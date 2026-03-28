બંગાળમાં હિંસાની આગ: રઘુનાથગંજમાં કલમ 144 લગાવાઈ, રામ નવમીની શોભાયાત્રા દરમિયાન ભડકી હતી હિંસા

મુર્શિદાબાદના રઘુનાથગંજમાં રામ નવમીની શોભાયાત્રા દરમિયાન ભડકેલી હિંસા બાદ સમગ્ર શહેરમાં આજે તણાવભરી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, પોલીસે કલમ 144 લગાવી છે.

Published : March 28, 2026 at 9:25 AM IST

પશ્ચિમ બંગાળ: મુર્શિદાબાદના રઘુનાથગંજમાં ગઈકાલે (27 માર્ચ) ત્રણ અલગ-અલગ સ્થળોએ રામ નવમીની શોભાયાત્રા દરમિયાન બે સમુદાયો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. જે ઉગ્ર હિંસામાં પરિણમી હતી, જેમાં તોડફોડ, લૂંટફાટ અને દુકાનો અને ઇમારતોમાં આગચંપી પણ થઈ હતી. આ હિંસામાં ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા કેન્દ્રીય દળો અને સ્થાનિક પોલીસે પહોંચીને વિસ્તારને નિયંત્રણમાં લીધો હતો. હાલમાં સમગ્ર શહેરમાં ચાર કે તેથી વધુ લોકોના ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ મૂકતી કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે, અને શહેરમાં તણાવભરી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.

પશ્ચિમ બંગાળનું રઘુનાથગંજમાં શુક્રવારે રામ નવમીની શોભાયાત્રા દરમિયાન ફાટી નીકળેલી હિંસા ઝડપથી વધી ઉગ્ર બની ગઈ, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તાર અરાજકતા પ્રસરી ગઈ હતી. બંને પક્ષોએ એકબીજા પર હુમલો કરવાના ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે, જેમાં અનેક દુકાનોમાં તોડફોડ અને આગચંપી કરવામાં આવી હતી. આ હિંસામાં 10 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયાના અહેવાલ છે. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે ભારે પોલીસ અને કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

