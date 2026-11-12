વૃદ્ધ માતા-પિતાની દેખરેન ન કરનાર સંતાનના પગારમાંથી મહિને 10 હજાર રૂપિયા કાપશે સરકાર, આ રાજ્યમાં લાગુ થવા જઈ રહ્યો છે નિયમ
આ જોગવાઈ મુજબ, કર્મચારીના કુલ માસિક પગારના 15 ટકા અથવા 10 હજાર રૂપિયા - બંનેમાંથી જે રકમ ઓછી હોય તે માતા-પિતાને આપવામાં આવશે
Published : November 12, 2026 at 3:10 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણા સરકાર એક એવો કાયદો લાગુ કરવા જઈ રહી છે, જેના હેઠળ જે સરકારી કર્મચારીઓ તેમના વૃદ્ધ માતા-પિતાની અવગણના કરે તો તેમના પગારનો અમુક હિસ્સો કાપીને સીધો માતા-પિતાના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. આ જોગવાઈ મુજબ, કર્મચારીના કુલ માસિક પગારના 15 ટકા અથવા 10 હજાર રૂપિયા - બંનેમાંથી જે રકમ ઓછી હોય તે માતા-પિતાને આપવામાં આવશે.
આ માટે, સરકારે 'તેલંગાણા કર્મચારી જવાબદારી અને માતા-પિતા સહાય દેખરેખ અધિનિયમ, 2026' (Telangana Employees’ Accountability and Parental Support Monitoring Act, 2026) ઘડ્યો છે. વરિષ્ઠ નાગરિક કલ્યાણ વિભાગે આ કાયદાના અમલીકરણ માટેના નિયમો તૈયાર કર્યા છે અને તેને અંતિમ મંજૂરી માટે સરકાર સમક્ષ રજૂ કર્યા છે.
આ નવા કાયદા હેઠળ, સરકારને અત્યાર સુધીમાં પાંચ ફરિયાદો મળી છે - જેમાં ત્રણ હૈદરાબાદથી અને એક-એક ફરિયાદ કરીમનગર તથા નિઝામાબાદથી આવી છે. આ નિયમોની મુખ્ય જોગવાઈઓ નીચે મુજબ છે:
ફરિયાદ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા: જો સરકારી કર્મચારી એવા સંતાનો (પુત્ર, પુત્રી અથવા દત્તક લીધેલા સંતાનો) તેમના માતા-પિતાની અવગણના કરે, તો માતા-પિતા જિલ્લા કલેક્ટર (જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ)ના વડપણ હેઠળની એક વિશેષ સત્તામંડળ સમક્ષ - ઓનલાઇન અથવા ઓફલાઇન અરજી કરી શકે છે.
અરજીમાં આપવાની માહિતી: અરજદારોએ (માતા-પિતાએ) એવું જાહેર કરવું આવશ્યક છે કે તેમની પાસે જીવનનિર્વાહ માટે જરૂરી આર્થિક સાધનોનો અભાવ છે. આ ઉપરાંત, તેમણે તમામ સ્ત્રોતોમાંથી થતી પોતાની કુલ માસિક આવકની વિગતો આપવી પડશે અને સાથે જ તેમના સંતાનો (જે સરકારી કર્મચારી છે) પાસેથી તેમને પહેલેથી મળી રહેલી કોઈપણ આર્થિક સહાયના પુરાવા પણ રજૂ કરવા પડશે.
પહોંચ અને નોટિસ જારી કરવી: અરજી મળ્યા બાદ, અરજદારને તેની પહોંચ (સ્વીકૃતિ પત્ર) આપવામાં આવશે. અરજીમાં આપેલી વિગતોની ચકાસણી થઈ ગયા બાદ અને તે સચોટ હોવાનું જણાયા પછી, 10 દિવસની અંદર સંબંધિત કર્મચારીને નોટિસ મોકલવામાં આવશે. આ નોટિસની સાથે માતા-પિતા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી અરજી અને અન્ય સહાયક દસ્તાવેજોની નકલો પણ જોડવામાં આવશે.
પગારમાંથી કપાત કરવાનો આદેશ: ત્યારબાદ, જિલ્લા સત્તાધિકારી સંબંધિત કર્મચારીને ખુલાસો આપવા માટે બોલાવશે. જો કર્મચારી નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં નોટિસનો જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા તપાસ માટે હાજર ન થાય, તો કર્મચારીના પગારમાંથી અમુક હિસ્સો કાપીને તે માતા-પિતાના બેંક ખાતામાં જમા કરાવવાનો સત્તાવાર આદેશ જારી કરવામાં આવશે.
60 દિવસમાં આદેશોનું પાલન: તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ, સંબંધિત સરકારી વિભાગોએ જિલ્લા સત્તામંડળ (District Authority) દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશોનું 60 દિવસની અંદર અમલીકરણ કરવું ફરજિયાત છે. સત્તામંડળ એવો નિર્દેશ આપશે કે અરજી કરનાર માતા-પિતાના બેંક ખાતામાં દર મહિને કર્મચારીના પગારના 15 ટકા અથવા 10 રૂપિયા- બેમાંથી જે રકમ ઓછી હોય તે જમા કરાવવામાં આવે.
સરકારી સેવામાં એકથી વધુ સંતાનો હોવા અંગેના નિયમો: જો માતા-પિતાને એકથી વધુ સંતાનો હોય અને બીજું સંતાન પણ સરકારી કર્મચારી હોય, તો જે કર્મચારીને શરૂઆતની નોટિસ મળી હોય તેમણે સત્તામંડળને તે અંગે જાણ કરવી આવશ્યક છે. આવા કિસ્સાઓમાં, બંને કર્મચારીઓને નોટિસ આપવામાં આવશે. બંનેએ સત્તામંડળના આદેશોનું પાલન કરવું પડશે અને નક્કી કરેલી ભરણપોષણની રકમ બંનેએ સરખે ભાગે વહેંચી લેવી પડશે.
રાજ્ય આયોગ (State Commission) સમક્ષ અપીલ કરવાનો અધિકાર: જો જિલ્લા સત્તામંડળ 60 દિવસની અંદર અરજીનો નિકાલ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો માતા-પિતા રાજ્ય આયોગ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી શકે છે. આયોગે અપીલ દાખલ થયાના 60 દિવસની અંદર તેનો નિકાલ કરવાનો રહેશે.
આદેશો સામે અપીલ અને માતા-પિતામાંથી કોઈ એકના મૃત્યુના કિસ્સામાં જોગવાઈઓ: જિલ્લા સત્તામંડળ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશો સામે રાજ્ય આયોગમાં અપીલ કરી શકાય છે. જો માતા-પિતામાંથી કોઈ એકનું અવસાન થાય, તો હયાત માતા અથવા પિતા સત્તામંડળને અરજી આપીને જરૂરી સહાયક દસ્તાવેજો સાથે માસિક ચૂકવણી મેળવવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.
અરજી પાછી ખેંચવી અને સમયાંતરે સમીક્ષા: આ નિયમો માતા-પિતાને અમલીકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈપણ તબક્કે પોતાની અરજી પાછી ખેંચવાની છૂટ આપે છે. વરિષ્ઠ નાગરિક આયોગ (Commission for the Elderly) ના મુખ્ય કમિશનરના અધ્યક્ષપદે રચાયેલી એક સમિતિ દર છ મહિને આવા કેસોની સમીક્ષા કરશે.