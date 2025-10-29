મહાગઠબંધનનો ચૂંટણી ઢંઢેરો "તેજસ્વી પ્રણ પત્ર", ઘરે-ઘરે નોકરી અને ભૂમિહીનો માટે જમીનનું આપ્યું વચન
તેજસ્વી યાદવ અને મહાગઠબંધનના નેતાઓએ ચૂંટણી ઘોષણાપત્ર બહાર પાડ્યું છે, તેનું નામ 'તેજસ્વી પ્રણ પત્ર' રાખવામાં આવ્યું છે.
Published : October 29, 2025 at 9:53 AM IST
બિહાર : બહુચર્ચિત બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના ઉત્સાહ વચ્ચે મહાગઠબંધને તેમનું ઘોષણાપત્ર બહાર પાડ્યું છે. આ ઘોષણાપત્રનું નામ 'તેજસ્વી પ્રાણ' રાખવામાં આવ્યું છે, જે મહાગઠબંધનના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર તેજસ્વી યાદવના નેતૃત્વમાં આગામી પાંચ વર્ષ માટે વિકાસનો રોડમેપ રજૂ કરે છે. પટણાની મૌર્ય હોટેલમાં આ ઘોષણાપત્ર જાહેર કરવાનો સમારોહ યોજ્યો હતો.
પટણાની મૌર્ય હોટેલમાં આયોજીત સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થયેલા કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD), કોંગ્રેસ અને ડાબેરી પક્ષો સહિત મહાગઠબંધનના તમામ મુખ્ય નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. VIP તરફથી મુકેશ સાહની, કોંગ્રેસ તરફથી મદન મોહન ઝા, IIP તરફથી IP ગુપ્તા, CPI(ML) તરફથી દીપાંકર ભટ્ટાચાર્ય અને CPI તરફથી રામનરેશ પાંડે મંચ પર ઉપસ્થિત હતા.
#WATCH | Patna, Bihar | Mahagathbandhan releases its manifesto titled 'Bihar Ka Tejashwi Pran' for the upcoming #BiharElection2025. pic.twitter.com/WvQS6MWTXZ— ANI (@ANI) October 28, 2025
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મહાગઠબંધને પોતાનું ઘોષણાપત્ર "તેજસ્વી પ્રણ પત્ર" જાહેર કર્યું છે. તેમાં રાજ્યના યુવાનો, મહિલાઓ અને ગરીબોને સીધા લક્ષ્ય બનાવતા અનેક લોકપ્રિય અને મહત્વાકાંક્ષી વચનો શામેલ છે. સાથે જ યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂતો અને ગરીબો માટે અનેક ક્રાંતિકારી વચનો આપવામાં આવ્યા છે.
દરેક ઘર માટે સરકારી નોકરી : ઘોષણાપત્રનું સૌથી મોટું અને સૌથી વધુ ચર્ચિત વચન દરેક પરિવારના એક સભ્યને સરકારી નોકરી આપવાનું છે. 20 મહિનાની અંદર પરિવારના દરેક સભ્યને નોકરી આપવાનું લક્ષ્ય છે.
જીવિકા દીદીઓનું નિયમિતકરણ : જીવિકા CM દીદીઓને નિયમિત કરવામાં આવશે. જીવિકા કેડર દીદીઓને દર મહિને રૂપિયા 2,000 ભથ્થું આપવામાં આવશે. કેડર પ્રમુખ, ખજાનચી અને સચિવને માનદ વેતન પણ મળશે.
#WATCH पटना | महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " ...भाजपा के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है... भाजपा के लोग उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं...केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही पुष्टि कर दी कि अब नीतीश… pic.twitter.com/lIM6LKaMQv— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
200 યુનિટ મફત વીજળી : ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને રાહત આપવા માટે, 200 યુનિટ સુધી મફત વીજળી પૂરી પાડવામાં આવશે.
માઈ-બહિન યોજના : તેજસ્વી યાદવની ખાસ "માઈ-બહિન યોજના" પણ સામેલ કરવામાં આવી છે, જેની વિગતો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
ભૂમિહીનો માટે 5 દશાંશ જમીન : રાજ્યમાં ભૂમિહીન પરિવારોને 5 દશાંશ જમીન પર માલિકી હક આપવામાં આવશે.
बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का घोषणापत्र: गठबंधन सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर, राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाएगा।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
पुरानी पेंशन योजना (OPS योजना) लागू की जाएगी।
माई-बहन मान योजना के तहत, महिलाओं को 1 दिसंबर से… pic.twitter.com/tk7wUavg14
- સરકાર બન્યાના 20 દિવસની અંદર દરેક પરિવારના એક સભ્યને સરકારી નોકરી પૂરી પાડતો કાયદો અમલમાં મૂકવામાં આવશે
- યુવાનોને નોકરી આપવાની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાને પૂર્ણ કરતા સરકાર 20 મહિનાની અંદર નોકરી પૂરી પાડવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે
- તમામ જીવિકા દીદીઓને કાયમી કરી, અને સરકારી કર્મચારીનો દરજ્જો આપવામાં આવશે
- જીવિકા દીદીઓનો માસિક પગાર રૂપિયા 30,000 નક્કી કરવામાં આવશે
- જીવિકા દીદીઓની લોન પર વ્યાજ માફ કરી, અને બે વર્ષ માટે વ્યાજમુક્ત લોન આપવામાં આવશે
- જીવિકા સેન્ટર દીદીઓને તેમના કામ માટે રૂપિયા 2,000 માસિક ભથ્થું મળશે
- જીવિકા સેન્ટરના પ્રમુખ અને ખજાનચીને માનદ વેતન પણ મળશે.
- તમામ કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો અને આઉટસોર્સ કર્મચારીઓને કાયમી કરવામાં આવશે
- IT પાર્ક, સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (SEZ), ડેરી આધારિત ઉદ્યોગો, કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગો, આરોગ્યસંભાળ, કૃષિ ઉદ્યોગ, ખાદ્ય પ્રક્રિયા, નવીનીકરણીય ઉર્જા, લોજિસ્ટિક્સ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને પર્યટન સહિતના ક્ષેત્રોમાં કૌશલ્ય આધારિત રોજગારનું સર્જન કરવામાં આવશે
- 2,000 એકર જમીન પર શૈક્ષણિક શહેર વિકસાવવામાં આવશે.
- માઈ બહિન યોજના હેઠળ મહિલાઓને દર મહિને 2,500 રૂપિયા આપવામાં આવશે
- સામાજિક સુરક્ષા પેન્શન વધારીને 1,500 રૂપિયા કરવામાં આવશે, અને તેમાં દર વર્ષે 200 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવશે
- 200 યુનિટ મફત વીજળી આપવામાં આવશે
- જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવામાં આવશે
આ ઘોષણાપત્ર RJD અને કોંગ્રેસ સહિત તમામ સહયોગી દળના નેતાઓ દ્વારા સંયુક્ત રીતે બહાર પાડવામાં આવ્યું, અને તેમાં વિપક્ષના નેતા તેજસ્વી યાદવના "પ્રણ" મુખ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
"આજનો દિવસ આપણા માટે ખૂબ જ ખાસ છે. અમે જનતા સમક્ષ એક સંકલ્પ પત્ર રજૂ કર્યો છે. આ ફક્ત પક્ષોનો સંકલ્પ નથી, પરંતુ હૃદયનો સંકલ્પ છે. તેને પૂર્ણ કરવા માટે ભલે અમને પ્રાણ આપવા પડે, પણ અમે પાછળ હટીશું નહીં. જ્યારે કોઈ બિહારી નક્કી કરી લે છે, ત્યારે તે ચોક્કસપણે તેને પૂર્ણ કરશે." -- તેજસ્વી યાદવ
તેજસ્વી યાદવે કહ્યું કે, 14 નવેમ્બરે રચાયેલી તેમની સરકાર બિહારના દરેક પુત્ર-પુત્રી માટે રોજગાર સુનિશ્ચિત કરશે. હવે, કોઈને પણ તેમના માતાપિતાને છોડીને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પાડવામાં આવશે નહીં. અમે છઠી મૈયાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે બિહારની ભૂમિ નવી ઊંચાઇએ પહોંચે.
बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का घोषणापत्र:— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक को स्थगित किया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर उसे और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा। बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का… pic.twitter.com/s4jzvKUE0t
મુકેશ સહનીનું નિવેદન : VIP વડા મુકેશ સહનીએ કહ્યું, "મહાગઠબંધનનો આ સંકલ્પ પત્ર નવા બિહારનો પાયો નાખશે. NDA પાસે કોઈ મેનિફેસ્ટો નથી કારણ કે તેઓ માને છે કે બિહાર પહેલાથી જ સમૃદ્ધ છે, જ્યારે વાસ્તવિકતા તેનાથી વિપરીત છે."
દીપાંકર ભટ્ટાચાર્યનું નિવેદન : સીપીઆઈ (એમએલ) ના નેતા દીપાંકર ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું, "ઢંઢેરામાં મંડી વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરવા, જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા અને વૃદ્ધો માટે પેન્શન વધારીને 3,000 રૂપિયા કરવાનું વચન આપવામાં આવ્યું છે. સરકાર બનતાની સાથે જ આ વચનો પૂરા કરવામાં આવશે."
