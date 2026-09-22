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તેલંગાણા: આદિલાબાદ RIMS હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગ, 2 નવજાતના મોત, 25 બાળકોને બચાવી લેવાયા

એસીમાં બ્લાસ્ટ થવાને કારણે નવજાત શિશુઓના વૉર્ડમાં આગ લાગી હતી

એસીમાં બ્લાસ્ટ થવાને કારણે નવજાત શિશુઓના વૉર્ડમાં આગ લાગી હતી
એસીમાં બ્લાસ્ટ થવાને કારણે નવજાત શિશુઓના વૉર્ડમાં આગ લાગી હતી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 12:05 PM IST

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આદિલાબાદ: તેલંગાણાના આદિલાબાદ જિલ્લામાં આવેલી RIMS હોસ્પિટલમાં ગઈકાલે રાત્રે ભીષણ આગ લાગી હતી. નવજાત શિશુઓના વોર્ડમાં આગ લાગવાને કારણે પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની હતી અને તેમાં બે નવજાત શિશુઓના મોત થયા હતા. અન્ય ઘણા શિશુઓને સફળતાપૂર્વક બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, એર કંડિશનર (AC) માં થયેલા વિસ્ફોટને કારણે આ આગ લાગી હતી.

આદિલાબાદ જિલ્લાની સરકારી RIMS હોસ્પિટલમાં એક મોટી દુર્ઘટના બની હતી. સોમવારે મધ્યરાત્રિ બાદ, બાળરોગ વિભાગના 'સ્પેશિયલ નિયોનેટલ કેર યુનિટ' (SNCU) માં એર કંડિશનર (AC) માં વિસ્ફોટ થયો હતો. આગનું કારણ જાણી શકાય તે પહેલાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં અચાનક ઘટ્ટ ધુમાડો ફેલાઈ ગયો હતો.

ઇન્ક્યુબેટરમાં સારવાર હેઠળ રહેલા 27 શિશુ ગૂંગળામણને કારણે જીવલેણ પરિસ્થિતિમાં મૂકાયા હતા. આ ઘટનામાં બે શિશુઓના મોત થયા હતા, જ્યારે બે અન્ય ગંભીર સ્થિતિમાં છે. બાકીના 23 શિશુઓને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે વધુ જાનહાનિ ટળી હતી. હોસ્પિટલમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ હતી.

એસી વિસ્ફોટથી અરાજકતા

બાળકોના વોર્ડના સ્પેશિયલ નિયોનેટલ કેર યુનિટ (SNCU) માં અચાનક એર કન્ડીશનર યુનિટમાં વિસ્ફોટ થયો હતો, જ્યાં 27 શિશુઓની સારવાર ચાલી રહી હતી. મધ્યરાત્રિ પછી તરત જ આ ઘટનાથી ગભરાટ ફેલાયો હતો. સ્ટાફ ચોંકી ગયો હતો, લોકો ચીસો પાડવા લાગ્યા હતા અને ભય અને અરાજકતાનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. તે સમયે ત્યાં હાજર ડિરેક્ટર જય સિંહને પરિસ્થિતિની જાણ થઈ અને તેઓ સ્ટાફ અને એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઇવરો સાથે નિયોનેટલ કેર યુનિટમાં દોડી ગયા; જોકે, યુનિટ ગાઢ, ગૂંગળામણભર્યા ધુમાડાથી ભરેલું હતું.

બારીના કાચ તોડીને શિશુઓને બચાવવાના તાત્કાલિક પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં, ઈચોડાના રહેવાસી સલીમના પાંચ દિવસના બાળકનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હતું. એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા 26 શિશુઓને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી ત્રણની હાલત ગંભીર હતી. ગંભીર હાલત ધરાવતા ત્રણ શિશુઓમાંથી એકનું મૃત્યુ થયું, જ્યારે બાકીના 25 બચી ગયા. ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓની સતર્કતાને કારણે આગ નવજાત શિશુઓના વોર્ડ (નિયોનેટલ વોર્ડ) ની બહાર ફેલાઈ ન હતી.

ઘટનાની જાણ થતાં જ કલેક્ટર રાજર્ષિ શાહ અને એસપી અખિલ મહાજન RIMS હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. તેમણે બચાવ કામગીરીનું વ્યક્તિગત રીતે નિરીક્ષણ કર્યું અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સાંત્વના આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. બે શિશુઓના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરતા તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતના કારણની તપાસ કરવામાં આવશે. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ સમયસર ઇન્ક્યુબેટરમાંથી શિશુઓને બહાર કાઢવાની પહેલ કરી હોવાથી એક મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. અધિકારીઓ અને રાજકીય નેતાઓ સોમવારની આખી રાત RIMS ખાતે હાજર રહ્યા હતા; તેઓ રાહત કામગીરીમાં જોડાયા હતા અને દર્દીઓને ગભરાટ ન ફેલાવવા અનુરોધ કર્યો હતો.

ભૂતપૂર્વ મંત્રી KTR એ ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

BRS ના કાર્યકારી પ્રમુખ અને તેલંગાણાના ભૂતપૂર્વ મંત્રી KTR એ ટ્વીટ કર્યું, "RIMS આદિલાબાદના સ્પેશિયલ ન્યૂબોર્ન કેર યુનિટમાં લાગેલી આગની ઘટના વિશે જાણીને આઘાત અને દુઃખ થયું છે. આ અકસ્માતમાં એક શિશુએ જીવ ગુમાવ્યો છે. તમામ નાના બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે મારી પ્રાર્થના છે."

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