કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાને મોટી રાહત: તેલંગાણા હાઈકોર્ટે એક અઠવાડિયાના આગોતરા જામીન આપ્યા

તેલંગાણા હાઈકોર્ટે આસામમાં નોંધાયેલા કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાને એક અઠવાડિયાના આગોતરા જામીન આપ્યા.

કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરા (ફાઇલ ફોટો - ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 1:08 PM IST

હૈદરાબાદ: કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાને તેલંગાણા હાઈકોર્ટમાંથી રાહત મળી છે. હાઈકોર્ટે આસામમાં તેમની વિરુદ્ધ નોંધાયેલા કેસમાં કોંગ્રેસના નેતાને એક અઠવાડિયાના આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા છે. વધુમાં, કોર્ટે સૂચન કર્યું છે કે એક અઠવાડિયાની અંદર સંબંધિત કોર્ટમાં નિયમિત જામીન અરજી દાખલ કરવામાં આવે.

પવન ખેરાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની પાસે ત્રણ પાસપોર્ટ છે. આ આરોપ અંગે આસામના મુખ્યમંત્રીની પત્ની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ, ગુવાહાટીમાં પવન ખેરા સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો; ત્યારબાદ, ખેરાએ આ મામલે તેલંગાણા હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી દાખલ કરી હતી.

નોંધનીય છે કે તેલંગાણા હાઈકોર્ટે કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાની આગોતરા જામીન અરજી પર સુનાવણી શુક્રવાર સુધી મુલતવી રાખી હતી - જે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની વિરુદ્ધના આરોપો અંગેના કેસના સંદર્ભમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.

ખેરા વતી ડિજિટલી હાજર થતાં, કોંગ્રેસ નેતા અને વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે આસામમાં હિમંત બિસ્વા શર્માની આગેવાની હેઠળની સરકાર દ્વારા નોંધાયેલ કેસ રાજકીય બદલો લેવાનો હતો. ખેરાની અરજીનો વિરોધ કરતા, આસામના એડવોકેટ જનરલ દેવજીત સૈકિયાએ દલીલ કરી હતી કે તેમાં કોઈ રાજકીય બદલો લેવામાં આવ્યો નથી અને આ અરજી તેલંગાણા હાઈકોર્ટ સમક્ષ માન્ય નથી.

ખેરાએ 7 એપ્રિલે હૈદરાબાદ રહેણાંક સરનામું ટાંકીને અરજી દાખલ કરી હતી. તેમણે કોર્ટને વિનંતી કરી હતી કે જો તેમની ધરપકડ કરવામાં આવે તો તેમને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે. ખેરાએ પોતાની અરજીમાં ગુવાહાટીના ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (ક્રાઈમ બ્રાન્ચ) અને તેલંગાણા સરકારને પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપ્યા હતા.

ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુવાહાટી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખેરા સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કલમ 175 (ચૂંટણીના સંદર્ભમાં ખોટું નિવેદન આપવું), કલમ 35 (શરીર અને મિલકતના ખાનગી બચાવનો અધિકાર) અને કલમ 318 (છેતરપિંડી)નો સમાવેશ થાય છે.

5 એપ્રિલના રોજ, કોંગ્રેસના નેતાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે શર્માની પત્ની, રિંકી ભૂયાન શર્મા પાસે વિદેશમાં અનેક પાસપોર્ટ અને સંપત્તિ છે, જેમાંથી કોઈ પણ મુખ્યમંત્રીના ચૂંટણી સોગંદનામામાં જાહેર કરવામાં આવી નથી. અગાઉ, આસામ પોલીસની એક ટીમે આ કેસના સંદર્ભમાં ખેરાના દિલ્હી સ્થિત નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમની પૂછપરછ કરી હતી.

મંગળવારે, શર્માએ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા કે તેઓ તેમના અને તેમના પરિવાર સામે જે દસ્તાવેજોના આધારે આરોપો લગાવ્યા હતા તેની 'ચકાસણી' કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ખેરા હૈદરાબાદ ભાગી ગયો છે, પરંતુ આસામ પોલીસ તેમને શોધી કાઢશે.

