મુંબઈમાં ઓલા, ઉબેર અને રેપિડોના કામચલાઉ લાઇસન્સ રદ, ગેરકાયદેસર બાઇક ટેક્સીઓ પર કડક કાર્યવાહી

મહારાષ્ટ્રમાં ઇ-બાઇક ટેક્સી ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ માટે એક અલગ નીતિ ઘડવામાં આવી છે, જે કેન્દ્ર સરકારની "મોટર વ્હીકલ એગ્રીગેટર માર્ગદર્શિકા 2020" ના આધારે છે.

મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા
મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
મુંબઈ: રાજ્ય સરકારે મુંબઈ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર બાઇક ટેક્સી સેવાઓ સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી કંપનીઓ સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઇકે વિધાનસભા પરિષદમાં આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સંકળાયેલી કંપનીઓના કામચલાઉ લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા છે. વિધાનસભા પરિષદમાં એ. સુનિલ શિંદે દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા સૂચનનો જવાબ આપતા સરનાઇકે આ જાહેરાત કરી હતી.

પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઇકે માહિતી આપી હતી કે "મહારાષ્ટ્ર ઇ-બાઇક ટેક્સી નિયમો, 2024" અનુસાર, બાઇક ટેક્સી સેવાઓ 100% ઇલેક્ટ્રિક હોવી જોઈએ. વધુમાં, અરજદાર કંપનીઓને આ બધી શરતો અને માપદંડોને પૂર્ણ કરવા માટે સમયમર્યાદા આપવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા મુજબ, મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન ક્ષેત્રમાં ઉબેર, રેપિડો અને ઓલાને 30 દિવસ માટે કામચલાઉ લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમને બધી જરૂરી શરતો પૂરી કરીને અંતિમ લાઇસન્સ મેળવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.

પરિવહન મંત્રી સરનાઇકે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે બાઇક ટેક્સી ચાલકોને કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં અકસ્માતો થયા છે અને મહિલાઓની સલામતી અંગે ફરિયાદો પણ મળી છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, પરિવહન વિભાગે સંબંધિત કંપનીઓને નોટિસ ફટકારી છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, પોલીસ સ્ટેશનોમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યભરના પ્રાદેશિક અને ઉપ-પ્રાદેશિક પરિવહન કચેરીઓ (RTO) ને ગેરકાયદેસર બાઇક ટેક્સી વાહનો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

સરનાઇકે એમ પણ માહિતી આપી હતી કે એપ્રિલ 2024 થી, 130 ટુ-વ્હીલર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને ₹3.3 મિલિયનથી વધુનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સરકાર એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે કે રાજ્યમાં બાઇક ટેક્સી સેવાઓ ફક્ત નિયમો અનુસાર અને સંપૂર્ણ સલામતી ખાતરી સાથે કાર્યરત હોય, અને આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં આવશે નહીં.

મહારાષ્ટ્રમાં ઈ-બાઈક (ટુ-વ્હીલર) ટેક્સી ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ માટે એક અલગ નીતિ ઘડવામાં આવી છે, જે કેન્દ્ર સરકારની 'મોટર વ્હીકલ એગ્રીગેટર માર્ગદર્શિકા 2020' ના આધારે બનાવવામાં આવી છે. આ નીતિને રાજ્ય મંત્રીમંડળે 7 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ મંજૂરી આપી હતી. આ નીતિ હેઠળ, એક લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં ઈ-બાઈક ટેક્સી સેવાઓ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

