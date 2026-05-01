હૈદરાબાદમાં રોડ પર ઊભેલા ટ્રકની પાછળ ઘુસી ગઈ કાર, એક જ પરિવારના 6 લોકોના મોત
હૈદરાબાદમાં થયેલા ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત થયા છે. મૃતકો એક જ પરિવારના લોકો હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.
Published : May 1, 2026 at 10:42 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદમાં શુક્રવારે આઉટર રિંગ રોડ (ORR) પર એક પૂરપાટ ઝડપે જતી કાર પાર્ક કરેલા ટ્રક સાથે અથડાતા છ લોકોના મોત થયા છે અને એક ઘાયલ થયો છે. પોલીસે આ અંગે માહિતી આપી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આજે બપોરે આ અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે પૂર ઝડપે જતી કારે ટ્રકને પાછળથી ટક્કર મારી, જેમાં છ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, આઉટર રિંગ રોડ (ORR) એક્ઝિટ 16 પર પાર્ક કરેલા ટ્રક સાથે એક કારે પાછળથી ટક્કર મારી. મૃતકોમાં બે બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
માર્ગ અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે કાર ટ્રકની પાછળના ભાગમાં ફસાઈ ગઈ. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. ખૂબ જ મુશ્કેલીથી મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. અકસ્માત સમયે કારમાં સાત લોકો હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે ઝડપી ગતિ અકસ્માતનું કારણ હતી.
પોલીસે તમામ મૃતકોની ઓળખ સિરસિલાના રહેવાસી તરીકે કરી છે. તે બધા હૈદરાબાદના રહેવાસી હતા અને ઘટના સમયે યાદગિરી ગુટ્ટાથી પરત ફરી રહ્યા હતા. બધા મૃતકો એક જ પરિવારના છે.
આ પણ વાંચો: