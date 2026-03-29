ETV Bharat / bharat

માતા-પિતાની અવગણના કરનાર કર્મચારીઓની સેલેરી કાપશે સરકાર, આ રાજ્યમાં બિલ પસાર

માતા-પિતાની સંભાળ રાખવામાં અવગણના કરવા બદલ પગારમાંથી કાપ મૂકવા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય લોકોમાં નૈતિક જવાબદારી પર ભાર મૂકવાનો છે

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: તેલંગાણા વિધાનસભાએ કર્મચારીઓને તેમના માતાપિતાની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી ફરજિયાત બનાવતા બિલને મંજૂરી આપી છે. આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય એવા કર્મચારીઓના પગારમાંથી એક ભાગ કાપવાનો છે જે તેમના વૃદ્ધ માતાપિતાની સંભાળ રાખવામાં નિષ્ફળ જાય છે.

બિલ રજૂ કરતી વખતે, મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે માતાપિતા તેમના બાળકોના ઉછેરમાં તેમની બધી શક્તિ અને સંસાધનોનું રોકાણ કરે છે; જોકે, બાળકો ઘણીવાર સ્વતંત્ર થયા પછી તેમના માતાપિતાની અવગણના કરે છે. આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય વૃદ્ધ માતાપિતાને ટેકો અને સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો છે.

તેમણે કહ્યું કે, "કેન્દ્ર સરકારે 2007 માં વૃદ્ધો માટે એક કાયદો ઘડ્યો હતો. તે કાયદા હેઠળ, માતાપિતાને ₹10,000 થી વધુની નાણાંકીય સહાય પૂરી પાડવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. દુઃખની વાત છે કે, કેટલાક બાળકોનું વર્તન એવું હોય છે કે તેનાથી સમાજમાં બદનામી થાય છે."

તેમણે ગૃહને માહિતી આપી, "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે આપણે એવા મુદ્દા પર કાયદો ઘડવાની ફરજ પડી છે જે મૂળભૂત રીતે માનવીય સ્નેહ અને પારિવારિક બંધનોને લગતો છે."

રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે, "જે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના માતાપિતાની સંભાળ રાખવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેને સમાજમાંથી બહિષ્કૃત કરવો જોઈએ. જે વ્યક્તિ પોતાના માતાપિતાની સંભાળ રાખવામાં અસમર્થ હોય તેને સમાજમાં રહેવાનો કોઈ નૈતિક અધિકાર નથી. આ કાયદો ફક્ત સરકારી કર્મચારીઓને જ નહીં પરંતુ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓને પણ લાગુ પડે છે."

મુખ્ય વાતો

આ કાયદો સરકારી કર્મચારીઓ, જાહેર ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ તેમજ ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને આવરી લે છે. જે કર્મચારીઓ તેમના માતાપિતાની સંભાળ રાખવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેમના માસિક પગારનો એક ભાગ - ખાસ કરીને 15 ટકા, અથવા મહત્તમ ₹10,000 (જે ઓછું હોય તે) - સીધા તેમના માતાપિતાના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.

આ પગલું અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર નિર્દેશોના આધારે સીધા લાગુ કરવામાં આવશે. સરકાર આ પહેલને ફક્ત શિક્ષાત્મક પગલાં તરીકે જ નહીં, પરંતુ વ્યક્તિઓને તેમની નૈતિક અને પારિવારિક જવાબદારીઓની યાદ અપાવવાના હેતુથી સામાજિક હસ્તક્ષેપ તરીકે જુએ છે.

જો માતાપિતા તેમના બાળકોની બેદરકારીને કારણે તકલીફનો સામનો કરે છે, તો તેમણે જિલ્લા સ્તરે નિયુક્ત અધિકારી (જિલ્લા કલેક્ટર) ને અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે. આ અધિકારી તપાસ કરશે, જેમાં કર્મચારી અને માતાપિતા બંનેને તેમની ફરિયાદો રજૂ કરવાની તક મળશે. અરજી મળ્યાના 60 દિવસની અંદર આ બાબતનો ઉકેલ લાવવાનો રહેશે.

તપાસ પછી, જો જરૂરી જણાય તો કર્મચારીના પગારમાંથી તેમના માતાપિતાને ચુકવણી માટે ચોક્કસ રકમ કાપી લેવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયાને સ્પષ્ટપણે વહીવટી પ્રક્રિયા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે.

અપીલ માટેની રૂપરેખા

જો કોઈ પક્ષ અધિકારીના નિર્ણયથી અસંતુષ્ટ હોય અથવા જો નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં કોઈ ઉકેલ ન આવે, તો તેઓ રાજ્ય-સ્તરે બનેલા વૃદ્ધ માટેના આયોગનો સંપર્ક કરી શકે છે, જેનું નેતૃત્વ હાઇકોર્ટ ન્યાયાધીશ કરે છે.

અપીલ દાખલ કરવા માટે 45 દિવસનો સમય હોય છે અને આયોગને અરજી મળ્યાના 60 દિવસની અંદર તેનો અંતિમ ચુકાદો આપવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ પદ્ધતિ પીડિત પક્ષોને ન્યાય મેળવવામાં વિલંબ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરવામાં આવતા સામૂહિક પ્રયાસોને રેખાંકિત કરે છે.

ખાસ સંજોગોમાં ઉપાય

માતાપિતામાંથી એકના મૃત્યુની ઘટનામાં, સંપૂર્ણ ભરણપોષણ રકમ હયાત માતાપિતાને રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે. જો બંને માતાપિતાનું અવસાન થાય છે, તો સંબંધિત કર્મચારીએ જરૂરી સહાયક દસ્તાવેજો સાથે નિયુક્ત અધિકારીને અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે.

ચકાસણી પછી, અધિકારી 30 દિવસની અંદર પગાર કપાત બંધ કરવાનો આદેશ જારી કરશે. આ માળખા દ્વારા, કાયદો સ્પષ્ટતા અને પ્રક્રિયાગત શુદ્ધતા પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.

નૈતિક જવાબદારી પર ભાર

આ બિલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નૈતિક જવાબદારીની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. વર્તમાન સમાજમાં, પરિવારમાં વૃદ્ધોની સંભાળ રાખવાની પરંપરા ઘટી રહી છે. શહેરો તરફ વધતા સ્થળાંતરને કારણે, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ ઘણીવાર એકલતામાં રહેવા માટે મજબૂર થાય છે. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, તેલંગાણા સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા કાયદાને પરંપરાગત કૌટુંબિક મૂલ્યોને પુનર્જીવિત કરવાના પ્રયાસ તરીકે જોઈ શકાય છે.

સમાજ પર અસર

જો આ બિલ લાગુ કરવામાં આવે, તો તેમાં વૃદ્ધોના જીવનધોરણમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવાની ક્ષમતા છે. કર્મચારીઓ તેમની જવાબદારીઓ પ્રત્યે વધુ જાગૃત બની શકે છે અને તેમના માતાપિતા પ્રત્યે વધુ કાળજી અને ધ્યાન આપી શકે છે. જો કે, એવી પણ શક્યતા છે કે કેટલાક વ્યક્તિઓ આ પગલાંની ટીકા કરી શકે છે, તેને ખાનગી કૌટુંબિક બાબતોમાં બિનજરૂરી સરકારી દખલ ગણાવી શકે છે. તેમ છતાં, વૃદ્ધોની સુખાકારીના દ્રષ્ટિકોણથી, આને કૌટુંબિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણી શકાય.

TAGGED:

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.