમાં મંડોલી જેલમાં બંધ છે, તેણે પણ આ નેટવર્કમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી. એવો આરોપ છે કે દીપકે જેલની અંદરથી અજમલ ગુર્જર સાથે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને સંપર્ક જાળવી રાખ્યો હતો અને તેના સાથીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર હથિયારોનો જથ્થો મેળવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન જેલમાંથી એક મોબાઇલ ફોન પણ મળી આવ્યો હતો.
સઘન તપાસ ચાલી રહી છે: પોલીસે તમામ ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ સામે સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યા છે. ફરાર આરોપીઓની શોધ ચાલુ છે. પાકિસ્તાનથી કાર્યરત આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા વધારાના મધ્યસ્થી, સપ્લાયર્સ અને પ્રાપ્તકર્તાઓની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે. સ્પેશિયલ સેલ જણાવે છે કે સમગ્ર મોડ્યુલના ભંડોળ, આતંકવાદી કાવતરું અને આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણોની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે.