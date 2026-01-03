સુકમામાં 12 માઓવાદીઓ માર્યા ગયા, સુરક્ષા દળો માટે મોટી સફળતા
સુકમા પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે ઘટનાસ્થળેથી માઓવાદી હથિયારો પણ મળી આવ્યા છે.
સુકમા: છત્તીસગઢના સુકમા જિલ્લામાં નક્સલ વિરોધી કાર્યવાહીમાં પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. આ એન્કાઉન્ટરમાં સુરક્ષા દળોએ 12 માઓવાદીઓને ઠાર માર્યા છે.
એન્કાઉન્ટર ક્યાં થયું?
સુકમા જિલ્લાના દક્ષિણ વિસ્તારમાં સશસ્ત્ર માઓવાદીઓની હાજરી અંગે વિશ્વસનીય માહિતીના આધારે, સુરક્ષા દળોએ શનિવારે એક વિશાળ શોધખોળ અભિયાન શરૂ કર્યું. જિલ્લા પોલીસ દળ, ડીઆરજી (જિલ્લા રિઝર્વ ગાર્ડ) અને અન્ય સુરક્ષા એકમોની સંયુક્ત ટીમનો સમાવેશ થતો આ અભિયાન સવારથી ચાલુ છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન સુરક્ષા દળો અને માઓવાદીઓ વચ્ચે સમયાંતરે ગોળીબાર ચાલુ રહ્યો છે.
સૈનિકો અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે એન્કાઉન્ટર ચાલુ છે
એવું અહેવાલ છે કે સુરક્ષા દળો શંકાસ્પદ વિસ્તારમાં આગળ વધતાં જ માઓવાદીઓએ ગોળીબાર શરૂ કર્યો. જવાબમાં, સુરક્ષા દળોએ સ્થાન લીધું, સ્થાનો સ્થાપિત કર્યા અને વિસ્તાર પર પોતાનો કબજો મજબૂત કર્યો. ગોળીબારના અવાજોથી આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે, જોકે સુરક્ષા કારણોસર ગ્રામજનોને પહેલાથી જ સલામત સ્થળોએ રહેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
કોન્ટા એરિયા કમિટીના માઓવાદી માર્યા ગયા
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે ડીઆરજી સુકમાએ કિસ્તારામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના પલોદી અને પોટકપલ્લીમાં એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું. આ દરમિયાન, કિસ્તારામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પામલુર નજીક માઓવાદીઓ સાથે એન્કાઉન્ટર થયું. એન્કાઉન્ટરમાં કોન્ટા એરિયા કમિટીના સેક્રેટરી માંગડુ સહિત કુલ 12 નક્સલીઓ માર્યા ગયા.
માર્યા ગયેલા નક્સલીઓની ઓળખ
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે માર્યા ગયેલા નક્સલીઓની ઓળખ હજુ સુધી સ્થાપિત થઈ નથી. ઘટનાસ્થળેથી AK-47 અને INSAS રાઇફલ જેવી ઓટોમેટિક બંદૂકો પણ મળી આવી છે.
છત્તીસગઢમાં મુખ્ય નક્સલી એન્કાઉન્ટર
- ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: બીજાપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં એન્કાઉન્ટરમાં ૬ નક્સલીઓ માર્યા ગયા
- ૨૧ મે, ૨૦૨૫: ટોચના નક્સલી નેતા બસવરાજુ સહિત ૨૮ નક્સલીઓ માર્યા ગયા.
- ૧૫ મે, ૨૦૨૫: બીજાપુરના કરરેગુટ્ટા ટેકરી પર ૩૧ નક્સલીઓ માર્યા ગયા.
- ૧૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૫: દાંતેવાડા-બીજાપુર સરહદ પર એન્કાઉન્ટર, ૩ નક્સલીઓ માર્યા ગયા
- ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૫: દાંતેવાડા-બીજાપુર સરહદ પર ૪.૫ મિલિયન રૂપિયાનું ઇનામ ધરાવતી એક મહિલા નક્સલીની હત્યા
- ૨૯ માર્ચ, ૨૦૨૫: સુકમામાં નક્સલી એન્કાઉન્ટરમાં ૧૭ મૃતદેહો મળી આવ્યા, જેમાં ઝીરામ ઘટનામાં સામેલ એક નક્સલીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેના પર ૨.૫ મિલિયન રૂપિયાનું ઇનામ હતું.
- ૨૦ માર્ચ, ૨૦૨૫: બીજાપુર અને કાંકેરમાં બે નક્સલી એન્કાઉન્ટરમાં ૩૦ નક્સલીઓ માર્યા ગયા.
- ૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫: બીજાપુર જિલ્લામાં સુરક્ષા દળોએ ૩૧ માઓવાદીઓને માર્યા.
- ૨૦-૨૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫: ગારિયાબંદ જિલ્લામાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં ૧૬ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૧૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫: પ્રતિબંધિત સીપીઆઈ (માઓવાદી) સંગઠનના કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય જયરામ ઉર્ફે ચલાપતિ સહિત ચૌદ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫: બીજાપુર જિલ્લામાં ભીષણ એન્કાઉન્ટરમાં ૧૮ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૨૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૪: સુકમા જિલ્લામાં એન્કાઉન્ટરમાં ૧૦ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪: અબુઝહમાડમાં એન્કાઉન્ટરમાં ૩૮ નક્સલીઓ માર્યા ગયા.
- ૧૦ મે, ૨૦૨૪: બીજાપુર જિલ્લામાં એક એન્કાઉન્ટરમાં ૧૨ નક્સલીઓ માર્યા ગયા.
- ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૪: કાંકેર જિલ્લામાં એક ભીષણ એન્કાઉન્ટરમાં ૨૯ નક્સલીઓ માર્યા ગયા.
- ૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૪: બીજાપુર જિલ્લામાં એક એન્કાઉન્ટરમાં ૧૩ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૭ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯: બીજાપુર જિલ્લામાં એક મોટી એન્કાઉન્ટરમાં ૧૦ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮: સુકમા જિલ્લામાં એક એન્કાઉન્ટરમાં ૧૫ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૨ માર્ચ, ૨૦૧૮: બીજાપુર જિલ્લામાં પોલીસ સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં ૧૦ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૨૭ નવેમ્બર, ૨૦૧૪: સુકમા જિલ્લામાં CRPF સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં ૧૫ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા, ૨૫ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા.
- ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૧૩: બસ્તર પ્રદેશના ગીચ જંગલ વિસ્તારમાં થયેલી અથડામણમાં ૧૦ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા.
- ૨૯ જૂન, ૨૦૧૨: દાંતેવાડાના જંગલોમાં થયેલી અથડામણમાં, સીઆરપીએફે એક મહિલા સહિત ૨૦ નક્સલીઓને મારી નાખ્યા અને છ અન્ય સૈનિકોને ઘાયલ કર્યા.
- ૨૩ નવેમ્બર, ૨૦૧૦: દાંતેવાડા જિલ્લાના જગરગુંડા વિસ્તારમાં આવેલા આસારામપુરા ગામ નજીક સીઆરપીએફ, ૧૧૧ બટાલિયન અને રાજ્ય પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે થયેલી ભીષણ અથડામણમાં ૨૦ નક્સલીઓ માર્યા ગયા.
- ૧૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૮: બીજાપુર જિલ્લામાં બે અલગ અલગ અથડામણમાં, ૧૩ નક્સલીઓ અને છ સીઆરપીએફ જવાનો માર્યા ગયા.
- ૧૦ જુલાઈ, ૨૦૦૭: દાંતેવાડા જિલ્લામાં થયેલી અથડામણમાં ૨૦ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા અને નવ સુરક્ષા કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા.
