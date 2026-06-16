22 જૂન સુધી ટેલિગ્રામ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ, RE-NEET UG 2026 પહેલા મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય
આ નિર્ણય લાખો વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અને પરીક્ષાની પારદર્શિતા જાળવવા માટે લેવામાં આવ્યો છે.
Published : June 16, 2026 at 11:45 AM IST
નવી દિલ્હી: NEET (UG)2026ની પરીક્ષાને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને ન્યાયી બનાવવા માટે નએશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) અને કેન્દ્ર સરકારે મહત્ત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે. નકલી પેપર લીક અને ઓનલાઇન છેતરપિંડીને રોકવા માટે, ટેલિગ્રામ પ્લેટફોર્મ પર અસ્થાયી પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે, અને તેની સાથે મેસેજ એડિટિંગ ફીચરને પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
ટેલિગ્રામ પર કેમ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો?
NTAની ભલામણ પર કાર્યવાહી કરતા, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY)એ ભારતમાં 22 જૂન, 2026 સુધી ટેલિગ્રામનો ઉપયોગ અસ્થાયી રોક લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટેલિગ્રામનું મેસેજ એડિટિંગ ફીચર 30 જૂન, 2026 સુધી બંધ રહેશે. આ પગલું એટલા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યું છે જેથી પરીક્ષા સાથે જોડાયેલી અફવાઓ અને નકલી પેપર લીકના દાવાને રોકી શકાય.
નકલી 'પેપર લીક'ના નામે થતી હતી છેતરપિંડી
તપાસ એજન્સીઓને જાણવા મળ્યું હતું કે, અમુક સાયબર ગેંગ ટેલિગ્રામ પર 'PAPER LEAKED NEET' અને 'Re-NEET 2026' જેવી ચેનલ અને ગ્રુપ ચલાવીને વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી મોટી રકમ વસુલી રહ્યા હતા. આ ચેનલો પર દાવો કરવામાં આવતો હતો કે તેમની પાસે પરીક્ષાનું અસલી પેપર છે. આટલું જ નહીં, આ ગેંગ ટેલીગ્રામના એડિટ ફિચરનો દૂરઉપયોગ કરતી હતી. પરીક્ષા સમાપ્ત થયા બાદ તે જૂના મેસેજને એડિટ કરીને તેમાં અસલી પ્રશ્નપત્ર મુકતા હતા જેનાથી એવું લાગે કે પ્રશ્નપત્ર પરીક્ષા પહેલા જ લીક થઇ ગયું હતું જ્યારે વાસ્તવિકતા અલગ જ હતી.
ગુજરાત સહિતના રાજ્યમાં કાર્યવાહી, કરોડોનો ખુલાસો
ગુજરાત અને બિહાર પોલીસ સહિત કેટલીક તપાસ એજન્સીઓએ આવી સાઇબર ગેંગ વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે. અમદાવાદમાં પકડાયેલી એક ગેંગ અંગે, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે તેઓ આઠ ટેલિગ્રામ ચેનલો ચલાવતા હતા અને કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો કર્યા હતા. NTA દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે, ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C)એ પણ મોટી કાર્યવાહી કરી છે, હજારો શંકાસ્પદ ચેનલો, જૂથો અને બોટ્સ બંધ કર્યા છે. અધિકારીઓ જણાવે છે કે આ અભિયાન ચાલુ રહેશે.
NTAએ વિદ્યાર્થીઓને શું કહ્યું?
NTAએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે NEET (UG) 2026ની પુનઃપરીક્ષા નિર્ધારિત યોજના મુજબ 21 જૂન, 2026ના રોજ યોજાશે. એજન્સીએ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી કોઈપણ અપ્રમાણિત માહિતી અથવા અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે. એજન્સી જણાવે છે કે પરીક્ષા પહેલા કોઈ પ્રશ્નપત્ર લીક થયું નથી અને સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલા આવા દાવા સંપૂર્ણપણે ગેરમાર્ગે દોરનારા છે.
ફક્ત સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખો
NTAએ ઉમેદવારોને પરીક્ષા સંબંધિત બધી માહિતી ફક્ત સત્તાવાર NTA વેબસાઇટ અને સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી મેળવવાની સલાહ આપી છે. કોઈપણ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ, ટેલિગ્રામ ચેનલો અથવા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ દ્વારા ગેરમાર્ગે દોરાશો નહીં અને કોઈને પૈસા મોકલશો નહીં.
શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની તાત્કાલિક જાણ કરો
જો કોઈ પરીક્ષાનું પેપર પૂરું પાડવાનો દાવો કરે છે, પૈસાની માંગણી કરે છે, અથવા જો કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પ્રકાશમાં આવે છે, તો તાત્કાલિક રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન (1930), સાયબર ક્રાઈમ પોર્ટલ (cybercrime.gov.in), અથવા NTA હેલ્પલાઈન (011-40759000, 011-69227700) પર તેની જાણ કરો.
પરીક્ષાની પ્રામાણિકતા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા
NTAએ જણાવ્યું છે કે જ્યારે આ પગલાં કેટલાક લોકોને અસુવિધા પહોંચાડી શકે છે, તે પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા જાળવવા અને લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવા માટે જરૂરી છે. એજન્સીએ તમામ ઉમેદવારોને શાંત રહેવા, તેમની તૈયારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે.
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