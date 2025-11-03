ETV Bharat / bharat

તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત: RTC બસના ભૂક્કા નીકળી ગયા, 20 મુસાફરોના મોત

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું, સાથે જ ઘાયલોને બચાવવા માટે એમ્બ્યુલન્સ અને તબીબોને તૈનાત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025

હૈદરાબાદ : તેલંગાણાના રંગારેડ્ડી જિલ્લામાં આજે સોમવારની સવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ બનાવમાં 20 લોકો માર્યા ગયા, અને ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ મૃતકોમાં 10 પુરુષો, 9 મહિલાઓ અને એક બાળકનો સમાવેશ થાય છે. મૃત્યુઆંક વધી શકે છે તેવું જાણવા મળ્યું છે.

તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત : આ ઘટના રંગારેડ્ડી જિલ્લાના મિર્ઝાગુડા નજીક બની હતી. આજે સોમવારની સવારે કાંકરી ભરેલી ટિપર ટ્રક તંદુર ડેપોથી આવતી RTC બસ સાથે અથડાતા આ અકસ્માત થયો હતો. આ અકસ્માતમાં કાંકરીનો ભાર બસ પર પડતા ઘણા મુસાફરો અંદર ફસાઈ ગયા હતા. આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં વીસ લોકોના મોત થયા હતા.

20 મુસાફરોના મોત : આ બસ અકસ્માતમાં 20 લોકો માર્યા ગયા, અને ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક હૈદરાબાદ લઈ જઈ અને પૂરતી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. મુખ્યમંત્રીએ ઘાયલોને બચાવવા માટે પૂરતી એમ્બ્યુલન્સ અને તબીબી કર્મચારીઓને તૈનાત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેમણે ઉપલબ્ધ મંત્રીઓને તાત્કાલિક અકસ્માત સ્થળે પહોંચવા માટે પણ કહ્યું છે.

તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત (ETV Bharat)

મુખ્યમંત્રી રેડ્ડીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું : તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ આ ભયાનક માર્ગ અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને જરૂરી રાહત પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. સાથે જ મુખ્યમંત્રીએ પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) અને મુખ્ય સચિવ સાથે ફોન પર વાત કરી, અને તેમને યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ રાહત કામગીરી ચાલુ રાખવા અને તમામ વિભાગોને તૈનાત કરવા નિર્દેશ આપ્યો.

તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત (ETV Bharat)

બચાવ અને રાહત કામગીરી : આ બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, અને JCB ની મદદથી બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. કાંકરીમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી ઘણાને પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી હતી. ઘણા ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

અકસ્માતગ્રસ્ત બસમાં વિદ્યાર્થીઓ હતા : RTC બસ તંદુરથી હૈદરાબાદ જઈ રહી હતી ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો. એવું જાણવા મળ્યું છે કે તેમાં 70 મુસાફરો સવાર હતા, જેમાંથી મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓ હતા. વિદ્યાર્થીઓ હૈદરાબાદની ઘણી કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા હોવાનું કહેવાય છે. રવિવારની રજા હોવાથી, તેઓ ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે આ ઘટના બની હતી.

તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત (ETV Bharat)

માર્ગ અકસ્માતને કારણે હૈદરાબાદ-બીજાપુર હાઇવે પર ભારે ટ્રાફિક જામ થયો હતો. ચેવેલા-વિકારાબાદ રોડ પર મોટી સંખ્યામાં વાહનો રોકાઈ ગયા હતા. પરિવારના સભ્યો દુ:ખી હતા. પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર બચાવ અને રાહત કામગીરીમાં રોકાયેલા છે.

પોલીસ ટીમે 15 મુસાફરોને બચાવ્યા

ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં પોલીસે બસ કંડક્ટર રાધા સહિત 15 મુસાફરોને બચાવ્યા છે. બચાવ કામગીરી દરમિયાન ચેવેલ્લા પોલીસ કમિશનર ભૂપાલ શ્રીધરને જેસીબી ચડી જતાં તેમના ડાબા પગમાં ઇજા થઈ હતી. તેમને ચેવેલ્લા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ માર્ગ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. તેમણે અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી જવા અને રાહત કામગીરી શરૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો. મુખ્યમંત્રીએ જિલ્લા કલેક્ટરને બચાવ પ્રયાસો ઝડપી બનાવવા નિર્દેશ આપ્યો.

તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
તેલંગાણામાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત (ETV Bharat)

રેવંત રેડ્ડીએ મુખ્ય સચિવ અને પોલીસ મહાનિર્દેશકને ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ શક્ય તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવાનો આદેશ આપ્યો. તેઓ ઘાયલોને હૈદરાબાદ લઈ જવા અને તેમને વધુ સારી તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવા માંગતા હતા.

આ દરમિયાન ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિના પ્રમુખ કેસીઆરએ પણ રંગારેડ્ડી જિલ્લાના ચેવેલ્લા મંડળમાં મિર્ઝાગુડા નજીક થયેલા દુ:ખદ અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જાનહાનિ પ્રત્યે શોક વ્યક્ત કર્યો અને હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરી.

ટિપર શું છે ? ટિપર એ ટ્રક જેવું જ ભારે વાહન છે, તેનો ઉપયોગ બાંધકામ અને ખાણકામમાં થાય છે. આ વાહનમાં એક બોડી હોય છે જે પાછળની તરફ ઝુકીને રેતી, પથ્થર અને માટી જેવી સામગ્રી ખાલી કરે છે. તે ઉબડખાબડ રસ્તા પર ચાલવા સક્ષમ છે. આ વાહન મજબૂત અને શક્તિશાળી એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે.

