ફરીદાબાદ ટેરર કેસ: આતંકી મુજમ્મિલની ડૉક્ટર ગર્લફ્રેન્ડ શાહીનની લખનઉમાં AK-47 સાથે ધરપકડ
ફરીદાબાદમાં ડૉ. મુઝમ્મિલના ઘરમાંથી મોટી માત્રામાં વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા છે.
Published : November 10, 2025 at 7:12 PM IST
લખનૌ : જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે લખનૌ સ્થિત ડોક્ટર શાહીન સિદ્દીકીને આતંકવાદી મોડ્યુલ સાથે જોડાણ હોવાના પુરાવા મળ્યા બાદ ધરપકડ કરી છે. પોલીસે શાહીનની કારમાંથી એક AK-47 પણ જપ્ત કરી છે. ડૉ. શાહીન ફરીદાબાદ આતંકવાદી કાવતરામાં ધરપકડ કરાયેલા ડૉ. મુઝમ્મિલની ગર્લફ્રેન્ડ હોવાનું કહેવાય છે. મુઝમ્મિલે ડૉક્ટરની કારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. શાહીન પર પાકિસ્તાની આતંકવાદી સંગઠનો જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિંદ સાથે સંબંધો હોવાનો આરોપ છે. પોલીસ હાલમાં કસ્ટડીમાં રહેલા ડૉક્ટરની પૂછપરછ કરી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે એક ગુપ્ત કાર્યવાહીમાં આ મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ડૉ. શાહીન શાહિદ અનેક મેસેજિંગ નેટવર્ક સાથે સંપર્કમાં હતી અને પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદીઓ સાથે જોડાયેલી હતી. જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસનો દાવો છે કે આ મોડ્યુલ ભારતના વિવિધ ભાગોમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યું હતું. ડૉ. શાહીન અલીગઢની અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલી હોવાનું કહેવાય છે. જો કે, પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે કે શું આ નેટવર્ક આ યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના આતંકવાદી ભંડોળ સાથે સંચાલિત થઈ રહ્યું હતું. પ્રારંભિક તપાસમાં આ સમગ્ર નેટવર્ક પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદી સંગઠનો, જેમ કે જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અંસાર ગઝવત-ઉલ-હિંદ સાથે જોડાયેલું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસ અને કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ હવે શાહીન સાહિત્યના ડિજિટલ ઉપકરણો, બેંક વ્યવહારો અને વિદેશી દેશો સાથેના સંદેશાવ્યવહારની તપાસ કરી રહી છે.
Jammu and Kashmir Police arrested seven individuals, including two doctors, and seized 2,900 kg of explosive material, arms, and ammunition. The accused were linked to foreign handlers and used encrypted channels for funding and recruitment. Raids are ongoing across Srinagar,… pic.twitter.com/qKahOBfRjV— IANS (@ians_india) November 10, 2025
જમ્મુ અને કાશ્મીર અને હરિયાણા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં ભણાવતા ડૉ. મુઝમ્મિલ શકીલ પાસેથી અત્યાર સુધીમાં 2,900 કિલો વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા છે. પોલીસે ધૌજ ગામમાં ડૉ. મુઝમ્મિલ શકીલના ઘરે દરોડો પાડ્યો હતો, જેમાં 360 કિલો વિસ્ફોટકો જપ્ત કર્યા હતા. ત્યારબાદ ફરીદાબાદના ફતેહપુર ટાગા ગામમાં મુઝમ્મિલ શકીલના બીજા ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં 2,563 કિલો વિસ્ફોટકો મળ્યા હતા.
જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ દ્વારા જારી કરાયેલી પ્રેસ નોટમાં જણાવાયું છે કે બે ડોક્ટરો સહિત સાત લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 2,900 કિલો વિસ્ફોટકો, શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીઓ વિદેશી હેન્ડલર્સ સાથે જોડાયેલા હતા અને ભંડોળ અને ભરતી માટે એન્ક્રિપ્ટેડ ચેનલોનો ઉપયોગ કરતા હતા. શ્રીનગર, અનંતનાગ, ગાંદરબલ, શોપિયાન, ફરીદાબાદ અને સહારનપુરમાં સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા માટે દરોડા ચાલુ છે.
#WATCH | On a large quantity of IED-making material & ammunition recovered by J&K Police during investigation from Faridabad, Faridabad CP Satender Kumar says, " one assault rifle with 3 magazines and 83 live rounds, one pistol with 8 live rounds, two empty cartidges, two… pic.twitter.com/eBBKkqGpI5— ANI (@ANI) November 10, 2025
ફરીદાબાદ સીપી સતિન્દર કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, ધૌજ ગામમાં દરોડા દરમિયાન, ત્રણ મેગેઝિન અને 83 જીવંત રાઉન્ડ સાથેની એક એસોલ્ટ રાઇફલ, આઠ જીવંત રાઉન્ડ સાથેની એક પિસ્તોલ, બે ખાલી કારતૂસ, બે મેગેઝિન, આઠ મોટા સુટકેસ, ચાર નાના સુટકેસ અને આશરે 360 કિલોગ્રામ જ્વલનશીલ પદાર્થ ધરાવતી એક ડોલ મળી આવી હતી જે એમોનિયમ નાઈટ્રેટ હોવાની શંકા છે. વધુમાં, બેટરીઓ સાથેનો ટાઈમર, 24 રિમોટ, આશરે પાંચ કિલોગ્રામ હેવી મેટલ, વોકી-ટોકી સેટ, ઇલેક્ટ્રિક વાયરિંગ, બેટરીઓ અને અન્ય પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
