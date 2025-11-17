ETV Bharat / bharat

'રામોજી એક નામ નહીં... બ્રાંડ છે': તેલંગણાના CMએ 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2025' માટે આપી શુભેચ્છા

રામોજી રાવની 89મી જન્મજયંતિ પર રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ-2025' લોન્ચ કરવામાં આવ્યો.

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 9:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: "રામોજી ફક્ત એક નામ નથી... તે એક બ્રાન્ડ છે. હું ઇચ્છું છું કે આ બ્રાન્ડ ચાલુ રહે." તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી રવિવારે રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે આયોજિત "રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ" સમારોહમાં બોલી રહ્યા હતા. તેમણે રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના સીએમડી ચેરુકુરી કિરણ અને તેમના પરિવારના સભ્યોને આ એવોર્ડ માટે અભિનંદન આપ્યા.

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "રામોજી ફિલ્મ સિટી, ઇટીવી, ઇનાડુ... તેલંગાણા અને હૈદરાબાદ શહેર માટે એક મહાન સન્માન છે. રાજ્ય સરકાર આ સન્માનને આગળ વધારવા માટે સંપૂર્ણ સમર્થન આપશે."

રામોજી ફિલ્મ સિટી તેલંગાણાની ચોથી અજાયબી છે:

રેવંત રેડ્ડીએ કહ્યું, "તેલંગાણાની ચાર અજાયબીઓ વિશે વાત કરીએ તો, ચારમિનાર, ગોલકોન્ડા, હાઇ-ટેક સિટી અને રામોજી ફિલ્મ સિટી છે. આનાથી તેલંગાણા રાજ્ય અને હૈદરાબાદ શહેરને માન્યતા મળી છે. તેલુગુ ફિલ્મ ઉદ્યોગ નંદી એવોર્ડ્સથી શરૂ થયો હતો અને હવે ઓસ્કાર સુધી પહોંચ્યો છે. ફક્ત આ પ્રદેશમાં બનેલા સ્ટુડિયો જ નહીં, પરંતુ રામોજી ફિલ્મ સિટી પણ આમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે."

"મેં ઘણી વાર કહ્યું છે... ફક્ત ટોલીવુડ અને બોલીવુડ જ નહીં, પણ હોલીવુડ પણ આ રાજ્યમાં, આ શહેરમાં, રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં આવવું જોઈએ. જો તમે સ્ક્રિપ્ટ સાથે રામોજી ફિલ્મ સિટી સંકુલમાં આવો છો, તો એક સંપૂર્ણ ફિલ્મ બને છે. ફિલ્મ સિટી એક માસ્ટરપીસ છે. ઘણા લોકોએ તેના માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, રામોજી રાવે તે બધાનો સામનો કર્યો અને તેને રાજ્ય માટે ગૌરવનો સ્ત્રોત બનાવ્યો." - રેવંત રેડ્ડી, મુખ્યમંત્રી

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "એ જ રીતે, 'ઈનાડુ' અખબારને 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. હું જાગતાની સાથે જ 'ઈનાડુ' વાંચું છું અને 'ઈટીવી ન્યૂઝ' જોતા સૂઈ જાઉં છું. રામોજી રાવે તેલુગુ લોકોમાં આ આદત બનાવી દીધી. હું સવારે ગમે તેટલા મેગેઝિન વાંચું છું, હું હંમેશા 'ઈનાડુ' વાંચું છું કારણ કે તેમાં ઉપયોગી માહિતી હોય છે. સંપૂર્ણ સમાચાર ETV પર પ્રસારિત થાય છે."

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી (ETV Bharat)

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પાસેથી સહકારની અપેક્ષા:

મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાધાકૃષ્ણન પાસેથી સહકારની અપેક્ષા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે રાધાકૃષ્ણને સાડા ત્રણ મહિના સુધી રાજ્યપાલ તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે તેલંગાણા રાજ્યને સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો હતો. તે સમયે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે, વેંકૈયા નાયડુએ તેલુગુ રાજ્યો અંગે કેન્દ્ર સરકારના વચનોને અમલમાં મૂકવામાં મદદ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આજે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાધાકૃષ્ણન પણ આ જ સહયોગની અપેક્ષા રાખે છે.

રામોજી રાવ સાથેનો એક અનુભવ શેર કર્યો:

"હું રામોજી રાવ સાથેનો એક અનુભવ શેર કરીશ. 2009 માં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. મતગણતરી માટે એક મહિનો બાકી હતો. અમે બધી ગણતરી કરી હતી અને ધાર્યું હતું કે અમારી સરકાર ચોક્કસપણે આવશે. જો સરકાર આવશે... તો ચોક્કસપણે મંત્રી બનવાની ઇચ્છા હશે! ચાર મિત્રો ભેગા થયા... 'અમે તમને મળવા માંગીએ છીએ,' અને રામોજી રાવે સમય કાઢ્યો. અમે આવ્યા અને મળ્યા. અમારા ચહેરા પરથી તેઓ સમજી ગયા કે અમે મંત્રી પદની ચર્ચા કરવા આવ્યા છીએ. તેમણે અમને બેસાડ્યા અને રાજકારણ, ચૂંટણીઓ અને પરિણામોનું વિશ્લેષણ કર્યું."

અમે પૂછીએ તે પહેલાં જ તેમણે કહ્યું, "મેં ચંદ્રાબાબુને ક્યારેય કહ્યું ન હતું કે ફલાણાને મંત્રી પદ આપો. જે કોઈ મારી પાસે આવે છે, હું તેમને મંત્રી બનવાને બદલે ધારાસભ્ય તરીકે સારું પ્રદર્શન કરવાની સલાહ આપું છું. તમારા ચારેય માટે આ જ સલાહ છે."

આ પણ વાંચો:

  1. પીએમ મોદીએ રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સના લોન્ચ પર ખુશી વ્યક્ત કરી, કહ્યું 'સામૂહિક પ્રગતિ માટે જરૂરી'
  2. Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર
  3. 'મને એવી દુનિયા જોઈએ છે જ્યાં...', રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા આકાશ ટંડને ETV ભારત સાથે કરી વાત
  4. રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'
  5. ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી
  6. રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી
  7. Ramoji Excellence Awards 2025: MITમાં અભ્યાસ, ફોર્બ્સમાં સ્થાન... શ્રીકાંત બોલાએ સફળતા અને જીવનના પડકારો વિશે કરી વાત

TAGGED:

REVANTH REDDY SPEACH
TELANGANA CM REVANTH REDDY
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
TELANGANA CM REVANTH REDDY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.