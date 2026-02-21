દિલ્હીમાં આતંકવાદી હુમલાનું એલર્ટ: લાલ કિલ્લા અને ધાર્મિક સ્થળોની આસપાસ સુરક્ષા કડક, એજન્સીઓ પણ હાઈ એલર્ટ પર
અધિકારીઓએ લોકોને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની તાત્કાલિક જાણ કરવા અપીલ કરી છે.
Published : February 21, 2026 at 12:21 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં સંભવિત આતંકવાદી ખતરા અંગે સુરક્ષા એજન્સીઓએ એલર્ટ જારી કર્યું છે. ગુપ્તચર માહિતીને પગલે, જૂની દિલ્હી વિસ્તારમાં સતર્કતા વધારી દેવામાં આવી છે. ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લાની આસપાસ વધારાના પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સંવેદનશીલ સ્થળો, ધાર્મિક સ્થળો અને ભીડભાડવાળા વિસ્તારો પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
ગુપ્તચર એજન્સીઓને ઇનપુટ મળ્યું છે કે પાકિસ્તાની આતંકવાદી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબા દિલ્હી અને દેશના અન્ય શહેરોમાં બોમ્બ વિસ્ફોટનું આયોજન કરી શકે છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ સંગઠન ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ વિસ્ફોટક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને હુમલાનું આયોજન કરી રહ્યું છે. ઇનપુટમાં લાલ કિલ્લાની આસપાસના વિસ્તાર અને ચાંદની ચોક વિસ્તારમાં ધાર્મિક સ્થળોનો પણ ઉલ્લેખ છે. એજન્સીઓ આ માહિતીની ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહી છે, જોકે હજુ સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કે શંકાસ્પદ ધરપકડની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
દિલ્હી પોલીસે સાવચેતીના પગલાં લીધા છે, લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાંદની ચોક, મુખ્ય બજારો અને મંદિરોની આસપાસ પેટ્રોલિંગ વધારી દીધું છે. પ્રવેશ સ્થળો પર તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવી છે અને સીસીટીવી દેખરેખ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. પોલીસ અધિકારીઓ કહે છે કે આ એક સામાન્ય સુરક્ષા ચેતવણી છે અને જનતાએ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી.
જોકે, સુરક્ષા એજન્સીઓએ ગયા વર્ષે બનેલી એક મોટી ઘટનાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. નવેમ્બર 2025 માં, લાલ કિલ્લા પાસે એક કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા હતા અને અન્ય ઘાયલ થયા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વિસ્ફોટકથી ભરેલી કારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો, જેના કારણે નજીકના વાહનોમાં આગ લાગી હતી. આ કેસમાં ઘણા શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ લોકોને અફવાઓને અવગણવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવા વિનંતી કરી છે. એજન્સીઓ પરિસ્થિતિની સતત સમીક્ષા કરી રહી છે. રાજધાનીમાં ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.
