તેલંગાણા: સૂર્યાપેટમાં વહેલી સવારે ભયાનક અકસ્માત, 6 લોકોના મોત, 20 ઘાયલ
આ અકસ્માત સવારે 4:30 થી 5:00 વાગ્યાની વચ્ચે થયો હતો. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
Published : August 26, 2026 at 8:58 AM IST
સૂર્યાપેટ (તેલંગાણા): તેલંગાણાના સૂર્યાપેટ જિલ્લામાં આજે બુધવારે વહેલી સવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર કોડાડ મંડાલના ડોરાકુંટામાં એક ખાનગી બસ ટ્રકની પાછળ અથડાઈ ગઈ. આ અકસ્માતમાં 6 મુસાફરોના મૃત્યું થયા છે, અને અંદાજે 20 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયાં છે.
અકસ્માત અંગેની માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. સૌથી પહેલાં ગંભીર રીતે ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. બસમાં સવાર મુસાફરોએ પોલીસને જણાવ્યું કે ખાનગી બસ હૈદરાબાદથી આંધ્રપ્રદેશના એલુરુ જઈ રહી હતી ત્યારે સવારે 4:30 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. એવું કહેવાય છે કે અકસ્માત સમયે બસમાં 42 મુસાફરો સવાર હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મૃતકોમાં પાંચ મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.
Suryapet, Telangana: In the early morning hours today, around 5:20 am, a private travel bus rammed into a moving truck. Six people lost their lives, and others sustained serious injuries. They were shifted to local hospitals for treatment. A total of 43 passengers were travelling…— ANI (@ANI) August 26, 2026
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, અકસ્માતમાં પાંચ મહિલાઓ સહિત છ લોકોના મોત થયા છે. ઓછામાં ઓછા 20 ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, ટ્રક બસ સાથે અથડાતા પહેલા રોડ ડિવાઇડર સાથે અથડાઈ હોવાની શક્યતા છે. પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. દરમિયાન, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડીએ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવેલા લોકો અને તેમના પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.
Telangana CM Revanth Reddy expressed shock over the road accident in Suryapet district. A private bus collided with a container near Dwarakunta in Kodad mandal. The CM instructed the Chief Secretary (CS) to take measures to ensure better medical treatment for the injured:… https://t.co/gkEAUdqzSS— ANI (@ANI) August 26, 2026
તેમણે શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, તેમણે મુખ્ય સચિવને ઈજાગ્રસ્તોને સારી સારવાર આપવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
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