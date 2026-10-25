બંગાળઃ મેખલીગંજમાં ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદે તણાવ, BSF જવાનો પર પથ્થરમારો, સુરક્ષા વધારાઈ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા બાંગ્લાદેશી નાગરિકો કાંટાળી તારની વાડ ઓળંગીને નદીમાંથી રેતી અને પથ્થરો કાઢવા માટે ભારતીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા હતા.
Published : October 25, 2026 at 7:59 PM IST
કૂચ બિહાર (પશ્ચિમ બંગાળ): ગેરકાયદેસર રેતી અને પથ્થર ખાણકામને લઈને ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પર તણાવ વધી ગયો છે. કૂચ બિહારના મેખલીગંજમાં 'BS' બોર્ડર આઉટપોસ્ટ નજીક નદીમાંથી રેતી અને પથ્થરનું ખનન કરતી સમયે કેટલાંક બાંગ્લાદેશી નાગરિકો જોવા મળ્યા હોવાના અહેવાલ છે. જ્યારે BSF જવાનોએ દરમિયાનગીરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેમના પર પથ્થરો અને લાકડીઓથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા અને પોતાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, BSF જવાનોએ ગ્રેનેડનો ઉપયોગ કર્યો.
સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટ સાંભળીને લોકો ત્યાંથી ભાગી ગયા. શનિવારે બપોરે બનેલી આ ઘટનાથી સરહદી વિસ્તારમાં વ્યાપક અશાંતિ ફેલાઈ ગઈ છે.
સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા બાંગ્લાદેશી નાગરિકો સનિયાજન નદીમાંથી રેતી અને પથ્થર કાઢવા માટે ભારતીય ક્ષેત્રમાં કાંટાળી તારની વાડ ઓળંગી ગયા હતા. BSFના જવાનોએ તેમને વારંવાર ત્યાંથી જવા કહ્યું, પરંતુ તેઓએ આ આદેશોની અવગણના કરી હોવાનું કહેવાય છે, અને બાંગ્લાદેશ બાજુથી વધુ લોકો ઘટનાસ્થળે એકઠા થયા. ત્યારબાદ તેઓએ BSF જવાનો પર હુમલો કર્યો, લાકડીઓ અને પથ્થરોથી હુમલો કર્યો. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી શકે છે તે ડરથી, BSF ના જવાનોએ સ્વબચાવમાં ગ્રેનેડનો ઉપયોગ કર્યો. વિસ્ફોટોનો અવાજ સાંભળીને, બાંગ્લાદેશી નાગરિકો ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા.
સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સરહદ પરની નદીઓમાંથી રેતી અને પથ્થર કાઢવા સંબંધિત સમાન સમસ્યાઓ પહેલા પણ ઘણી વખત બની છે. આ ચોક્કસ સરહદી વિસ્તારોમાં ઘૂસણખોરી અને કુદરતી સંસાધનોના અનધિકૃત સંગ્રહના ભયને ધ્યાનમાં રાખીને, બંને દેશોના સરહદ રક્ષક દળો દ્વારા સતર્કતા રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. થોડા દિવસો પહેલા, ચાંગરાબંધા સરહદ નજીક ધારલા નદીમાંથી બાંગ્લાદેશી નાગરિકો રેતી અને પથ્થર કાઢતા હોવાના અહેવાલો આવ્યા હતા; તે કિસ્સામાં પણ, BSF ના હસ્તક્ષેપ બાદ તેઓ પીછેહઠ કરી ગયા હોવાના અહેવાલ છે.
કૂચ બિહાર જિલ્લા પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ હાલમાં નિયંત્રણમાં છે. હુમલો કરવાના આરોપીઓ બાંગ્લાદેશ પાછા ભાગી ગયા છે. સરહદની સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ તુફાનગંજથી કૂચ બિહાર જિલ્લાના હલ્દીબારી સુધી આશરે 400 કિલોમીટર લાંબી છે. જ્યારે આ સરહદનો મોટાભાગનો વિસ્તાર કાંટાળી તારથી સુરક્ષિત છે, ત્યારે નદીઓ અને જટિલ ભૂગોળને કારણે કેટલાક ભાગો વાડ વગરના રહે છે. મેખલીગંજમાં ધારલા અને સનિયાજન નદીઓની નજીકના વિસ્તારોમાં, વાડ ન હોવાથી BSF દ્વારા વધુ દેખરેખ રાખવાની જરૂર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ વિસ્તારોમાં વાડ બનાવવા માટે જમીન સંપાદન અને માળખાકીય સુવિધાઓનો વિકાસ ચાલી રહ્યો છે.
સરહદી વિસ્તારમાં નદીઓમાંથી રેતી અને પથ્થરોના નિષ્કર્ષણથી ફરી એકવાર સુરક્ષા ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે. શનિવારની અથડામણમાં કોઈ ઘાયલ થયું છે કે નહીં, અથવા ઉપયોગમાં લેવાયેલા ગ્રેનેડથી કોઈ નુકસાન થયું છે કે નહીં તે હજુ પણ સ્પષ્ટ નથી. આ ઘટના બાદ, સરહદ પર દેખરેખ વધુ વધારી દેવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો