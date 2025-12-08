આ શહેરના રસ્તાઓનું નામ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને રતન ટાટાના નામ પરથી રાખવાનો સરકારે લીધો નિર્ણય
તેલંગાણા સરકારે હૈદરાબાદના રસ્તાઓનું નામ પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓના નામ પર રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : December 8, 2025 at 1:05 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણા સરકારે હૈદરાબાદના મુખ્ય રસ્તાઓનું નામ જાણીતા લોકો અને સંગઠનોના નામ પર રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. આમાં આઉટર રિંગ રોડ પર રવિર્યાલાથી ફ્યુચર સિટી સુધીના 100 મીટર લાંબા ગ્રીનફિલ્ડ રેડિયલ રોડનું નામ રતન ટાટાના નામ પર રાખવાનો સમાવેશ થાય છે. રવિર્યાલા ઇન્ટરચેન્જનું નામ પહેલાથી જ ટાટા ઇન્ટરચેન્જ રાખવામાં આવ્યું છે.
આ ઉપરાંત, તેલંગાણા સરકાર એક રસ્તાનું નામ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નામ પર રાખવાની યોજના બનાવી રહી છે, જે વિશ્વમાં પ્રથમ છે. આ સંદર્ભમાં, રાજ્ય સરકારે હૈદરાબાદમાં યુએસ કોન્સ્યુલેટ જનરલની સામે ચાલતા મુખ્ય રસ્તાનું નામ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એવન્યુ રાખવાનો પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો છે. જો કે, રાજ્ય સરકાર અંતિમ નિર્ણય માટે વિદેશ મંત્રાલય અને યુએસ એમ્બેસીને લખશે.
હૈદરાબાદને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મળવાનું કારણ
સરકાર આઇટી કોરિડોરમાં મહત્વપૂર્ણ રસ્તાઓનું નામ માઇક્રોસોફ્ટ રોડ, ગૂગલ સ્ટ્રીટ અને વિપ્રો જંકશન રાખવાનું વિચારી રહી છે. મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી માને છે કે વિશ્વભરના પ્રભાવશાળી લોકો અને અગ્રણી કંપનીઓના નામ પરથી રસ્તાઓનું નામકરણ કરવાથી હૈદરાબાદને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અને સન્માન મળશે. મુખ્યમંત્રીએ આ રસ્તાઓ પર પ્રવાસીઓને પ્રેરણા આપવાના હેતુથી આ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.